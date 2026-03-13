Spis treści
Historyczny klimat kamienic w nowoczesnej inwestycji
Dom Development rozpoczyna ostatni etap krakowskiej inwestycji mieszkaniowej o podwyższonym standardzie. Częścią projektu jest rewitalizacja, dzięki której tereny postindustrialne zamienią się w zieloną enklawę blisko centrum, tuż przy Parku Zdrojowym Mateczny.
Całe osiedle obejmuje realizację dziewięciu budynków, z czego w finalnym etapie powstaną dwa. Ich architektura nawiązuje do klimatu historycznych krakowskich kamienic. Łącznie inwestycja dostarczy niemal 600 mieszkań i 11 lokali usługowych. Projekt powstał na terenach dawnej fabryki „Rydlówka” oraz zakładów „Georyt”.
Nowoczesne mieszkania i funkcjonalna infrastruktura
Budowę ostatnich dwóch budynków rozpoczęto we wrześniu 2025 roku. Przekazywanie kluczy mieszkańcom zaplanowano na III kwartał 2027 roku.
Finalny etap zaoferuje 105 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od kompaktowych, 29-metrowych kawalerek, po przestronne apartamenty powyżej 100 m².
Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będzie 126 miejsc w garażach podziemnych oraz 46 komórek lokatorskich. Dla osób korzystających z rowerów przewidziano 32 schowki.
Budynki zostały wyposażone w windy, a zaawansowany system smart building umożliwi mieszkańcom m.in. otwieranie bram i drzwi wejściowych za pomocą smartfona. Pomyślano również o najmłodszych – zaplanowano plac zabaw wraz z rekreacyjnym wzniesieniem.
Zieleń, retencja i energia ze słońca
Apartamenty Park Matecznego powstają według autorskiego standardu Dom Development – Zielonej Karty Inwestycji. To istotny element strategii ESG, który zapewnia ekologiczne rozwiązania oraz podnosi komfort życia mieszkańców.
Projekt przewiduje liczne nasadzenia zieleni, w tym krzewów oraz drzew, takich jak lipy i świerki. Zielone dachy poprawią mikroklimat i będą pełniły funkcję naturalnej termoizolacji. Na terenie osiedla zaplanowano również zbiornik retencyjny. Dzięki zainstalowanym na dachach budynków panelom fotowoltaicznym obniżone zostaną koszty użytkowania części wspólnych, a także ograniczona emisja dwutlenku węgla.
Park, rekreacja i szybki dojazd do centrum
Dzięki atrakcyjnemu położeniu osiedla w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego Parku Zdrojowego Mateczny mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do terenów rekreacyjnych. Okolica jest także dobrze skomunikowana z ważnymi punktami Krakowa. Na Wawel można dotrzeć tramwajem w zaledwie 10 minut.
Sprawdź lokalizację na mapie:
Źródło: Dom Development
