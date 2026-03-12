Spis treści
116 mieszkań powstanie przy Lasku Marcelińskim
Develia rozpoczęła budowę nowoczesnej inwestycji Ptasia Vita na poznańskim Grunwaldzie, tuż przy Lasku Marcelińskim. Projekt obejmuje 6-piętrowy budynek mieszkalny, w którym powstanie 116 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni – od 29 do 124 m², w układach od 1- do 4-pokojowych. Każde mieszkanie będzie wyposażone w balkon, loggię, taras lub ogródek, zapewniając komfort i przestrzeń dla przyszłych mieszkańców.
Komfort i nowoczesne rozwiązania
Ptasia Vita to nie tylko elegancka architektura, ale również funkcjonalne udogodnienia. Dla mieszkańców przewidziano dwupoziomową halę garażową, boksy rowerowe, rowerownię oraz stojaki zewnętrzne. W projekcie zaplanowano rozwiązania pozwalające obniżyć koszty eksploatacji części wspólnych budynku. Inwestycja zostanie wyposażona m.in. w system zagospodarowania wody deszczowej oraz panele fotowoltaiczne
Lokalizacja idealna dla rodzin i aktywnych
Grunwald to jedna z najbardziej pożądanych dzielnic Poznania, łącząca bliskość centrum z licznymi terenami zielonymi. Bezpośrednie sąsiedztwo Lasku Marcelińskiego daje możliwość codziennych spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. Okolica przyciąga zarówno młode osoby ceniące miejskie życie, jak i rodziny z dziećmi, szukające spokoju i bezpieczeństwa.
Szybki dostęp do centrum i lotniska
Dzięki dogodnej komunikacji mieszkańcy Ptasiej Vity mogą w niespełna 15 minut dojechać samochodem do centrum Poznania, a podróż komunikacją miejską zajmuje około pół godziny. Zaledwie 10 minut jazdy dzieli inwestycję od Portu Lotniczego Poznań-Ławica, co stanowi dodatkowy atut dla osób często podróżujących.
Finał budowy w 2027 roku
Generalnym wykonawcą jest spółka W.P.I.P. – Mardom, natomiast projekt architektoniczny przygotowała poznańska pracownia Dementi. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2027 roku. Deweloper rozpoczął przedsprzedaż mieszkań.
Źródło: Develia
Materiał powstał przy wsparciu AI.
