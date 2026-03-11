Belgijski kapitał na Odolanach

Alides Polska oficjalnie uruchomiła sprzedaż mieszkań w ramach swojej najnowszej inwestycji Westo Wola. Projekt powstanie w dynamicznie rozwijającej się części dzielnicy, która w ostatnich latach przeszła ogromną transformację z terenów postindustrialnych w tętniącą życiem strefę mieszkaniowo-biurową. Deweloper, mogący pochwalić się ponad 130-letnią historią na europejskim rynku nieruchomości, wnosi do Polski swoje doświadczenie i stabilność kapitałową.

Dziewięciopiętrowy budynek zaoferuje portfolio 132 lokali mieszkalnych i usługowych. W ofercie znajdą się zarówno kompaktowe studia, idealne pod inwestycję, jak i przestronne, kilkupokojowe apartamenty dla rodzin. Nowoczesna, wyrazista elewacja ma wpisać się w architektoniczny krajobraz nowej Woli, podkreślając jej wielkomiejski charakter.

Standard i komfort w centrum uwagi

Projektanci Westo Wola położyli duży nacisk na komfort przyszłych mieszkańców, co stanowi odpowiedź na potrzeby wymagających klientów miejskich. Inwestycja zapewni wysoką izolacyjność akustyczną lokali, co jest kluczowe w gęstej zabudowie centrum. Dodatkowo, wszystkie mieszkania będą miały przygotowaną instalację pod montaż klimatyzacji.

Deweloper zadbał również o pełen pakiet udogodnień. Dla zmotoryzowanych przewidziano 156 miejsc w garażu podziemnym oraz 15 stanowisk naziemnych. Z myślą o zwolennikach ekologicznego transportu zaplanowano dedykowane boksy rowerowe. Każdy lokal będzie posiadał własną przestrzeń zewnętrzną w postaci loggii, balkonu, tarasu lub – w przypadku mieszkań na parterze – prywatnego ogródka. Całość dopełnią starannie zaprojektowane tereny zielone wokół budynku.

Nowe mieszkania w 2028 roku

Harmonogram prac zakłada rozpoczęcie budowy w 2026 roku, a przekazanie kluczy nowym właścicielom planowane jest na 2028 rok. Z okazji uruchomienia sprzedaży Alides Polska przygotowała specjalne warunki cenowe dla pierwszych klientów.

Jak podkreśla Luiza Grunwald, co-dyrektor Alides Polska, projekt łączy wysokie standardy wykonania z przemyślaną ofertą i doskonałą lokalizacją, odpowiadając na realne zapotrzebowanie rynku. Z kolei Konrad Płochocki, drugi z co-dyrektorów, zwraca uwagę na bezpieczeństwo transakcji, które gwarantuje silne zaplecze kapitałowe i długoterminowe podejście dewelopera do każdej realizowanej inwestycji. Westo Wola pozycjonuje się zatem jako propozycja dla osób szukających nie tylko mieszkania, ale również pewnej i stabilnej lokaty kapitału.

