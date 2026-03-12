Budowa linii 400 kV Piła-Dunowo. Kluczowa inwestycja energetyczna nabiera kształtów

redakcja Muratorplus.pl
2026-03-12 13:45

Prace nad strategiczną linią 400 kV, która połączy Piłę z Dunowem, wkraczają w decydującą fazę. To kluczowy element transformacji energetycznej, który zapewni stabilność dostaw prądu w północnej Polsce i otworzy drogę dla zielonej energii z Bałtyku.

Linia energetyczna

i

Autor: Polskie Sieci Energetyczne/ Materiały prasowe Powstaje nowa sieć przesyłowa

Fundamenty pod energetyczną przyszłość

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o zakończeniu kluczowego etapu prac na budowie nowej magistrali przesyłowej - podaje portal Rynekinfrastruktury.pl. Na odcinku między Piłą Krzewiną a Żydowem Kierzkowem konsorcjum firm Romgos i Elektromontaj zrealizowało wszystkie 307 fundamentów pod słupy wysokiego napięcia. W terenie stoi już 117 potężnych konstrukcji wsporczych, a prace postępują na terenie gmin Kaczory, Krajenka, Okonek, Tarnówka, Wysoka, Złotów, Szczecinek, Biały Bór i Bobolice.

Równie dynamicznie wygląda sytuacja na drugim odcinku, łączącym Żydowo z Dunowem. Tam wykonawca, Elbud Warszawa, jest na finiszu prac fundamentowych, realizując 131 ze 136 zaplanowanych obiektów. Montaż kolejnych słupów trwa w gminach Bobolice, Świeszyno, Tychowo oraz Biesiekierz. Cały proces budowlany odbywa się pod stałym nadzorem przyrodniczym, co gwarantuje minimalizację wpływu inwestycji na środowisko.

Murator Plus Google News

Strategiczny wymiar inwestycji dla całej gospodarki

Nowa linia o napięciu 400 kV to znacznie więcej niż tylko modernizacja infrastruktury. To projekt o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), szczególnie w jego północno-zachodniej części.

Inwestycja PSE jest bezpośrednią odpowiedzią na rozwój odnawialnych źródeł energii. Nowoczesna linia o dużej przepustowości umożliwi efektywne wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych powstających na Morzu Bałtyckim. Stworzy również wydajne połączenie, transportując energię z regionów jej wytwarzania, takich jak Wielkopolska i województwo łódzkie, do dużych ośrodków miejskich na Pomorzu Środkowym.

Polecany artykuł:

Tu będzie najgęstsza sieć lokalnych linii kolejowych. Drugiego takiego regionu …

Bezpieczeństwo i niezawodność na dekady

Projektowana magistrala zastąpi wysłużoną, blisko 50-letnią linię 220 kV, która była narażona na rosnące ryzyko awarii. Dzięki nowej infrastrukturze znacząco wzrośnie niezawodność dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców i przemysłu w regionie.

Budowa linii Piła – Żydowo – Dunowo jest częścią większego planu rozwoju sieci 400 kV w północnej Polsce. Ukończenie projektu zwiększy możliwości przesyłowe na strategicznym przekroju transgranicznym łączącym systemy energetyczne Niemiec, Polski, Szwecji i Litwy. Tym samym Polska wzmocni swoją rolę na wewnętrznym rynku energii Unii Europejskiej.

Harmonogram i skala projektu

Całkowita długość nowej linii elektroenergetycznej wyniesie 171 km. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem dwanaście gmin na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Połączy ona trzy kluczowe stacje: modernizowane obiekty w Dunowie i Pile Krzewinie oraz zupełnie nową stację w Żydowie Kierzkowie. Zakończenie wszystkich prac i oddanie linii do użytku planowane jest na 2027 rok.

Artykuł powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Co nas czeka?
Polska energetyka 2025. Ta piramida rozwiąże problemy? | CO NASZ CZEKA? #39
Co nas czeka?
Mediateka.pl