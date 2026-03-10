Spis treści
Rewitalizacja w Łodzi nabiera tempa. Jak działa Specjalna Strefa Rewitalizacji?
Program dotacji dla właścicieli prywatnych budynków, realizowany w Łodzi od 2018 roku, stał się jednym z kluczowych mechanizmów napędzających rewitalizację miasta. W ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji do wspólnot mieszkaniowych i prywatnych inwestorów trafiło dotychczas wsparcie o łącznej wartości ponad 28,6 mln zł. Fundusze te umożliwiły przeprowadzenie 124 kompleksowych remontów w 91 nieruchomościach.
Tylko w 2025 roku miasto przeznaczyło na ten cel 5 mln zł, co pozwoliło na sfinansowanie kolejnych 14 projektów. Efekty tych działań są już widoczne na centrum Łodzi.
Prywatne kamienice zyskują blask dzięki miejskim dotacjom
Wśród zrealizowanych projektów wyróżniają się te o szczególnym znaczeniu dla historycznej tkanki miasta. Spektakularny efekt osiągnięto podczas remontu kamienicy przy ul. Nawrot 30. Wzniesiony w 1893 roku budynek, zaprojektowany przez Franciszka Chełmińskiego, odzyskał swój pierwotny wygląd. Jego fasada, charakteryzująca się unikalnym połączeniem dekoracyjnych detali i surowej cegły, została poddana starannej konserwacji z użyciem tradycyjnych metod.
Równie imponującą metamorfozę przeszła kamienica przy ul. Piotrkowskiej 116. Prace przy budynku z 1883 roku, którego projektantem był słynny Hilary Majewski, skupiły się na odtworzeniu zniszczonych detali architektonicznych. Dzięki temu fasada, w tym odnowiony parter, ponownie prezentuje się zgodnie z oryginalną wizją architekta.
Specjalna Strefa Rewitalizacji. Kto może liczyć na wsparcie?
Program skierowany jest bezpośrednio do podmiotów prywatnych – głównie wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli prywatnych. To odróżnia go od miejskich projektów rewitalizacyjnych, gdzie inwestorem jest samorząd. Jak podaje UMŁ, wsparcie w tym przypadku trafia wyłącznie do właścicieli oraz użytkowników wieczystych.
Mechanizm jest prosty: miasto współfinansuje niezbędne prace remontowe, a wysokość dotacji może pokryć od 30% do nawet 50% kosztów kwalifikowanych. To realna zachęta dla właścicieli, by inwestować w nieruchomości, których stan techniczny wymaga interwencji.
Równolegle Łódź od 22 lat prowadzi odrębny program dotacji dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Jest on dedykowany obiektom o szczególnej wartości historycznej i artystycznej. W tym przypadku dofinansowanie może sięgnąć 50%, a w wyjątkowych sytuacjach, gdy zabytek wymaga natychmiastowego ratunku, nawet 100% kosztów.
W latach 2021-2025 na ten cel przeznaczono ponad 7,5 mln zł. Dzięki tym środkom odnowiono m.in. elewację Willi Hermana Juliusza Milsza (ul. Kopernika 46) czy przeprowadzono prace konserwatorskie w zespole willowym Zygmunta Richtera (ul. Stefanowskiego 19).
