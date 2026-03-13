Rozmowa Muratora: Ciepły montaż drzwi wejściowych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Fabryka Kart Trefl-Kraków – tradycja i nowoczesność w produkcji gier

Fabryka Kart Trefl-Kraków koncentruje swoją działalność na produkcji kart oraz gier planszowych i towarzyskich. Kontynuuje tradycje krakowskiej fabryki działającej od 1947 roku. Obsługuje wydawców z całego świata, a także tworzy własne marki gier oraz gadżety reklamowe. Obecnie zatrudnia niemal 300 pracowników, a produkcja odbywa się w zakładzie w Niepołomicach.

Polecamy: Szwedzki gigant lokuje miliardy w polskie magazyny. To dopiero początek wielkich inwestycji

Wsparcie produkcji i logistyki just-in-time

Aby usprawnić pracę i logistykę w Małopolsce, przedsiębiorstwo zdecydowało się uruchomić magazyn o powierzchni 12 500 m² w Zakrzowie pod Krakowem, który będzie funkcjonował w ramach kompleksu Panattoni Park Kraków East V.

Obiekt posłuży do przechowywania gotowych produktów i półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji kart i gier. Wesprze linie produkcyjne w systemie just-in-time oraz będzie pełnił rolę centrum dystrybucyjnego z dobrym dostępem do sieci krajowej i międzynarodowej.

Przestrzeń w obiekcie będzie dostosowana do potrzeb najemcy, a część powierzchni – ok. 240 m² – zostanie zagospodarowana pod biura.

W procesie podpisywania umowy najmu doradzali eksperci z firmy AXI IMMO.

Polecamy: Tu będzie najgęstsza sieć lokalnych linii kolejowych. Drugiego takiego regionu nie ma w Polsce

Lokalizacja i infrastruktura Panattoni Park Kraków East V

Kompleks Panattoni Park Kraków East V oferuje 30 000 m² powierzchni klasy A i znajduje się 19 km na wschód od centrum Krakowa.

Najważniejsze odległości:

do Węzła Podłęże przy autostradzie A4 – 2 km,

od trasy ekspresowej S7 – 9 km,

do portu lotniczego w Balicach – ok. 30 km.

Polecamy: Wielka budowa w Gdańsku. Prace przy Baltic Hub idą pełną parą

Lokalizacja zapewnia dobre skomunikowanie z głównymi rynkami w kraju i zagranicą. Obiektowi przyznano certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie Excellent, co pozwala najemcom obniżyć koszty operacyjne.

Do grona działających już w nim firm należą Highway Automotive oraz Anticor.

Zapoznaj się z lokalizacją i okolicą, w której powstał kompleks:

***

Źródło: Panattoni

Przejdź do galerii: Wylewki samopoziomujące – rodzaje, właściwości i techniki wykonania

8