Park nad Południową Obwodnicą Warszawy jest już bliski ukończenia. Finisz w 2026

Park linearny na Ursynowie – kiedy będzie gotowy? Harmonogram prac

Inwestycja, choć planowana od lat, znacząco się opóźniła, gdyż dzielnicy nie udało się porozumieć z drogowcami budującymi Południową Obwodnicę Warszawy. W efekcie prace nad parkiem nie zostały skoordynowane z budową POW i mogły ruszyć dopiero po oddaniu inwestycji do użytku.

Jak podaje serwis haloursynow.pl, aktualny harmonogram budowy parku linearnego na Ursynowie wygląda następująco:

I kwartał 2025 r. – oddanie do użytku odcinków 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) i 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN),

listopad 2025 r. – oddanie do użytku odcinka 4 (od al. KEN do ul. Lanciego),

przełom 2025 i 2026 r. – oddanie do użytku odcinka 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej),

kwiecień 2025 r. – oddanie do użytku odcinka 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła).

Warto dodać, że trwają także prace przy odcinku nr 1 – budzi on jednak kontrowersje wśród części mieszkańców, domagających się zachowania przeznaczonego do likwidacji parkingu. Jego ukończenie planowane jest w sierpniu 2026 r. Będzie to oznaczało oficjalne zakończenie inwestycji.

Park nad POW otwarty od kwietnia 2025 r.

27 listopada 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą parku linearnego na Ursynowie – firmą Palmett. 27 marca 2024 r. wykonawca oficjalnie przejął plac budowy, a w kwietniu ruszyły prace w terenie. Za ponad 42 mln zł nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy do 2026 r. powstanie nowy park. Ursynów zyska ok. 12 ha zieleni urządzonej w miejscu, gdzie dziś rozciąga się pokryta trawą pustka. Pierwszy odcinek parku otwarto 17 kwietnia 2025 r., drugi oddano do użytku 24 kwietnia. Całość parku ma być ukończona w sierpniu 2026 r.

Park powstaje wzdłuż ul. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Nowoursynowskiej do ul. Pileckiego. Będzie on biegł szerokim pasem zieleni pośrodku ul. Płaskowickiej, który za PRL-u był rezerwą terenową pod budowę POW na powierzchni, a ostatecznie przykrył zrealizowany w tym miejscu tunel drogowy.

Budowa parku linearnego na Ursynowie - aktualności

Rok 2025 r. przyniósł protesty części mieszkańców przeciwko odcinkowi nr 1, od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich. Jak podaje PAP, część osób z osiedla Kazury nie zgadza się na realizację tego odcinka parku, gdyż spowoduje to likwidację 130 miejsc parkingowych. W odpowiedzi na protesty Zarząd Zieleni kilkakrotnie rozmawiał z mieszkańcami, jedna ostatecznie inwestycja i tak zostanie zrealizowana. Jak wskazano, o likwidacji miejsc parkingowych wiadomo od 2016 r., kiedy to koncepcja parku została wypracowana podczas warsztatów z mieszkańcami. Nikt nie protestował też w tej sprawie podczas spotkania z mieszkańcami w 2023 r., gdy przystępowano do realizacji parku. Obecnie prace nad odcinkiem 1 już trwają, a jego oddanie do użytku zaplanowano na sierpień 2026 r.

– To rzecz bez precedensu: dwukilometrowy park powstanie w bardzo trudnym miejscu, nad tunelem obwodnicy. Pojawi się ponad tysiąc drzew i setki tysięcy krzewów. Dzięki zróżnicowanemu zagospodarowaniu z parku będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podczas podpisywania umowy z wykonawcą.

Warto przypomnieć, że pierwsze koncepcje budowy parku nad południową obwodnicą pojawiły się już na początku lat dwutysięcznych. W 2016 r. na podstawie konsultacji społecznych została wypracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu nad POW. Ta koncepcja, autorstwa biura projektowo-konsultingowego PROINWESTYCJA pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej, stała się podstawą do stworzenia projektu parku przez firmę Palmett, która obecnie go buduje.

Park linearny Ursynów - tak będzie wyglądał

Jak zaplanowano park nad tunelem na Ursynowie?

Nowy park na Ursynowie będzie mieć długość ok. 2 km i składać się z sześciu odcinków, które zostaną różnie zagospodarowane. Dzięki temu powstanie zróżnicowana, zielona przestrzeń dla wszystkich. Poza zielenią, która znajdzie się na wszystkich odcinkach (w tym drzewa o wysokości 5–7 m) park nad POW zaoferuje spacerowiczom:

odcinek nr 1 (od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich) – trzy nieduże placyki, z czego jeden z wielofunkcyjną wiatą wyposażoną w stoliki, ławki i huśtawki,

odcinek nr 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) – zrealizowany w pierwszej kolejności; rozległa polana otoczona roślinnością,

odcinek nr 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN) – zrealizowany w drugiej kolejności; plac z fontanną posadzkową oraz duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem, strefa rekreacyjna z urządzeniami do zabawy,

odcinek nr 4 (od al. KEN do ul. Lanciego) – zrealizowany w trzeciej kolejności; ogród zmysłów, wzgórze z punktem widokowym,

odcinek nr 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła) – nieduży placyk z dwoma stołami piknikowymi, obok zieleń inspirowana sadami,

odcinek nr 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej) – wielofunkcyjna wiata, zrewitalizowany i nieco przekształcony istniejący nasyp z możliwością wejścia na szczyt.

Trzeba oczywiście pamiętać, że rośliny potrzebują czasu na rozwój i osiągnięcie docelowych rozmiarów. Park nie będzie zatem od razu wyglądał tak, jak na wizualizacjach.

Rolkowisko, drogi dla rowerów i toalety w parku nad POW

Warto przypomnieć, że na odcinku nr 3 miał znaleźć się bazarek „Na Dołku”. Znajdował on się w tej okolicy od lat, ale musiał przenieść się w inne miejsce na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Ostatecznie jednak po licznych perypetiach miasto uznało, że w miejscu bazarku powstanie planowane tu już wcześniej rolkowisko.

Przez cały park będzie też biegła droga dla rowerów. Co więcej, w park wkomponowanych zostanie kilka parkingów, których zachowania domagali się mieszkańcy. Docelowo (po 2025 r.) w parku będą się też znajdować trzy toalety miejskie: jedna na zapleczu bazarku, druga na wysokości Natpoll Business Center i ostatnia w okolicach skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Stryjeńskich.

Kiedy dodatkowe elementy nowego parku? Ursynów zapewnia, że powstaną

Warto przypomnieć, że według pierwotnej koncepcji parku nad POW, przygotowanej w 2016 r. przez zespół Katarzyny Łowickiej z biura PROINWESTYCJA, park miał być znacznie bogatszy. Mieszkańcy chcieli m.in. urządzenia terenów sportowych, postawienie rzeźby niedźwiedzia czy zawieszenia hamaków. Plan przewidywał też m.in. sztuczny strumień.

Z części planów, m.in. strumienia, trzeba było zrezygnować z przyczyn technicznych (park powstaje nad betonowym stropem tunelu drogowego i nie wszystko jest możliwe). Burmistrz Ursynowa w rozmowie z serwisem Haloursynow.pl zapowiedział jednak, że dzielnica ma zarezerwowane fundusze na dodawanie kolejnych elementów parku w 2026 r.

Jak podaje Haloursynow.pl, na ten moment potwierdzone zostało, że powstaną dodatkowo następujące elementy:

obiekty sportowe na odcinku nr 5: wrotkowisko, być może także bouldering (ścianki wspinaczkowe), nieduży skatepark,

dodatkowe obiekty na odcinku 5: duży plac zabaw, plac dla psów,

trzy toalety,

hamaki,

stoły do ping-ponga,

stoły szachowe,

rzeźba niedźwiedzia (symbol dzielnicy).