Historyczny klimat kamienic w nowoczesnej inwestycji

Dom Development rozpoczyna ostatni etap krakowskiej inwestycji mieszkaniowej o podwyższonym standardzie. Częścią projektu jest rewitalizacja, dzięki której tereny postindustrialne zamienią się w zieloną enklawę blisko centrum, tuż przy Parku Zdrojowym Mateczny.

Całe osiedle obejmuje realizację dziewięciu budynków, z czego w finalnym etapie powstaną dwa. Ich architektura nawiązuje do klimatu historycznych krakowskich kamienic. Łącznie inwestycja dostarczy niemal 600 mieszkań i 11 lokali usługowych. Projekt powstał na terenach dawnej fabryki „Rydlówka” oraz zakładów „Georyt”.

Nowoczesne mieszkania i funkcjonalna infrastruktura

Budowę ostatnich dwóch budynków rozpoczęto we wrześniu 2025 roku. Przekazywanie kluczy mieszkańcom zaplanowano na III kwartał 2027 roku.

Finalny etap zaoferuje 105 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od kompaktowych, 29-metrowych kawalerek, po przestronne apartamenty powyżej 100 m².

Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będzie 126 miejsc w garażach podziemnych oraz 46 komórek lokatorskich. Dla osób korzystających z rowerów przewidziano 32 schowki.

Budynki zostały wyposażone w windy, a zaawansowany system smart building umożliwi mieszkańcom m.in. otwieranie bram i drzwi wejściowych za pomocą smartfona. Pomyślano również o najmłodszych – zaplanowano plac zabaw wraz z rekreacyjnym wzniesieniem.

Zieleń, retencja i energia ze słońca

Apartamenty Park Matecznego powstają według autorskiego standardu Dom Development – Zielonej Karty Inwestycji. To istotny element strategii ESG, który zapewnia ekologiczne rozwiązania oraz podnosi komfort życia mieszkańców.

Projekt przewiduje liczne nasadzenia zieleni, w tym krzewów oraz drzew, takich jak lipy i świerki. Zielone dachy poprawią mikroklimat i będą pełniły funkcję naturalnej termoizolacji. Na terenie osiedla zaplanowano również zbiornik retencyjny. Dzięki zainstalowanym na dachach budynków panelom fotowoltaicznym obniżone zostaną koszty użytkowania części wspólnych, a także ograniczona emisja dwutlenku węgla.

Park, rekreacja i szybki dojazd do centrum

Dzięki atrakcyjnemu położeniu osiedla w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego Parku Zdrojowego Mateczny mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do terenów rekreacyjnych. Okolica jest także dobrze skomunikowana z ważnymi punktami Krakowa. Na Wawel można dotrzeć tramwajem w zaledwie 10 minut.

Źródło: Dom Development

