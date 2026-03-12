Fundamenty pod energetyczną przyszłość

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o zakończeniu kluczowego etapu prac na budowie nowej magistrali przesyłowej - podaje portal Rynekinfrastruktury.pl. Na odcinku między Piłą Krzewiną a Żydowem Kierzkowem konsorcjum firm Romgos i Elektromontaj zrealizowało wszystkie 307 fundamentów pod słupy wysokiego napięcia. W terenie stoi już 117 potężnych konstrukcji wsporczych, a prace postępują na terenie gmin Kaczory, Krajenka, Okonek, Tarnówka, Wysoka, Złotów, Szczecinek, Biały Bór i Bobolice.

Równie dynamicznie wygląda sytuacja na drugim odcinku, łączącym Żydowo z Dunowem. Tam wykonawca, Elbud Warszawa, jest na finiszu prac fundamentowych, realizując 131 ze 136 zaplanowanych obiektów. Montaż kolejnych słupów trwa w gminach Bobolice, Świeszyno, Tychowo oraz Biesiekierz. Cały proces budowlany odbywa się pod stałym nadzorem przyrodniczym, co gwarantuje minimalizację wpływu inwestycji na środowisko.

Strategiczny wymiar inwestycji dla całej gospodarki

Nowa linia o napięciu 400 kV to znacznie więcej niż tylko modernizacja infrastruktury. To projekt o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), szczególnie w jego północno-zachodniej części.

Inwestycja PSE jest bezpośrednią odpowiedzią na rozwój odnawialnych źródeł energii. Nowoczesna linia o dużej przepustowości umożliwi efektywne wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych powstających na Morzu Bałtyckim. Stworzy również wydajne połączenie, transportując energię z regionów jej wytwarzania, takich jak Wielkopolska i województwo łódzkie, do dużych ośrodków miejskich na Pomorzu Środkowym.

Bezpieczeństwo i niezawodność na dekady

Projektowana magistrala zastąpi wysłużoną, blisko 50-letnią linię 220 kV, która była narażona na rosnące ryzyko awarii. Dzięki nowej infrastrukturze znacząco wzrośnie niezawodność dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców i przemysłu w regionie.

Budowa linii Piła – Żydowo – Dunowo jest częścią większego planu rozwoju sieci 400 kV w północnej Polsce. Ukończenie projektu zwiększy możliwości przesyłowe na strategicznym przekroju transgranicznym łączącym systemy energetyczne Niemiec, Polski, Szwecji i Litwy. Tym samym Polska wzmocni swoją rolę na wewnętrznym rynku energii Unii Europejskiej.

Harmonogram i skala projektu

Całkowita długość nowej linii elektroenergetycznej wyniesie 171 km. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem dwanaście gmin na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Połączy ona trzy kluczowe stacje: modernizowane obiekty w Dunowie i Pile Krzewinie oraz zupełnie nową stację w Żydowie Kierzkowie. Zakończenie wszystkich prac i oddanie linii do użytku planowane jest na 2027 rok.

Artykuł powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.