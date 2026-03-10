Prace rozbiórkowe i porządkowe na terenie po dawnej Elektrociepłowni EC-2 przy ul. Wróblewskiego 26 w Łodzi nabierają tempa, informuje portal propertynews.pl. Maszyny wznowiły pracę, przygotowując ogromny, poprzemysłowy obszar do rewitalizacji. Właścicielem terenu od sierpnia 2021 roku jest firma JHM Development.

Wszystkie prace wyburzeniowe prowadzone są w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To kluczowe, ponieważ część zabudowań dawnej EC-2 objęta jest ochroną konserwatorską i wpisana do rejestru zabytków. Te historyczne obiekty mają stać się ważnym elementem nowego kompleksu.

Jak zmieni się teren po dawnej EC-2?

Na zrujnowanym terenie po elektrociepłowni ma powstać wielofunkcyjny kompleks z mieszkaniami, usługami, biurami oraz przestrzenią do rekreacji.

- Jako JHM Development zdajemy sobie sprawę z ogromnego znaczenia terenu dawnej elektrociepłowni EC-2 zarówno w ujęciu historycznym, jak i urbanistycznym - zapewniają cytowani przez portal przedstawiciele dewelopera. - Dlatego naszym nadrzędnym celem jest jego przemyślana rewitalizacja oraz ponowne włączenie tego obszaru w tkankę miasta. Wszystkie podejmowane działania podporządkowane są idei przywrócenia tego miejsca mieszkańcom Łodzi - w sposób funkcjonalny, atrakcyjny i odpowiadający współczesnym potrzebom łódzkiej aglomeracji.

Inwestor zaznacza, że rozbiórka dotyczy wyłącznie budynków, które nie są chronione. W ich miejscu pojawi się nowa zabudowa i tereny zielone. Obecnie firma analizuje możliwości realizacji projektu mieszkaniowego, jednak na ten moment nie zdradza szczegółów dotyczących liczby mieszkań czy harmonogramu prac.

- Ze względu na trwające prace koncepcyjne i projektowe nie jesteśmy dziś w stanie wskazać dokładnej liczby nowych mieszkań ani harmonogramu realizacji inwestycji - zaznacza deweloper. - Chcemy, aby decyzje podejmowane na tym etapie były odpowiedzialne, spójne z charakterem miejsca i długofalowo korzystne dla miasta. Ważne jest dla nas również zapewnienie przestrzeni zielonych i rekreacyjnych w ramach projektu - wyjaśnia inwestor.

Co z głównym budynkiem EC-2?

Choć główny budynek EC-2 jest dziś ruiną, w planach rewitalizacji odgrywa kluczową rolę. Zgodnie z koncepcją, ma on zostać przekształcony w przestrzeń usługowo-handlowo-rekreacyjną, otwartą dla wszystkich mieszkańców. Ma to być miejsce spotkań, aktywności społecznych i nowego życia miejskiego.

Polecamy: Idea Aurora otrzymała certyfikat BREEAM Final – pierwsza inwestycja tego typu w Radomiu

EC-2 - historia pierwszej nowoczesnej elektrociepłowni w Łodzi

Elektrociepłownia EC-2, dawniej nosząca imię Włodzimierza Lenina, działała w latach 1957–2015. Jej budowę ukończono w 1961 roku, a utrzymany w stylistyce socrealistycznej kompleks stał się jednym z symboli industrialnej Łodzi. Charakterystyczne kominy o wysokości 160 i 120 metrów górowały nad miastem, a obiekt zaopatrywał w ciepło m.in. osiedla Retkinia i Karolew. Ciekawostką jest, że pod elektrownią znajdują się schrony mogące pomieścić kilkaset osób.

Wygaszanie EC-2 rozpoczęto w 2012 roku, a ostatecznie wyłączono ją z eksploatacji 31 marca 2015 roku. Po latach nieudanych prób rewitalizacji przez poprzedniego właściciela, który doprowadził firmę do upadłości, nieruchomość o wartości 61 mln zł trafiła w ręce JHM DEVELOPMENT S.A.

Artykuł powstał z wykorzystaniem AI