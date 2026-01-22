Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remont dworca w Grudziądzu wciąż nie ruszył. Problemem stan budynku

Umowę na remont dworca w Grudziądzu podpisano w sierpniu 2023 r. Roboty budowlane miały rozpocząć się w kwietniu 2024 r., ale tak się nie stało – nie ruszyły do dziś. A remont to konieczność, gdyż zabytkowy modernistyczny budynek z lat 60., zaprojektowany przez Zbigniewa Czekanowskiego (bryła) i Bernarda Coftę (wnętrza), jest już nie tylko przestarzały, ale i mocno zaniedbany. Niestety, jak podaje portal transport-publiczny.pl, stan dworca okazał się gorszy, niż zakładano, co opóźnia całą inwestycję.

Wykonawca, firma Budimex, zamówił ekspertyzę, według której konieczna mogła być wymiana większości elementów konstrukcyjnych dworca. Nie zgodzili się z tym konserwator zabytków ani inwestor – PKP S.A., który zamówił własną ekspertyzę. Ostatecznie 27 października 2025 r. PKP S.A. oraz Budimex SA podpisały zmieniający zakres prac aneks do umowy. Po zmianach wykonawca wymieni ok. 80% konstrukcji budynku, a do tego całą podziemną kondygnację zajmie schron, którego wcześniej tu nie planowano.

Ostatecznie nowy harmonogram inwestycji wygląda następująco:

I-II kw. 2026 r. – pozyskanie pozwolenia na budowę,

II kw. 2026 r. – rozpoczęcie robót budowlanych,

II kw. 2028 r. – zakończenie przebudowy.

Na czas przebudowy podróżnym udostępniony zostanie tymczasowy dworzec obok budynku.

Nowy dworzec w Grudziądzu – wizualizacje i fakty. Jak się zmieni?

Nowy dworzec w Grudziądzu, który powstanie za ponad 76 mln zł (przed rozszerzeniem zakresu prac było to 59,9 mln zł) ma być wygodniejszy, bardziej dostępny i ekologiczny. Sama bryła budynku nie zmieni się zbytnio, gdyż obiekt – jako cenny przykład powojennego modernizmu – znajduje się od 2021 r. w rejestrze zabytków. Obiekt zostanie jednak odświeżony i unowocześniony.

W ramach modernizacji dworca PKP w Grudziądzu zaplanowano m.in. następujące prace:

wymiana fasady zewnętrznej wraz z konstrukcją oraz stolarką,

naprawa dachu wraz z montażem fotowoltaiki,

docieplenie dworca od zewnątrz,

przebudowa wnętrz z zachowaniem i odtworzeniem elementów historycznych,

poprawa dostępności: budowa windy, pochylni, nowych toalet uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Nie najlepszej jakości PRL-owskie materiały zostaną zastąpione nowymi – np. zamiast płyt pilśniowych na sufitach pojawią się płyty laminowane HPL. Renowacji poddana zostaną metaloplastyka oraz kamienne okładziny.

Zmieni się także układ dworca – na wygodniejszy dla pasażerów. Na poziomie -1 będzie do dyspozycji parking oraz lokale usługowe. Z kolei na parterze znajdą się m.in. poczekalnia z kasami i toaletami, hol, lokale handlowe oraz posterunek Służby Ochrony Kolei. Na pierwszym piętrze znajdzie się m.in. kawiarnia, sala konferencyjna oraz pomieszczenia Fundacji Lotniczy Grudziądz.

Ponieważ PKP S.A. nie potrzebuje aż tak dużego obiektu, jak obecny dworzec, miasto wykorzysta część powierzchni obiektu na wystawę o tradycjach lotnictwa w Grudziądzu – pod sufitem zawisną szybowce, które można będzie oglądać podczas oczekiwania na pociąg.

– Znajdzie się tu także przestrzeń dla dzieci i młodzieży do celów edukacyjnych. Na podróżujących i pasjonatów lotnictwa będzie czekała urokliwa kawiarenka na piętrze – zapowiada na Facebooku prezydent miasta Maciej Glamowski.

Wizualizacje dworca w Grudziądzu po modernizacji

Będzie wygodny węzeł przesiadkowy obok dworca PKP. Co planuje miasto?

Kolejną ważną zmianą w tej części Grudziądza będzie stworzenie przy dworcu PKP nowoczesnego węzła przesiadkowego. Zajmie się tym miasto. Przy odnowionym dworcu kolejowym powstaną zadaszone stanowiska dla autobusów miejskich oraz międzymiastowych. Elektroniczne wyświetlacze poinformują o godzinie odjazdu, zaś tuż obok, w budynku dworca dostępne będą toalety oraz sklepy.

Jak na razie nie jest znany termin budowy dworca przesiadkowego. Miasto zapowiedziało jedynie, że postara się to zrobić w miarę szybko. Przypomnijmy, że dawny dworzec autobusowy w Grudziądzu przy ul. Rapackiego jest od pewnego czasu nieczynny, a w czerwcu 2024 r. na jego terenie doszło do pożaru dwóch zaparkowanych tu, zniszczonych autokarów. Dawny budynek dworca PKS i parking obok niego nie należy do miasta – obsługuje go podmiot prywatny.

