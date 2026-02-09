Rozmowa Muratora: Przemysław Kobrzyński - co wyróżnia produkty Budmat? Dach Forum Kielce 2026 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska marka DZIK po raz pierwszy stawia na samodzielny magazyn. Na jego siedzibę wybrała Panattoni Park Warsaw South IV w gminie Nadarzyn pod Warszawą. Deweloper Panattoni właśnie rozpoczyna realizację kolejnego etapu kompleksu, obejmującego budowę nowej hali o powierzchni 26 300 mkw. Inwestycja powstaje we współpracy z inwestorem Griffin Capital Partners.

Kim jest nowy najemca?

DZIK to uznana polska marka działająca w segmencie produktów dla sportowców. Dynamiczny rozwój firmy w ostatnich latach, zarówno w sprzedaży online, jak i w największych sieciach handlowych, wpłynął na decyzję o pierwszym samodzielnym magazynie. Inwestycja ma na celu stworzenie zaplecza, które połączy logistykę z codzienną pracą zespołu oraz usprawni najważniejsze procesy operacyjne.

W procesie wyboru lokalizacji i realizacji transakcji firma na każdym etapie mogła liczyć na wsparcie Querco Property.

Nowoczesna przestrzeń magazynowo-biurowa

Umowa najmu obejmuje ponad 11 000 mkw. powierzchni magazynowej oraz ponad 700 mkw. powierzchni biurowej. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby sprzyjać efektywności operacyjnej. Zielone otoczenie, widok na las, nowoczesna strefa chillout, zaplecze socjalne oraz możliwość realizacji zewnętrznej strefy wypoczynku stworzą komfortowe środowisko pracy w części biurowej.

Polecamy:

Atrakcyjna lokalizacja i dalszy rozwój Park Warsaw South IV

Nowoczesny kompleks magazynowo-logistyczny Panattoni Park Warsaw South IV zlokalizowany jest w gminie Nadarzyn, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S8 oraz węzła Paszków. Od centrum Warszawy dzieli go zaledwie 20 km, a od lotniska Chopina – 18 km. Lokalizacja inwestycji zapewnia dogodne połączenia z trasami krajowymi i czyni ją szczególnie atrakcyjną dla sektorów e-commerce, logistyki oraz operatorów obsługujących dystrybucję miejską.

W ramach dwóch pierwszych etapów deweloper dostarczył ponad 58 000 mkw. powierzchni, która została w pełni skomercjalizowana. Docelowo park obejmie ponad 85 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w trzech halach. Zakończenie prac nad nowym budynkiem planowane jest na drugi kwartał 2026 r. Inwestycja przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

Sprawdź lokalizację parku na mapie:

Źródło: Panattoni

Przejdź do galerii: Fasady, które ożywają: Jak medialne elewacje zmieniają architekturę i miejski krajobraz

22