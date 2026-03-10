Prace idą pełną parą

Na terenie Baltic Hub w Gdańsku panuje pełna mobilizacja - informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Po trudnym okresie, spowodowanym niskimi temperaturami i intensywnymi opadami śniegu, roboty budowlane przy terminalu T5 wróciły na właściwe tory. Intensywnie prowadzone są prace żelbetowe na nabrzeżach, a także kontynuowane są nasypy pod konstrukcję terminala. Zastosowano technologię usuwania warstw zmarzliny, co umożliwiło kontynuację wzmocnień gruntu.

Zima spowodowała spowolnienie, jednak na przełomie lutego i marca 2024 roku zespoły NDI oraz podwykonawców zmobilizowały siły, by zapewnić ciągłość realizacji projektu.

– Dzięki temu, że wykorzystywaliśmy każdą okazję do podgonienia robót, mimo bardzo niekorzystnych temperatur, byliśmy w stanie przygotować front pod roboty zbrojarskie, które w tym momencie możemy realizować. Jesteśmy w stanie zmobilizować dodatkowe zespoły robocze, zarówno maszyn, jak i ludzi, a dzięki temu możemy prowadzić prace w kilku miejscach jednocześnie – mówi Łukasz Jagalski, Zastępca Kierownika Budowy z Grupy NDI.

W najbliższym czasie planowane jest zakończenie robót drogowych i żelbetowych, a także rozpoczęcie prac związanych z warstwami konstrukcyjnymi dla docelowej nawierzchni. Równolegle prowadzone będą prace instalacyjne oraz montaż wyposażenia hydrotechnicznego.

Od DCT Gdańsk do Baltic Hub. Historia portowego giganta

Historia obecnego Baltic Hub sięga października 2005 roku, kiedy rozpoczęły się prace nad pierwszym terminalem. Po 24 miesiącach budowy, 3 października 2007 roku, nastąpiło jego oficjalne otwarcie. Już w czerwcu 2011 roku DCT Gdańsk, jak wówczas nazywał się port, osiągnęło swój pierwszy milionowy przeładunek.

W styczniu 2015 roku rozpoczęto budowę drugiego terminala T2, który oddano do użytku w październiku 2016 roku. Inwestycja pozwoliła podwoić możliwości przeładunkowe do 3 mln TEU, czyniąc DCT Gdańsk największym pojedynczym terminalem na Bałtyku.

Kolejnym ważnym krokiem była zmiana właściciela DCT 19 marca 2019 roku. Udziały przejął Polski Fundusz Rozwoju wraz z singapurską grupą portową PSA International i globalnym funduszem inwestycyjnym IFM. W 2022 roku zmieniono nazwę z DCT Gdańsk na Baltic Hub.

W październiku 2022 roku rozpoczęto pracę nad terminalem T3, którego oficjalne otwarcie miało miejsce 6 czerwca 2025. Inwestycja ta zwiększyła zdolności przeładunkowe do 4,5 mln TEU. Z kolei 13 listopada 2024 r. ruszyła budowa terminala T5, który ma pełnić funkcję terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Koszt tej inwestycji wyceniany jest na 500 mln zł.

