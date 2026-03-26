Szczecin otwiera drogę do budowy nowoczesnego centrum przesiadkowego połączonego z kompleksem komercyjnym w sąsiedztwie dworca głównego PKP. Kluczowym krokiem, który formalnie uruchamia przygotowania do inwestycji, jest przyjęcie przez Radę Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, o czym informuje portal propertydesign.pl. Projekt ma zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a miasto wkrótce rozpocznie poszukiwania inwestora.

Inwestycja zaplanowana jest w strategicznej lokalizacji – w rejonie ulicy Owocowej, ul. Korzeniowskiego i Placu Zawiszy Czarnego. Ma ona na celu integrację rozproszonych obecnie funkcji związanych z obsługą podróżnych oraz zagospodarowanie jednego z kluczowych obszarów w centrum miasta.

Formalne zielone światło dla inwestycji

Podstawą prawną dla dalszych działań stała się uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego”, podjęta przez szczecińskich radnych 24 marca 2026 roku. Dokument ten definiuje, co i w jakiej skali może powstać na objętym nim terenie, dając tym samym potencjalnym inwestorom jasne ramy dla przyszłego projektu.

Uchwalenie planu miejscowego to kamień milowy, który pozwala miastu przejść do kolejnego etapu, czyli uruchomienia postępowania na wybór partnera prywatnego. To właśnie od tego procesu zależeć będzie ostateczny kształt architektoniczny kompleksu, szczegółowy harmonogram prac oraz finalny budżet.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako klucz do realizacji

Miasto zdecydowało się na realizację projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Oznacza to, że za finansowanie, zaprojektowanie i budowę obiektu w dużej mierze odpowiadać będzie prywatny inwestor, który w zamian uzyska prawo do czerpania korzyści z komercyjnej części kompleksu.

W ramach współpracy miasto wniesie do projektu nieruchomość, natomiast partner prywatny będzie odpowiedzialny za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Prezentowane dotychczas wizualizacje, przygotowane przez pracownię La Laboratorium Architektury 2, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego projektu. Ostateczny wygląd obiektu zostanie wypracowany we współpracy z wybranym w przetargu partnerem.

Co powstanie w rejonie placu Zawiszy Czarnego?

Projekt zakłada budowę obiektu o dwóch głównych funkcjach. Pierwszą, publiczną, będzie nowoczesne centrum przesiadkowe, które skupi w jednym miejscu obsługę różnych form transportu. Celem jest usprawnienie komunikacji i podniesienie komfortu podróżnych korzystających z pociągów, autobusów dalekobieżnych i komunikacji miejskiej.

Drugim filarem inwestycji jest część komercyjna – kompleks o charakterze mixed-use. Plan miejscowy dopuszcza w tym miejscu realizację funkcji usługowych, biurowych czy handlowych, jednak ich ostateczny dobór i proporcje będą zależały od koncepcji przedstawionej przez przyszłego inwestora. Integralną częścią przedsięwzięcia będzie także przebudowa i modernizacja otaczającego układu drogowego.

Harmonogram i koszt: największe niewiadome

Na obecnym, bardzo wczesnym etapie, nie jest znany ani szczegółowy harmonogram, ani ostateczny kosztorys inwestycji. Te kluczowe parametry zostaną ustalone podczas dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami. Choć w przestrzeni medialnej pojawia się kwota rzędu 140 mln zł, jej potwierdzenie będzie możliwe dopiero po zakończeniu negocjacji i wyborze wykonawcy.

Uruchomienie tak dużej inwestycji w modelu PPP to dla Szczecina szansa na pozyskanie prywatnego kapitału i know-how dla realizacji strategicznego projektu. Dla rynku nieruchomości jest to z kolei sygnał o pojawieniu się atrakcyjnej okazji inwestycyjnej w jednej z najważniejszych lokalizacji w mieście, której potencjał wzrośnie dzięki modernizacji infrastruktury transportowej.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI