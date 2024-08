Wydłużą II linię metra do Ursusa i na Żerań? Ambitne plany Warszawy

Będzie rozbudowa II linii metra. Przystanki M2 powstaną na Żeraniu, Żoliborzu i w Ursusie? Zobacz mapę

15:48

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator 2. linię metra Warszawa chce przedłużyć w kierunku Ursusa i Żerania.

Warszawa planuje rozbudowę II linii metra. Przystanki M2 na terenie Żerania, Żoliborza i Ursusa mają powstać w najbliższych dekadach zgodnie z planem budowy 5 linii metra do 2050 r. Zobacz na mapie, gdzie planowane są nowe stacje drugiej linii metra warszawskiego i na jakim etapie są przygotowania do tej inwestycji.

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Rozbudowa II linii metra w Warszawie do 2050 r. Oto plany zmian na linii M2

M2 Warszawa, czyli 2. linia metra funkcjonuje w stolicy od 2015 r. i jest stale rozbudowywana. W 2006 r. miasto zdecydowało, że linia M2 będzie mieć 21 stacji i połączy Bemowo (Karolin) oraz Targówek (Bródno). Aktualnie trwa budowa ostatniego odcinka na Bemowie (stacje Karolin, Chrzanów i Lazurowa oraz stacja techniczno-postojowa Karolin), która ma zakończyć się w 2026 r.

Na tym jednak nie koniec, gdyż 13 lutego 2023 r. władze stolicy ogłosiły plan rozbudowy sieci podziemnej kolejki do aż 5 linii metra w Warszawie. Częścią tych planów jest wydłużenie 2. linii metra na obu krańcach. Do 2050 r. nowe M2 ma sięgnąć z jednej strony aż do Ursusa (stacja kolejowa Ursus Niedźwiadek), a z drugiej strony przejść przez Żerań i osiedle Potok i połączyć się z 1. linią metra M1 przy stacji Marymont na Żoliborzu. Wydłużona linia M2 umożliwi przesiadkę na wszystkie inne linie metra (M1, M3, M4 i M5).

Co ważne, przy budowie M2 zapewniono techniczną możliwość przedłużenia linii. Zarówno stację Bródno, jak i budowany obecnie odcinek na Karolin zaprojektowano tak, żeby w przyszłości można było bez trudu wydłużyć tunele i poprowadzić je dalej.

– Wszystkie stacje końcowe [linii M2 – przyp. red.] zostały zaprojektowane i wybudowane w taki sposób, aby była możliwa w przyszłości rozbudowa linii. Decyzje co do realizacji są w gestii inwestora [czyli władz miasta – przyp. red.] – poinformowało redakcję Muratora Plus Metro Warszawskie.

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: UM Warszawa Rozbudowa metra M2 – lokalizacje nowych stacji na Żeraniu, Żoliborzu i w Ursusie

Przebieg 2. linii metra po wydłużeniu. Zobacz mapę M2 oraz listę nowych stacji

Obecnie M2 łączy Bemowo z Bródnem i liczy 18 stacji. Do 2026 r. linia zostanie wydłużona od strony Bemowa o 3 dodatkowe stacje. Z kolei nowe plany zakładają, że w późniejszym terminie – do 2050 r. – II linia metra zyska kolejne 7 stacji: 3 od strony Bemowa oraz 4 od strony Bródna. Łącznie zatem M2 ma ostatecznie liczyć 28 stacji i łączyć Ursus z Żoliborzem.

Autor: UM Warszawa Plan 5 linii metra w Warszawie. Linię M3 zaznaczono kolorem zielonym, linię M4 – żółtym, a linię M5 – fioletowym. Link: powiększ mapę

Pełna lista stacji 2. linii metra po przedłużeniu ma wyglądać następująco (stacje w budowie wyróżniono kursywą, stacje planowane – pogrubieniem):

Ursus Niedźwiadek (stacja przesiadkowa na kolej),

(stacja przesiadkowa na kolej), Szamoty (stacja przesiadkowa na M5),

(stacja przesiadkowa na M5), Ursus Północny (stacja przesiadkowa na kolej),

(stacja przesiadkowa na kolej), Karolin,

Chrzanów,

Lazurowa,

Bemowo,

Ulrychów (stacja przesiadkowa na kolej),

Księcia Janusza,

Młynów (stacja przesiadkowa na kolej),

Płocka,

Rondo Daszyńskiego (stacja przesiadkowa na M4),

Rondo ONZ,

Świętokrzyska (stacja przesiadkowa na M1),

Nowy Świat,

Centrum Nauki Kopernik,

Stadion Narodowy (stacja przesiadkowa na M3 oraz kolej),

Dworzec Wileński (stacja przesiadkowa na kolej),

Szwedzka (stacja przesiadkowa na kolej),

Targówek Mieszkaniowy,

Trocka,

Zacisze,

Kondratowicza,

Bródno,

Toruńska (stacja przesiadkowa na kolej),

(stacja przesiadkowa na kolej), Żerań FSO ,

, Potok ,

, Marymont (stacja przesiadkowa na M1 i M4).

Warto podkreślić, że plany wydłużenia M2 będą jeszcze dopracowywane – możliwe są nadal pewne korekty przebiegu linii oraz lokalizacji stacji. Należy także pamiętać, że nazwy planowanych stacji są robocze i mogą ulec zmianie.

Wydłużenie M2 pozwoli obsłużyć metrem gęsto zabudowane obszary Ursusa oraz osiedla Potok, a także coraz intensywniej zabudowywane blokami tereny Żerania. Nowe stacje powstaną m.in. w pobliżu dawnych zakładów FSO Warszawa, gdzie ma powstać ogromne osiedle F.S.O. PARK. Rozbudowana II linia metra zaoferuje także liczne możliwości przesiadki na kolej, a także do innych linii metra, tramwajów oraz autobusów.

– Na Marymoncie powstanie krzyżówka aż trzech linii metra: M1, M2 i M4. Tam powstanie stacja z możliwością przesiadki między liniami na jednym peronie. Będzie możliwość podróży pociągami linii M2 lub M4 – podaje komunikat UM Warszawa.

Przedłużenie II linii metra – skąd taki pomysł i czy to się opłaca?

Pomysł, by II linia metra w Warszawie dotarła na Żerań, sięga jeszcze lat 80. XX w. Ówczesne plany zakładały, że na Pradze M2 będzie biegło na północ wzdłuż Wisły, przez Pelcowiznę, Żerań i Tarchomin, docierając aż do Dąbrówki na Białołęce. Władze PRL zakładały bowiem, że najważniejsze jest dowiezienie pracowników do licznych zakładów przemysłowych na Żeraniu.

Zobacz też: Historia budowy II linii metra

Po 1989 r. stolica zmieniła się jednak na tyle, że dawne plany straciły sens – upadła większość zakładów przemysłowych po prawej stronie Wisły. W latach 90. opracowano zatem nową koncepcję M2. Według tej wersji linia na Pradze-Północ miała biec tak, jak obecnie, łukiem w kierunku Bródna, ale sięgać dalej – na Żerań, Tarchomin, Nowodwory i dalej w kierunku Winnicy oraz Dąbrówki.

Ostatecznie w 2006 r. ustalono aktualny przebieg M2, rezygnując z budowy wszystkich stacji za Bródnem. Do obsługi blokowisk na Tarchominie i Nowodworach powstała linia tramwajowa, dowożąca pasażerów do I linii metra (Młociny). Do pomysłu przedłużenia M2 w stronę Żerania (o 1 stację) powrócono dopiero w 2018 r. – przedstawił go w swojej kampanii wyborczej ówczesny kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. Z kolei w 2023 r. miasto ujawniło plany wydłużenia linii M2 w stronę Marymontu oraz poprowadzenia na Tarchomin 4. linii metra w Warszawie.

Jeśli chodzi o przedłużenie M2 w kierunku Ursusa, za PRL-u takich planów nie było – linia miała kończyć się na Chrzanowie (Bemowo). Pomysł pojawił się dopiero w 2018 r. jako część kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Zakładano wówczas, że M2 zostanie wydłużone do stacji Ursus Północny i połączy się tam z nową linią metra, biegnącą przez Skorosze i Ochotę w stronę stacji Wilanowska na M1.

Autor: UM Warszawa Niezrealizowany plan sieci metra w Warszawie, zaproponowany w 2018 r. w ramach kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego Link: powiększ mapę

Ostatecznie w 2023 r. na podstawie analiz eksperckich zaprezentowano inne plany rozbudowy sieci metra – zakładające wydłużenie M2 do stacji kolejowej Ursus Niedźwiadek. Warto jednak zauważyć, iż według specjalistów, którzy analizowali miejskie plany, przedłużenie M2 na Ursus jest nieopłacalne (zbyt duże koszty w stosunku do zbyt małej liczby pasażerów).

– Nie widzi się uzasadnienia ruchowego dla przedłużania II linii metra na południe (…) w kierunku Ursusa – optymalnym rozwiązaniem wydaje się tutaj pasażerskie wykorzystanie stacji technicznej Mory [obecnie Karolin – przyp. red.] przy jej odpowiednim skomunikowaniu z obszarem Szamotów za pomocą przejść pieszych przez linie kolejowe – czytamy w projekcie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Linia metra M2 – kiedy rozbudowa, jaki koszt?

Na chwilę obecną nieznany jest termin wydłużenia linii M2. Pewne jest jedynie to, że miasto planuje zrobić to do 2050 r. Aktualnie nie toczą się żadne przygotowania do tej inwestycji i pozostaje ona wyłącznie w sferze planów.

W swoich analizach eksperci firmy ILF Consulting Engineers Polska zasugerowali miastu wydłużenie M2 w terminie do 2044 r., jednak miasto nie odniosło się póki co do tej sugestii i data ta wydaje się nierealna. Na razie władze stolicy skupiają się na pracach nad 3. linią metra w Warszawie, której pierwszy odcinek ma być realizowany już za kilka lat (obecnie trwają prace projektowe), jak również na pracach przedprojektowych nad 4. linią metra.

Zobacz galerię 28 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Murator To nie tylko symbol Warszawy, ale też budynek mieszczący w sobie liczne muzea, teatry i kawiarnie. Zdecydowanie warto wybrać się na taras widokowy Pałacu – bilety są tanie, a z wysokości 30. piętra roztacza się niesamowity widok na centrum stolicy.

Nieznany jest także koszt rozbudowy 2. linii metra. Z pewnością mowa jednak o sumie liczonej w miliardach złotych – budowa centralnego odcinka M2 złożonego z 7 stacji kosztowała 4,17 mld zł.

II linia metra w Warszawie po przedłużeniu – czas przejazdu

Obecnie czas przejazdu II linią metra w Warszawie (18 stacji) wynosi 33 minuty. Daje to nieco mniej niż dwie minuty na przejazd między sąsiadującymi ze sobą stacjami. Na tej podstawie można oszacować, iż przejazd całą rozbudowaną M2 (28 stacji) zajmie ok. 56 minut. Warto jednak zauważyć, że raczej niewiele osób będzie pokonywać całą trasę – z Marymontu do Ursusa szybciej będzie można dojechać linią M4 (z przesiadką na 2. lub 5. linię metra w Warszawie).

Ile jest w Polsce linii metra? Wykaż się wiedzą w quizie o metrze warszawskim Pytanie 1 z 10 Ile linii metra ma obecnie Warszawa? Jedną Dwie Trzy Dalej