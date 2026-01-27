Rozmowa Muratora: Rolety i żaluzje fasadowe. Zalety i wady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sprzedaż terenu otwiera nowy etap dla fabryki Perun

Fabryka Perun mieszcząca się przy ulicy Grochowskiej 301/305 to jeden z najstarszych przykładów architektury przemysłowej na warszawskiej Pradze‑Południe. Zespół hal fabrycznych pochodzi z początków XX wieku i zachował się do dziś jako świadek przemysłowej historii miasta. Pomysł przekształcenia terenu w nowoczesną przestrzeń mieszkaniowo-usługową pojawił się już kilka lat temu.

Alides Polska, polska spółka zależna belgijskiego międzynarodowego dewelopera i inwestora nieruchomości, przejęła historyczny teren fabryki Perun we współpracy ze swoim współinwestorem. Sprzedawcami były firmy Soho Development oraz Cordia Polska. Ta strategiczna transakcja otwiera drogę do rewitalizacji zabytkowych hal i powstania nowoczesnego kompleksu mieszkaniowo-usługowego. Wsparcie prawne przy transakcji zapewniła kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Sp. k.

Polecamy:

i Autor: Alides/ Materiały prasowe Fabryka PERUN na warszawskiej Pradze zmienia się w nowoczesne mieszkania

Nowe mieszkania w dobrze skomunikowanej części Pragi

Dobrą komunikację zapewnia położenie fabryki przy jednej z głównych arterii Warszawy – ul. Grochowskiej. Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z przystanków tramwajowych i autobusowych, znajdujących się zaledwie 200 metrów od inwestycji, a dojazd do centrum miasta zajmie im około 15 minut. Dodatkowym atutem jest bliskość dworca Warszawa Wschodnia oraz stacji metro Stadion Narodowy. Ponadto, do planowanej stacji metro Mińska (M3) inwestycję dzieli zaledwie 700 metrów.

W okolicy znajdują się liczne tereny zielone i rekreacyjne, w tym Park Skaryszewski. Dobrze rozwinięta infrastruktura usługowa i społeczna pozwoli mieszkańcom załatwić codzienne sprawy wygodnie i blisko domu.

Sprawdź lokalizację na mapie:

i Autor: Alides/ Materiały prasowe Fabryka PERUN na warszawskiej Pradze zmienia się w nowoczesne mieszkania

Jak zmieni się teren Fabryki Perun?

Historyczny teren fabryki Perun ma ważne pozwolenie na budowę, które umożliwia połączenie rewitalizacji zabytkowych hal przemysłowych z realizacją nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej.

Projekt obejmuje budowę siedmiu budynków mieszkalnych, w których znajdą się 242 lokale o łącznej powierzchni blisko 12 tys. mkw., a także 2 012 mkw. przestrzeni usługowo-handlowej. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano również podziemny parking na 212 miejsc postojowych.

Od strony ul. Grochowskiej zaplanowano reprezentacyjne wejście, prowadzące na centralny dziedziniec z widokiem na odnowione, historyczne hale fabryczne. Nowe budynki będą otaczać teren inwestycji, tworząc spójną zabudowę miejską. W ramach projektu sąsiedni skwer przejdzie modernizację. Za koncepcję architektoniczną odpowiada biuro WWAA.

Przejdź do galerii: Fasady, które „żyją” ‒ transparentność, ruch i energia