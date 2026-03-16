Rynek hotelowy w Gdyni zyska nowego, silnego gracza. Radisson Hotel Group i trójmiejski deweloper Hossa SA podpisały umowę na budowę hotelu Radisson Blu w ścisłym centrum miasta. Obiekt powstanie w ramach wielofunkcyjnego kompleksu Plac Unii, u zbiegu ulic Władysława IV i Armii Krajowej, a jego otwarcie jest planowane na 2027 rok.

Hotel w centrum Gdyni zaoferuje 126 pokoi

Nowy gdyński Radisson Blu będzie dysponował 126 pokojami rozmieszczonymi na sześciu kondygnacjach. Projekt zakłada również stworzenie pełnego zaplecza gastronomicznego z restauracją, a także przestrzeni konferencyjnej oraz strefy spa i fitness, co ma odpowiadać na potrzeby zarówno gości biznesowych, jak i turystów.

Inwestycja nie jest samodzielnym budynkiem, lecz kluczowym elementem większego, wielofunkcyjnego projektu Plac Unii. Jego realizacja ma na celu uzupełnienie i ożywienie jednej z najważniejszych części śródmieścia Gdyni, łącząc funkcje komercyjne z usługowymi.

Sprawdzona współpraca na rynku trójmiejskim

Za realizację projektu odpowiada Grupa Inwestycyjna Hossa SA, deweloper o ugruntowanej pozycji na rynku trójmiejskim. Dla firmy nie jest to pierwsza współpraca z międzynarodową siecią. Obaj partnerzy zrealizowali już wspólnie projekt Radisson Blu Hotel, Sopot, co buduje wiarygodność nowej inwestycji.

Przedstawiciele Radisson Hotel Group podkreślają, że Polska pozostaje dla nich dynamicznym i kluczowym rynkiem. Valerie Schuermans, wiceprezes ds. rozwoju w sieci, wskazuje na symboliczne znaczenie inwestycji w kontekście zbliżających się obchodów 100-lecia Gdyni oraz zaufanie do lokalnego partnera.

Wzmocnienie segmentu premium i plan na 2027 rok

Pojawienie się hotelu pod marką Radisson Blu znacząco wzmocni ofertę premium na gdyńskim rynku hotelarskim. Inwestycja zwiększy konkurencyjność miasta jako destynacji zarówno dla turystów, jak i gości biznesowych, którzy poszukują obiektów o wysokim, międzynarodowym standardzie.

Harmonogram projektu zakłada otwarcie hotelu w 2027 roku. Ogłoszenie inwestycji zbiega się z przygotowaniami do obchodów 100-lecia nadania Gdyni praw miejskich, które rozpoczną się 10 lutego 2026 roku, co nadaje projektowi dodatkowego, symbolicznego wymiaru w kontekście rozwoju miasta.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

