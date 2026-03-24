Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

W bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Metropolitalnego w Lublinie powstanie wielofunkcyjny kompleks o nazwie Lublin Centrale, który na 3-hektarowej działce dostarczy łącznie 100 000 mkw. nowoczesnej powierzchni użytkowej, informuje portal propertydesign.pl. Za inwestycję, która ma przekształcić pofunkcyjny teren usługowo-magazynowy w tętniącą życiem część miasta, odpowiada deweloper Gray International. Zakończenie całego projektu planowane jest na koniec 2030 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest w strategicznym punkcie miasta, pomiędzy ulicami Młyńską, Stadionową, Lubelskiego Lipca ’80 i Dworcową. Bezpośrednie sąsiedztwo nowego węzła przesiadkowego jest kluczowym atutem, który ma zapewnić stały przepływ ludzi i stanowić naturalny impuls dla rozwoju funkcji komercyjnych. Cały kompleks został zaprojektowany w myśl koncepcji „miasta 15-minutowego”, integrując w jednym miejscu funkcje mieszkaniowe, biurowe, handlowe i rekreacyjne.

Nowa dzielnica w dwóch etapach

Realizacja projektu została podzielona na dwa główne etapy. Pierwsza faza, która posiada już prawomocne pozwolenie na budowę, obejmie realizację 45 000 mkw. powierzchni. Jej dominantą będą dwie 14-piętrowe wieże, które zdefiniują nową panoramę tej części Lublina. W ramach tego etapu powstanie 336 lokali przeznaczonych na najem instytucjonalny (PRS), co stanowi istotne wzmocnienie tego segmentu rynku w mieście.

Ofertę uzupełni nowoczesny hub biznesowy i co-workingowy o powierzchni ponad 4,6 tys. mkw. oraz rozbudowana strefa komercyjna zajmująca 23,2 tys. mkw. Znajdą się w niej między innymi food hall, supermarket oraz centrum medyczne. Projektanci przewidzieli również duży hub rowerowy o powierzchni 1800 mkw., który pomieści 750 rowerów.

Elastyczne plany na drugą fazę

Drugi etap inwestycji, zaplanowany w perspektywie do końca 2030 roku, ma dostarczyć na rynek kolejne 40 000 mkw. powierzchni. W jego ramach planowana jest budowa 14-piętrowego obiektu, który w zależności od potrzeb rynkowych może pełnić funkcję hotelu lub domu studenckiego, oraz dodatkowego budynku komercyjnego. Inwestor podkreśla, że ostateczny kształt tej fazy zostanie dostosowany do bieżącego popytu, co zapewnia projektowi elastyczność biznesową.

Za koncepcję architektoniczną kompleksu Lublin Centrale odpowiada renomowana pracownia Stelmach i Partnerzy, kierowana przez Bolesława Stelmacha, dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Projekt ma być architektonicznym domknięciem transformacji, którą zapoczątkowało otwarcie w styczniu 2024 roku Dworca Metropolitalnego, i stworzyć w tym miejscu nowoczesne, otwarte centrum miejskie.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

3