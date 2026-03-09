Utrudnienia na DK92 w Wilkowie. Gdzie szukać objazdów?

Zgodnie z harmonogramem, od 9 marca 2026 roku nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Zachodniej (droga powiatowa), która łączy DK92 w Wilkowie ze Świebodzinem. To woj. lubuskie.

Pojazdy powyżej 12 ton zostały skierowane na szeroki objazd prowadzący przez Sulechów oraz Skąpe (drogi wojewódzkie DW277 i DW276). Samochody osobowe i lekkie dostawcze mogą nadal korzystać z pozostałych, aktualnie dostępnych wjazdów do Świebodzina. – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstanie nowy wiadukt łączący Berlin z Warszawą

Droga Krajowa nr 92, stanowiąca kluczową alternatywę dla autostrady A2, wchodzi w decydującą fazę modernizacji na odcinku w rejonie Świebodzina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchamia kolejny etap prac, których centralnym punktem jest budowa nowego wiaduktu nad międzynarodową linią kolejową E20, łączącą Berlin z Warszawą.

Nowy, szerszy wiadukt oraz zmiana przebiegu drogi krajowej to również strategiczny ukłon w stronę branży transportowej. Inwestycja została zaprojektowana tak, aby umożliwić płynny przejazd pojazdów nienormatywnych, co do tej pory było na tym odcinku utrudnione. Zwiększy to potencjał logistyczny całego regionu, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych szlaków komunikacyjnych Polski i Europy.

Realizacją projektu, którego wartość kontraktu opiewa na niemal 48 mln zł, zajmuje się firma Strabag Infrastruktura Południe. Zgodnie z umową, wyeksploatowany technicznie i przestarzały wiadukt w obecnym śladzie DK92 zostanie całkowicie rozebrany. Nastąpi to jednak dopiero po oddaniu do użytku nowego obiektu, co gwarantuje płynność ruchu na tej strategicznej trasie.

Co zmieni się na DK92? Nowy wiadukt to nie wszystko

Skrzyżowanie DK92 z drogą powiatową prowadzącą do Świebodzina zostanie przebudowane. Zastąpi je nowoczesne rondo, które ma poprawić bezpieczeństwo. Dotychczasowa konfiguracja skrzyżowania była uznawana za wysoce niebezpieczną i generującą liczne kolizje.

Projekt zakłada nie tylko modernizację jezdni. W ramach zadania powstaną również nowe chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowe, co znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Zakończenie wszystkich prac i oddanie w pełni funkcjonalnego układu drogowego planowane jest na jesień 2027 roku.

