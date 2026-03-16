Oprac. redakcja Muratorplus.pl
2026-03-16 11:15

Jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc w centrum stolicy wkrótce zmieni swój wygląd. Pasaże prowadzące między dworcami a metrem w rejonie Pałac Kultury i Nauki przejdą kompleksowy remont. Inwestycja ma sprawić, że przestrzeń stanie się wygodniejsza dla pieszych, bardziej zielona i reprezentacyjna. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Wielka zmiana przy Pałacu Kultury. Pasaże, którymi codziennie przechodzą tysiące osób, zyskają nowy wygląd

Rewolucja przy Pałacu Kultury. Koniec z niewygodą i „betonozą”?

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, pasaże dobrze znane wszystkim, którzy przemieszczają się między Dworcem Centralnym, Dworcem Warszawa Śródmieście i metrem, przejdą w tym roku kompleksowy remont. Miejsce to od lat kojarzy się głównie z niewygodą. Nierówne płyty chodnikowe i kamienne opaski sprawiają trudności osobom z walizkami, wózkami czy rowerami.

Remont ma to zmienić. Trzy pasaże nazwane na cześć poetek – Szymborskiej, Iłłakowiczówny i Ginczanki – zyskają nową, równą nawierzchnię z kamiennych płyt. Ich kolorystyka będzie nawiązywać do historycznego charakteru otoczenia Pałacu Kultury.

Jak zmieni się Aleja Centralna?

Przebudowa obejmie pasaż między Dworcem PKP Warszawa Śródmieście i Pałacem Kultury i Nauki – od popularnej „patelni” przy wejściach do stacji Metro Centrum do ul. Emilii Plater. Zmiany obejmą nie tylko nawierzchnię. W pasażu Iłłakowiczówny powstanie możliwość bezpiecznego przejazdu rowerem, dzięki czemu cykliści będą mogli wygodnie pokonać fragment Alei Centralnej między ul. Marszałkowską a ul. Emilii Plater.

Na placu z zegarem słonecznym – który zostanie odtworzony w nowej nawierzchni – pojawią się ławki oraz pergole obsadzone pnączami, m.in. winoroślą i milinem. Całość uzupełni nowa mała architektura zgodna z miejskimi standardami.

Warszawscy radni przyznali 5 mln zł na budowę zielonej Alei Centralnej. [...] Przebudowa pasażu powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Szacujemy, że prace potrwają ok. 4 miesięcy. – czytamy na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Więcej zieleni w samym centrum Warszawy. Pojawią się tysiące nowych roślin i drzewa

Duży nacisk położono na zieleń. Powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o około 800 m². W pasażach powstanie niemal 9 tys. m² rabat z bylinami, trawami ozdobnymi i krzewami.

Wśród nowych nasadzeń znajdą się m.in. derenie, hortensje bukietowe, róże okrywowe czy tamaryszki. Pojawią się także liczne byliny i trawy, które mają zapewnić sezonową zmienność kolorów i faktur.

Zaplanowano również nowe drzewa – m.in. klony Freemana i lipy holenderskie. Tam, gdzie nie pozwala na to konstrukcja tunelu linii średnicowej, posadzone zostaną mniejsze formy wielopienne, takie jak parocje perskie czy ozdobne wiśnie.

To część wielkiej przebudowy śródmieścia. Centrum Warszawy zmienia się krok po kroku

Remont Alei Centralnej to kolejny element programu Nowe Centrum Warszawy, który ma stopniowo zmieniać śródmieście w bardziej zieloną i przyjazną przestrzeń dla pieszych.

W sąsiedztwie pasaży powstał już nowy Plac Centralny w Warszawie przed Pałacem Kultury, a niedaleko trwa przebudowa kwartału ulic Złota, Zgoda, Jasna i Sienkiewicza.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku jedno z najbardziej ruchliwych przejść w stolicy może wyglądać zupełnie inaczej – i stać się znacznie lepszą wizytówką miasta.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Materiał powstał przy użyciu AI

