Nowe zielone serce Lublina za ponad 17 mln zł

W przyszłym tygodniu tereny zielone sąsiadujące z jednym z najważniejszych symboli miasta zostaną ogrodzone, rozpoczynając tym samym wieloletni proces przebudowy - informuje portal proprertydesign.pl. Wykonawcą projektu jest firma Garden Designers, która za realizację zadania otrzyma wynagrodzenie w wysokości 17,28 mln zł. Celem jest stworzenie całorocznej, tętniącej życiem przestrzeni rekreacyjnej. Zanim to jednak nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami – planowany termin oddania parku do użytku to sierpień 2027 roku.

Na imponującej powierzchni 2 hektarów powstaną nowe trawniki, a krajobraz wzbogacą 84 nowe drzewa, tworząc przyjazny mikroklimat w sercu miasta.

Strefy dla każdego

Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, która odpowie na potrzeby różnych grup wiekowych i społecznych. Centralnym punktem ma być nowoczesny plac zabaw, wyraźnie podzielony na strefy dla dzieci młodszych i starszych. Znajdą się tam m.in. huśtawki, zaawansowane konstrukcje wspinaczkowe oraz rzeźby pełniące funkcje zabawek.

Dorośli i seniorzy również znajdą coś dla siebie. Inwestycja przewiduje budowę boiska do gry w bule oraz siłowni plenerowej. Co istotne, urządzenia fitness zostaną zaprojektowane z myślą o seniorach i osobach z ograniczoną mobilnością. Całość uzupełni nowoczesna infrastruktura: nowe alejki spacerowe, oświetlenie, stojaki rowerowe ze stacją naprawczą oraz zdroje z wodą pitną.

Inwestycja z historią w tle

Pomysł na rewitalizację Błoni Zamkowych nie jest nowy – pierwsze dyskusje na ten temat pojawiły się w przestrzeni publicznej już dekadę temu. Finalizacja projektu jest więc długo wyczekiwanym krokiem, który podniesie jakość życia w Lublinie. Moment realizacji jest nieprzypadkowy – odnowione błonia mają być jednym z atutów miasta, gdy w 2029 roku będzie ono pełnić funkcję Europejskiej Stolicy Kultury.

Rewitalizacja Błoni wpisuje się w szerszy trend dynamicznego rozwoju Lublina. Miasto przyciąga nie tylko inwestycje w sferze publicznej, ale również potężny kapitał prywatny. W regionie aktywnie działają giganci rynku logistycznego, tacy jak Panattoni, oraz deweloperzy mieszkaniowi, na przykład Atal, co świadczy o rosnącej atrakcyjności gospodarczej całej aglomeracji.

