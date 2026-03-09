Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Osiedle Idea – rozwój zaplanowany na lata

Osiedle Idea to inwestycja realizowana etapami. Docelowo powstanie tu około 2000 mieszkań w ramach 15 etapów projektu. Do tej pory zrealizowano 10 z nich, w których oddano blisko 750 lokali. Mimo dużej skali przedsięwzięcia, kameralna zabudowa oraz przemyślany układ przestrzenny sprawiają, że osiedle zachowuje spokojny i przyjazny charakter. W ramach dotychczasowych etapów powstały zarówno budynki wielorodzinne, jak i domy w zabudowie bliźniaczej.

Idea Aurora stanowi część tego wieloetapowego projektu, realizowanego przez Unidevelopment SA w dzielnicy Wacyn od 2016 roku.

Idea Aurora – nowy etap osiedla

Etap Aurora wprowadza do osiedla dwa nowe budynki – trzy- i czteropiętrowy – oferujące łącznie 167 mieszkań o metrażach od 34 do 94 m². Nowe lokale łączą nowoczesne rozwiązania z komfortową przestrzenią, odpowiadając na potrzeby różnych mieszkańców.

Zielone sąsiedztwo i komfort życia

Osiedle Idea w Radomiu znajduje się w dobrze skomunikowanej części miasta, tuż przy nowym parku ze stawami retencyjnymi. Mieszkania oferują widok na tereny zielone, a przemyślany układ osiedla sprzyja budowaniu przyjaznych relacji sąsiedzkich.

i Autor: Unidevelopment SA/ Materiały prasowe Materiały budowlane i technologie użyte w Osiedlu Idea spełniają wymagania certyfikacji BREEAM, zwiększając trwałość budynków i efektywność energetyczną mieszkań

Idea Aurora z certyfikatem BREEAM Final

Idea Aurora to pierwsza w Radomiu inwestycja mieszkaniowa, która otrzymała międzynarodowy certyfikat BREEAM Final, potwierdzający energooszczędność, dbałość o środowisko i komfort mieszkańców. Proces certyfikacji, prowadzony przy udziale asesora z Go4Energy, objął m.in. efektywność energetyczną, gospodarkę wodną, jakość materiałów, komfort użytkowania, dostępność transportu oraz zarządzanie budową i odpadami.

Proekologiczne rozwiązania Idea Aurora

Certyfikat BREEAM przyznała brytyjska jednostka BRE. Na wysoką ocenę inwestycji wpłynęły m.in.:

Przemyślana zabudowa – trzy- i czteropiętrowe budynki zapewniają dobre doświetlenie mieszkań, prywatność i czytelny układ przestrzeni wspólnych.

Zrównoważona gospodarka wodna – na terenie powstał kolejny ogród deszczowy, który wspiera retencję wód opadowych i tworzy korzystny mikroklimat.

Efektywność energetyczna i materiały – zastosowane technologie i materiały ekologiczne zwiększają trwałość budynków i obniżają koszty użytkowania.

Komfort mieszkańców – dostęp do światła dziennego, jakość powietrza i funkcjonalność części wspólnych wpływają na codzienne użytkowanie.

Zrównoważony charakter osiedla wspiera też powstający w sąsiedztwie 5-hektarowy park miejski ze zbiornikami retencyjnymi, ścieżkami spacerowymi, strefami relaksu, placem zabaw, boiskami i infrastrukturą rowerową.

Strategia zrównoważonego budownictwa

W Unidevelopment SA wszystkie kolejne etapy Osiedla Idea powstają według wymogów zrównoważonego budownictwa, kontynuując spójną koncepcję inwestycji.

„Certyfikacja jest dla nas elementem strategii konsekwentnie realizowanej na wszystkich rynkach. To kierunek, który zamierzamy kontynuować również w kolejnych etapach Osiedla Idea. Cieszy nas, że dzięki temu wyznaczamy nowe standardy w Radomiu” – powiedział Mirosław Szczepański, Wiceprezes Zarządu Unidevelopment SA.

Idea Aurora nagrodzona w Złotych Kompasach 2025

Idea Aurora zdobyła ogólnopolską nagrodę Złote Kompasy 2025 w kategorii inwestycja mieszkaniowa. Projekt doceniono za spójną koncepcję urbanistyczną, proekologiczne rozwiązania oraz zgodność z wymogami BREEAM, co potwierdza jego wysoki standard w zakresie zrównoważonego budownictwa.

