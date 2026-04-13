Zduńska Wola zyskuje nową arterię

W Zduńskiej Woli trwają zaawansowane prace przy drugim etapie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 482. Inwestycja, której wartość przekracza 76 mln zł, obejmuje blisko czterokilometrowy odcinek kluczowej dla miasta arterii. Realizacja, prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, postępuje jednocześnie na kilku frontach, a zakres robót wykracza daleko poza samą wymianę nawierzchni.

Zduńska Wola inwestuje w drogę 482 z unijnym wsparciem

Projekt o wartości ponad 76 mln zł jest w dużej mierze finansowany ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Europejski dla Łódzkiego 2021-2027 wynosi aż 62,2 mln zł, co stanowi kluczowy element umożliwiający realizację tak szeroko zakrojonych prac.

Za realizację robót na zlecenie ZDW w Łodzi odpowiada Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta i całego regionu.

Prace są prowadzone na wielu frontach jednocześnie

Prace budowlane toczą się równolegle na różnych odcinkach, a ich zaawansowanie jest zróżnicowane. Na fragmentach pomiędzy ulicami Ceramiczną i Cegielnianą oraz Karsznicką i Nowomiejską infrastruktura jest już gotowa do położenia ostatniej, wierzchniej warstwy asfaltu. To najbardziej zaawansowane odcinki modernizowanej trasy.

Z kolei na skrzyżowaniach ulicy Łódzkiej ze Strugą i Konwaliową prowadzone są roboty przygotowawcze pod kolejne warstwy nawierzchni. Obejmują one również budowę kanalizacji i usuwanie kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi. Na wcześniejszym etapie są prace w rejonie skrzyżowania z ulicą Kilińskiego, gdzie aktualnie trwają rozbiórki i budowa kanalizacji deszczowej.

Miasto zyska nową arterię i pięć rond

Rozbudowa DW482 to nie tylko nowa nawierzchnia. Projekt zakłada kompleksową modernizację infrastruktury, która ma bezpośrednio wpłynąć na funkcjonalność tej części Zduńskiej Woli. Kluczowym elementem jest budowa pięciu nowych rond, które mają na celu usprawnienie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Inwestycja obejmuje również budowę nowych chodników i dróg rowerowych, co wpisuje się w trendy zrównoważonej mobilności miejskiej. Przebudowane zostaną także zjazdy do posesji i powstaną nowe miejsca parkingowe, co podniesie komfort zarówno mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców.

Tak kompleksowa modernizacja kluczowej arterii komunikacyjnej zazwyczaj przekłada się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej przyległych terenów. Lepsza dostępność, bezpieczeństwo i estetyka przestrzeni publicznej to czynniki, które mogą w perspektywie wpłynąć na wartość nieruchomości oraz przyciągnąć do okolicy nowy biznes.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

