Gigantyczna inwestycja Sobiesława Zasady w Bielsku-Białej

Krakowski deweloper Art City Eko-Park, spółka powiązana kapitałowo z Sobiesławem Zasadą, jednym z najbogatszych Polaków, przygotowuje się do realizacji monumentalnego projektu w Bielsku-Białej. Na 17-hektarowej działce, w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Sarni Stok, ma powstać kompleks składający się z 22 budynków.

Art City Eko-Park, choć nie jest deweloperem o ogólnopolskiej skali jak Atal czy Echo Investment, jest silnie kojarzony z kapitałem Sobiesława Zasady i koncentruje się na prestiżowych, ale często skomplikowanych lokalizacyjnie projektach.

Zgodnie z planem, w skład inwestycji wejdzie 12 ośmiokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, które pomieszczą 660 lokali oraz 10 trzykondygnacyjnych budynków hotelowych z 510 apartamentami na wynajem. Dodatkowo mają powstać także obiekty komercyjne, w tym dwukondygnacyjny biurowiec, budynek handlowy oraz dwa obiekty z przeznaczeniem na "produkcję nowych technologii".

Skalę przedsięwzięcia podkreśla zaplanowana infrastruktura parkingowa. Łącznie powstanie blisko 1900 miejsc postojowych w garażach podziemnych i na parkingach naziemnych, co budzi obawy o znaczące zwiększenie natężenia ruchu w tej części miasta.

Jak informuje portal propertynews.pl, z pierwotnych założeń wypadła funkcja szkolno-przedszkolna, którą bielski ratusz uznał za niezgodną z miejscowym planem zagospodarowania.

Polecamy: Nowa inwestycja na mapie stolicy. Belgijski deweloper wkracza na Wolę

Odbiór mieszkania od dewelopera - co sprawdzić. Lista referencyjna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kontrowersje wokół Sarniego Stoku nie cichną

Lokalizacja inwestycji tuż przy obszarze chronionym narzuca na dewelopera szereg obowiązków. Decyzja środowiskowa, wydana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, zawiera konkretne wytyczne mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na przyrodę.

Inwestor został zobowiązany m.in. do montażu 60 budek lęgowych dla ptaków i 40 schronień dla nietoperzy. Musi również stworzyć zbiorniki zastępcze dla płazów, a planowana wycinka około 500 drzew będzie wymagała uprzedniej opinii eksperta herpetologa i chiropterologa.

Nowy rozdział w batalii o Sarni Stok. Ta decyzja przyspieszy budowę

Najnowsza decyzja środowiskowa to kolejny rozdział w skomplikowanej historii projektu. Poprzednie pozwolenie zostało skutecznie zaskarżone przez organizacje ekologiczne. W 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił je, wskazując na "rażące naruszenia prawa" w procedurze.

Deweloper odwołał się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak sprawa wciąż czeka na rozpatrzenie. Zamiast biernie czekać na finał sądowej batalii, spółka Art City Eko-Park zdecydowała się na nietypowy ruch. W kwietniu 2023 roku złożyła całkowicie nowy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego samego projektu. Pod koniec lutego 2024 roku ratusz wydał pozytywną decyzję, która na nowo otwiera drogę do realizacji inwestycji, niezależnie od toczącego się postępowania przed NSA.

Materiał powstał przy wsparciu AI

Źródło: propertynews.pl

Zobacz galerię: Inwestycja Apartamenty M7 w Warszawie w marcu 2026 r.

15