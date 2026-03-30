Więcej miejsca dla... sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Gdyni pęka w szwach

Decyzja o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Placu Konstytucji oraz ulic Jana z Kolna i Wójta Radtkego to nie tylko formalność biurokratyczna. To bezpośrednia odpowiedź na alarmujące sygnały płynące z gdańskiego Sądu Apelacyjnego. Historyczne mury, choć piękne, przestały wystarczać potrzebom rosnącego miasta.

Rozbudowa ma na celu całkowitą reorganizację funkcji kompleksu. Dzięki nowemu obiektowi, który wypełni część dziedzińca, Sąd Rejonowy w Gdyni zyska przestrzeń niezbędną do usprawnienia obsługi mieszkańców. Inwestycja ma skrócić kolejki i zapewnić godne warunki pracy sędziom oraz personelowi administracyjnemu, stając się kluczowym elementem modernizacji miejskiej infrastruktury publicznej.

Architektoniczna operacja na otwartym sercu

Największym wyzwaniem dla urbanistów była lokalizacja. Cały obszar znajduje się w granicach historycznego układu Śródmieścia Gdyni, wpisanego do rejestru zabytków. Sam gmach sądu również podlega indywidualnej ochronie, co oznaczało, że każda nowa kreska na planie architektonicznym wymagała chirurgicznej precyzji.

Jak podkreśla Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, kluczem do sukcesu był wypracowany kompromis. Plan dopuszcza zabudowę dziedzińca, ale stawia twarde warunki: nowa bryła musi „rozmawiać” z historią, a nie ją zagłuszać. Nowoczesna architektura ma harmonijnie wpisać się w modernistyczny charakter kompleksu, udowadniając, że rozwój instytucji państwowej może iść w parze z ochroną tożsamości Gdyni.

Siedziba Sądu Rejonowego w Gdyni uchodzi za jedną z ikon architektury publicznej w Polsce

Gmach Sądu Rejonowego to znacznie więcej niż urząd – to manifest dynamizmu przedwojennej Polski. Zaprojektowany przez trio wybitnych architektów – Zbigniewa Karpińskiego, Tadeusza Sieczkowskiego i Romana Sołtyńskiego – do dziś uchodzi za jedną z najważniejszych ikon architektury publicznej w kraju. Charakterystyczne łukowe skrzydła budynku to architektoniczny podpis Gdyni, który zna niemal każdy mieszkaniec.

We wnętrzach obiektu czas się zatrzymał. Oryginalne drewniane ławy, historyczna stolarka drzwiowa i kunsztowne detale rzemieślnicze stanowią o unikalności tego miejsca. Nowe skrzydło sądu stanie przed niezwykle trudnym zadaniem: musi dopisać kolejny rozdział do tej opowieści, zachowując szacunek dla dziedzictwa, które od blisko 90 lat definiuje serce miasta.

Źródło: www.gdynia.pl

Materiał powstał przy wsparciu AI