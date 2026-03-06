Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja i termin realizacji

Develia zrealizuje kameralne osiedle na Chrzanowie w południowo-zachodniej części Bemowa, w pobliżu Kampinoskiego Parku i obok realizowanej stacji II linii metra Karolin. Inwestycja łączy walory spokojnej okolicy z dostępem do infrastruktury handlowej i edukacyjnej oraz terenów rekreacyjnych. Budowa rozpocznie się w II kwartale 2026 roku, a zakończy w IV kwartale 2027 roku.

Mieszkania, układ przestrzenny i udogodnienia

W ramach pierwszego etapu powstaną dwa kameralne, 4-kondygnacyjne budynki, w których znajdzie się 91 mieszkań o metrażach od 26 do 133 m². Najwyższe piętra zaoferują dwupoziomowe, przestronne apartamenty z salonami o ponadstandardowej wysokości. Duże okna zapewnią dobre doświetlenie wnętrz, a każdy lokal będzie wyposażony w balkon, taras lub ogródek.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji podziemną halę garażową, a dziedzińce zostaną całkowicie wyłączone z ruchu kołowego. W częściach wspólnych zaplanowano liczne nasadzenia, a o ich nawodnienie zadbają m.in. skrzynki rozsączające, kontrolujące podlewanie roślin. Dla najmłodszych przewidziano plac zabaw, a rowerzyści będą mogli korzystać ze stojaków rowerowych oraz wygodnej rowerowni.

Polecamy:

Sklepy, edukacja i natura w zasięgu ręki

Dzięki licznym sklepom, supermarketom oraz centrom handlowym typu outlet, codzienne zakupy będzie można załatwić blisko domu. Lokalizacja oferuje również dobrze rozwinięte zaplecze edukacyjne – żłobki, przedszkola i szkoły, w tym nową placówkę przy ul. Szeligowskiej.

W pobliżu inwestycji znajduje się Fort Chrzanów, czyli zabytkowa fortyfikacja z końca XIX wieku, otoczona zielenią. Zaledwie 10 minut rowerem dzieli osiedle od Parku Górczewska, który oferuje rozległe tereny zielone, place zabaw oraz amfiteatr z programem kulturalnym. Dla miłośników przyrody dodatkowym atutem jest bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, do którego można dojechać autem w około 20 minut.

Deweloper rozpoczął przedsprzedaż mieszkań.

Sprawdź na mapie okolicę, w której powstaje osiedle:

Źródło: Develia

Przejdź do galerii: Pokrycia dachowe – rodzaje, trwałość, ciężar i dopasowanie do nachylenia połaci

9