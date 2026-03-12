Co kryje się za powstaniem dobrej elewacji, czyli dlaczego Equitone włącza architektów w tworzenie swoich produktów? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Archicom buduje Apartamenty M7. Ceny mieszkań robią wrażenie

O inwestycji Towarowa22 w Warszawie głośno jest już od dłuższego czasu. W miejscu dawnych zakładów przemysłowych i obiektów handlowych powstaje obecnie imponujący kompleks budynków obejmujący nowoczesne biurowce i apartamentowce, a także unikalny w skali Polski park wykorzystujący elementy dawnej zabudowy. Dużą zaletą jest lokalizacja – Towarowa22 sąsiaduje z gęstym skupiskiem wieżowców przy rondzie Daszyńskiego, a tuż obok przebiega 2. linia metra M2. Do Pałacu Kultury jest stąd o rzut beretem. Inwestycję realizują wspólnie Archicom, Echo Investment i AFI Europe.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Obecnie trwa sprzedaż mieszkań w kompleksie Towarowa22. Chodzi o budowany właśnie obiekt przy Miedzianej 7, reklamowany jako Apartamenty M7. W budynku znajdzie się 140 apartamentów w wysokim standardzie. Będą to lokale od kawalerek do dużych mieszkań pięciopokojowych, o metrażu od 28 do 148 m². Pierwsza pula mieszkań ma być gotowa w III kwartale 2026 r. Blisko jedna trzecia lokali już się sprzedała, i to mimo wysokich cen – w inwestycji Apartamenty M7 ceny mieszkań wynoszą od ponad 40 do blisko 50 tys. zł/m².

i Autor: proj. JEMS Architekci/materiały prasowe/ Materiały prasowe Apartamenty M7 w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie

– Inwestycja Apartamenty M7 jest częścią Towarowej22, nowego wielkomiejskiego dystryktu, który powstaje w miejscu legendarnych zakładów Domu Słowa Polskiego, przez niemal pół wieku największej i najnowocześniejszej drukarni w Polsce. We współpracy z architektami z prestiżowej pracowni JEMS zamieniamy dawne zakłady drukarskie w zieloną, przyjazną przestrzeń. Towarowa 22 to miastotwórczy projekt wspólnie realizowany przez AFI Europe, Echo Investment, Archicom Collection – podaje strona inwestycji.

Budynek będzie miał zmienną wysokość – od 4 do 8 pięter – i pozwoli uzupełnić tkankę miejską od strony ul. Miedzianej. Warto dodać, że w pobliżu zaplanowano podobną kaskadową zabudowę mieszkaniową, a bliżej ul. Towarowej – nowe wieżowce. Z całego kompleksu Towarowa 22 powstał już biurowiec Office House, zaś po sąsiedzku gotowy jest niebędący częścią tego projektu biurowiec The Form.

i Autor: proj. JEMS Architekci/materiały prasowe/ Materiały prasowe Apartamenty M7 w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie

Mieszkania za miliony w centrum Warszawy. W budynku m.in. kino, spa, kolekcja sztuki

Deweloper nie ukrywa, że mieszkania w Apartamentach M7 są z wyższej półki, jeśli chodzi o lokalizację, standard wykończenia i dodatkowe atrakcje w budynku. Jak podano, oferta kierowana jest do „klientów segmentu premium”, a więc osób poszukujących luksusu i mogących sobie na niego pozwolić.

Jakie będą ceny mieszkań w kompleksie Apartamenty M7? Jak wspomniano, będzie to od ponad 40 do blisko 50 tys. zł/m². Warto porównać te kwoty z cenami w pobliskiej inwestycji mieszkaniowej Towarowa Towers, gdzie za mieszkania płaci się dziś od ok. 30 do ponad 40 tys. zł/m². Wyraźnie widać, że okolice ronda Daszyńskiego stają się dziś coraz bardziej luksusowe.

– Przyszłych mieszkańców powita reprezentacyjny parterowy łącznik z lobby (…). Tutaj luksusem nie będzie złoto. Będzie nim klamka stworzona przez rzemieślnika – podkreśla Maciej Rydz, partner w pracowni JEMS Architekci cytowany przez bryla.pl.

i Autor: proj. JEMS Architekci/materiały prasowe/ Materiały prasowe Apartamenty M7 w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie

Osoby, które zamieszkają w nowym apartamentowcu na Woli będą mieć do dyspozycji przestronne apartamenty z widokiem na park, wyposażone w system smart home umożliwiający m.in. głosowe sterowanie oświetleniem i temperaturą. Każde mieszkanie będzie wyposażone w balkon lub loggię, a w wariancie premium także ogród zimowy. Właściciele lokali na najwyższych kondygnacjach będą też dysponować prywatnym tarasem na dachu. Na tym jednak nie koniec, gdyż budynek zaoferuje też takie atrakcje jak:

galeria sygnowanych zdjęć wybitnego fotografa Helmuta Newtona,

strefa do gry w piłkarzyki, bilarda i golfa z symulatorem jazdy Lamborghini,

sala kinowa,

gabinet masażu,

sauna,

siłownia,

możliwość otwierania drzwi i przywoływania windy za pomocą aplikacji w telefonie.

Dodatkowo w budynku powstaną także ogólnodostępne lokale usługowe. Już wiadomo, że w parterach znajdować się będą m.in. kawiarnia, drogeria i cukiernia. Biorąc pod uwagę wysoki standard apartamentów, można spodziewać się, że nie będą to lokale tanie.

Apartamenty M7 w Warszawie od firmy Archicom – wizualizacje

