Rozmowa Muratora: Piotr Laskowski i Radosław Murat podsumowują 5.edycję Dach Forum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Alfa Centrum przechodzi metamorfozę – z galerii handlowej w nowoczesne osiedle

Po ponad dwudziestu latach działalności znika Alfa Centrum mieszczące się przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku. Nowym właścicielem obiektu handlowego został Euro Styl z Grupy Develop­ment. Uruchomioną w 2002 roku galerię handlową zastąpi nowoczesna zabudowa mieszkaniowo-handlowa, która zaoferuje około 700 mieszkań. Dwa poziomy budynku zostaną przeznaczone na lokale usługowe o charakterze handlowym, gastronomicznym, kulturalno-rozrywkowym oraz edukacyjnym.

Zakup nieruchomości był długim i złożonym procesem, wymagającym spełnienia licznych formalności prawnych i administracyjnych, w tym uzyskania decyzji środowiskowej oraz warunków zabudowy. Równolegle prowadzono prace koncepcyjne i inżynierskie, aby opracować realną wizję nowej inwestycji, dopasowanej do aktualnych trendów oraz potrzeb mieszkańców.

Inwestycja jest zgodna ze strategią „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta”, przyjętą we wrześniu 2022 roku. W szczególności realizuje założenia związane z tworzeniem „Dostępnego Miasta”. W tym przypadku chodzi o zastąpienie starszej tkanki miejskiej nowoczesną zabudową mieszkaniowo-usługową, która wpisuje się w ideę rozwoju „do wewnątrz”, wykorzystując istniejącą infrastrukturę oraz koncepcję miasta 15-minutowego.

Polecamy:

Nowa wysokość Alfa Centrum – mieszkania i usługi w nadbudowie

Inwestycja, zgodnie z decyzją administracyjną, będzie przebudową z nadbudową. Dzięki zachowaniu dotychczasowych kondygnacji podziemnych prace budowlane będą krótsze i mniej uciążliwe dla sąsiedztwa. Zostaną wykonane wzmocnienia konstrukcyjne, które umożliwią realizację nowej zabudowy nadziemnej.

W ramach projektu powstanie zabudowa składająca się z kilku brył o zróżnicowanej wysokości – w najniższej części od strony ul. Krynickiej wyniesie 6 pięter, a w najwyższej 12 pięter. Pomiędzy bryłami zostanie utworzona zielona przestrzeń z ogólnodostępnymi dziedzińcami, otwierającymi się w kierunku ul. Kołobrzeskiej.

Część usługowa zajmie około 30% powierzchni użytkowej przyziemia. W części frontowej lokale usługowe znajdą się na dwóch poziomach (0 i +1).

W ramach inwestycji powstanie również 700 mieszkań o różnorodnym układzie i powierzchni.

Polecamy:

i Autor: Euro Styl/ Materiały prasowe koncepcyjna nowej zabudowy w miejscu Alfy Centrum

Przymorze Małe i Oliwa – lokalizacja doceniana przez mieszkańców

Filip Nawratil, prezes zarządu Euro Styl, podkreśla walory lokalizacji nowych inwestycji. Przymorze Małe i Oliwa należą do najbardziej cenionych przez gdańszczan części miasta. Ich atutem jest bliskość Zatoki Gdańskiej i Parku Reagana oraz sąsiedztwo największych centrów biurowych w Trójmieście, takich jak Olivia Centre i Alchemia, oraz kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkowo Przymorze Małe znajduje się w samym geograficznym centrum Trójmiasta. Lokalizacja jest dobrze skomunikowana dzięki Szybkiej Kolei Miejskiej oraz licznym liniom tramwajowym i autobusowym, co pozwala sprawnie poruszać się po Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Sprawdź lokalizację na mapie:

Projektowanie harmonii z otoczeniem

Architekci postawili na stonowane bryły, których elewacje zostaną wykonane z materiałów wysokiej jakości o ponadczasowym charakterze. Prosta zabudowa, duże przeszklenia i loggie doświetlające mieszkania mają sprawić, że całość będzie harmonijnie wpisywać się w otoczenie, w którym dominuje wielka płyta.

Projekt przewiduje również stworzenie ogólnodostępnych przestrzeni zielonych z małą architekturą, miejscami rekreacji oraz placem zabaw. Zaplanowano liczne nasadzenia, które wzbogacą teren i zapewnią przyjazną, zieloną atmosferę dla mieszkańców.

Obecnie prowadzone są prace projektowe, a dokładny harmonogram budowy nie został jeszcze ustalony.

Przejdź do galerii: Blacha trapezowa: rodzaje, wymiary, właściwości i zastosowanie w budownictwie