Białystok inwestuje w błękitno-zieloną infrastrukturę

Władze Białegostoku kończą kluczowy projekt rewitalizacyjny, który przekształcił zdegradowany teren przy ul. Bema w nowoczesną przestrzeń publiczną. Inwestycja pod nazwą „Ekologiczna retencja w BOF – Rewitalizacja stawu przy ul. Bema w Białymstoku” otrzymała znaczące dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. To strategiczny krok w kierunku budowy miasta przyjaznego środowisku i jego mieszkańcom.

Staw przy ul. Bema przez lata stanowił zapomniany i zdegradowany element miejskiego krajobrazu. Dzięki inwestycji zanieczyszczony szlamem zbiornik i nieuporządkowane otoczenie zostały całkowicie odmienione. Kompleksowe prace objęły odmulenie i pogłębienie dna, przebudowę linii brzegowej oraz modernizację infrastruktury hydrotechnicznej, w tym kluczowej zastawki.

Wokół stawu powstały estetyczne skarpy umocnione ażurowymi płytami betonowymi, a całość uzupełniają nowe nasadzenia. Postawiono na rodzime gatunki drzew, krzewów i traw ozdobnych, a także łąki kwietne, które już wkrótce podniosą bioróżnorodność tego miejsca. Przestrzeń wyposażono w elementy małej architektury, takie jak ławki, leżaki obrotowe, hamaki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci, tworząc gotową do użytku strefę relaksu.

Rewitalizacja warszawskiej Rotundy

Od zaniedbanego terenu do ekologicznej perły

Projekt ma kluczowe znaczenie dla adaptacji Białegostoku do zmian klimatycznych. Głównym celem, który udało się osiągnąć, było zwiększenie zdolności retencyjnej zbiornika, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień. Zastosowanie roślinności hydrofitowej już teraz poprawia jakość wody i stwarza warunki do rozwoju lokalnego ekosystemu. To realne działanie wzmacniające odporność miejskiej infrastruktury.

W wyniku przeprowadzonych prac mieszkańcy Białegostoku zyskali nowoczesną i ogólnodostępną przestrzeń do wypoczynku i edukacji ekologicznej. Nowe otoczenie stawu staje się miejscem spotkań i relaksu, podnosząc jakość życia w tej części miasta jeszcze przed formalnym zakończeniem projektu.

Inwestycja za blisko 3,4 mln zł na finiszu

Realizacja inwestycji, za którą odpowiada Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku, rozpoczęła się w październiku 2024 roku. Oficjalny termin zakończenia prac wyznaczono na 31 maja 2026 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 387 589,62 zł. Dzięki umowie podpisanej 27 marca miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 460 984,15 zł, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Artykuł został napisany przy wsparciu AI

