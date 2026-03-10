Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Historia miejsca: jak betonowy szkielet Europol Gazu zmienił się w nowoczesne osiedle

Przez ponad 20 lat teren przy ul. Literackiej był niedostępny dla mieszkańców, a w przestrzeni dominował niedokończony betonowy szkielet dawnej siedziby Europol Gazu. Inwestycja ta, przerwana wiele lat temu, pozostawiała w okolicy pustkę i opuszczoną przestrzeń miejską. Dziś Dom Development przywraca temu miejscu życie, tworząc nowoczesne Apartamenty Literacka – projekt, który łączy historię lokalizacji z potrzebami współczesnych mieszkańców Warszawy.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rozbiórka „szkieletora” EuRoPol Gazu na Bielanach, ul. Literacka 7

Apartamenty Literacka: prestiżowa lokalizacja między Bielanami, Żoliborzem i Bemowem

Apartamenty Literacka powstają na styku Bielan, Żoliborza i Bemowa, zapewniając panoramiczne widoki na centrum stolicy. Charakterystycznym elementem inwestycji będzie przeszklona, 13-kondygnacyjna wieża, która stanie się dominantą architektoniczną osiedla. Jak podkreśla Grzegorz Smoliński, członek zarządu Dom Development, inwestycja ma być miejscem, w którym mieszkańcy mogą cieszyć się wysoką jakością życia, pełną infrastrukturą w zasięgu kilku kroków i przestrzenią otwartą na życie miasta.

Oferta mieszkań i lokali usługowych

W ostatnim etapie inwestycji Dom Development wprowadza do sprzedaży 292 mieszkania o powierzchni od 25 do 120 m² oraz 10 lokali usługowych. Dominują funkcjonalne mieszkania 2- i 3-pokojowe z aneksem kuchennym. Lokale na parterze mają prywatne ogródki, natomiast mieszkania na wyższych piętrach oferują przestronne balkony i tarasy, z których rozpościerają się imponujące widoki na panoramę Warszawy.

i Autor: Dom Development/ Materiały prasowe Apartamenty Literacka w Warszawie

Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania na Literackiej

Ostatni etap wyróżnia się przemyślaną architekturą i wysoką jakością materiałów. Zastosowano szklane balustrady, systemy typu Lumon, ażurowe detale dekoracyjne, okładziny o fakturze drewna, metalowe elementy w kolorze miedzi i klinkier w części przyziemia. W reprezentacyjnych częściach wspólnych wykorzystano kamień, meble zabudowane, portale drzwiowe i windowe w ciepłym drewnie oraz szkliwiony klinkier, lustra i tapety.

Osiedle wprowadza rozwiązania zrównoważone: instalacje fotowoltaiczne zasilają części wspólne budynków, przewidziano stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz rozbudowaną infrastrukturę rowerową, tworząc przyjazne środowisku miejsce do życia.

Przestrzeń wspólna i sztuka: miejsce tętniące życiem

Między budynkami powstaje zielona, dostępna dla wszystkich przestrzeń z placem miejskim, miejscami zabaw dla dzieci, zacienionymi alejkami, ogrodami deszczowymi i ławkami. Ogólnodostępny pasaż łączy osiedle z pobliskimi przystankami komunikacji miejskiej przy skrzyżowaniu ul. gen. Maczka i al. Armii Krajowej.

W przestrzeniach wspólnych i na zewnątrz pojawią się rzeźby oraz grafiki autorstwa Anny Nowokuńskiej-Maksymiuk, inspirowane literaturą i typografią. Część elementów zagospodarowania terenu powstanie z materiałów odzyskanych z rozbiórki dawnej konstrukcji Europol Gazu, nadając osiedlu symboliczny charakter i podkreślając ciągłość historii miejsca.

Źródło: Dom Development S.A.

Materiał opracowany przy wykorzystaniu AI

14