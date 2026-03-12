Deweloper Michał Sapota spędzi kolejne miesiące w areszcie

Jak podaje serwis propertynews.pl, Marcin Sapota, biznesmen i deweloper z Bielska-Białej, decyzją sądu, pozostanie w areszcie na kolejne trzy miesiące. Zarzuty dotyczą oszustw, w których poszkodowanych zostało 1434 osób. W tej grupie znajduje się 886 inwestorów, którzy powierzyli spółkom swoje środki, oraz 548 nabywców mieszkań. Prokuratura szacuje, że docelowa skala strat w całej sprawie może sięgnąć nawet 2,5 mld zł, a liczba poszkodowanych wzrosnąć do blisko 8 tysięcy.

Jak podawał w 2025 roku portal Money.pl, Grupa HREIT przekazała, że Michał Sapota zgadza się na publikację wizerunku.

Sprawie przyglądamy się od 2024 roku. Poniżej znajduje się relacja z tego okresu.

Deweloper zatrzymany, śledztwo Prokuratury Okręgowej w Łodzi

Puls Biznesu informował: zatrzymany został Michał S., prezes HREIT i większościowy udziałowiec grupy HRE. Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przypomniał, że śledztwo prowadzone jest od czerwca i dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa na szkodę nabywców mieszkań i inwestorów tej spółki, a także nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej.

Mówi się o nadużyciach na 2 miliardy złotych.

Z kolei TVP Info informuje, że śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Dotyczy ono podmiotów, które prowadzą działalność dewelopersko-inwestorska. Dzisiejsze działania to efekt zawiadomienia, które otrzymaliśmy od poszkodowanych, którzy mieli powierzyć pieniądze na zakup mieszkania i ich nie dostali – powiedział TVP.Info rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Obrońca Michała S. informuje: klientowi nie grozi kara pozbawienia wolności

Michał Babicz, obrońca Michała S. napisał na LinkedIn: Spędziliśmy w Prokuraturze w Łodzi może 20 minut podczas ogłaszania zarzutów i może 15 minut czekaliśmy na odpis postanowienia, po czym z moim Klientem Michałem Sapotą wyszliśmy z Prokuratury. I wyliczył:

Nie postawiono mojemu Klientowi zarzutu oszustwa.

Nie postawiono mojemu Klientowi zarzutu sporządzenia nierzetelnych sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe wszystkich spółek wymienionych w zarzutach, które przedstawił Prokurator, na dzień wizyty w Prokuraturze w Łodzi, były złożone w KRS, o czym Prokurator wiedział.

Za przedstawione mojemu Klientowi zarzuty dotyczące jednego tylko przepisu ustawy, nie grozi kara pozbawienia wolności.

Oczywiście, że złożymy zażalenie na zatrzymanie oraz wszelkie służące Klientowi i spółkom środki odwoławcze.

Mecenas Babicz komentuje: Mamy chyba do czynienia z nowym standardem, bo nie spotkałem się jeszcze w mojej karierze z sytuacją zatrzymania Klienta, trwającego kilka godzin przewiezienia go z Katowic do Łodzi wyłącznie po to, żeby mu ogłosić zarzuty z jednego przepisu, jednej ustawy, za który nie przewiduje się nawet kary pozbawienia wolności, szczególnie w sytuacji, w której pełnomocnik spółki pozostawał od kilkunastu dni w kontakcie z Prokuraturą i deklarował pełną współpracę, co potwierdził wczorajszy bezproblemowy przebieg wszystkich czynności.

Wcześniej pisaliśmy:

Kim jest Michał S.?

Biznesmen i deweloper z Bielska-Białej. Ale z wykształcenia - pedagog. Absolwent Akademii im. Jana Długosza. Od 2009 roku związany z Grupą Murapol, najpierw jako wiceprezes, a potem prezes zarządu spółki. Pierwsza inwestycja Murapolu była w Bielsku-Białej na początku XXI wieku.

Lex deweloper. Inwestycja zablokowana, wyrok NSA

HRE Investment

Jak czytamy na stronie firmy:Firma powstała w 2018 roku w oparciu o szczegółowe analizy rynku nieruchomości oraz na bazie wieloletnich doświadczeń wykwalifikowanych ekspertów. Dostarczamy najwyższej jakości deweloperskie know-how, od wyboru lokalizacji po komercjalizację i wyjście z inwestycji. Każdy projekt traktowany jest ze szczególną uwagą, zarówno na etapie analiz, jak i realizacji. W ramach podmiotów celowych spółka realizuje również własne projekty z sektora nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Inwestycje wyróżnia szereg rozwiązań proekologicznych, a nad ich realizacją czuwa wykwalifikowana kadra specjalistów.

Model finansowania budził kontrowersje. Od 2019 roku firma pozyskała około 1 mld zł od prywatnych inwestorów. W zamian oferowała udziały w tzw. spółkach celowych - to konkretne projekty deweloperskie. Obiecywano wysokie zwroty z inwestycji. „Puls Biznesu” informuje, że wiele z tych projektów nie zostało ukończonych na czas lub napotkało problemy finansowe.

Już w styczniu 2024 UOKiK nałożył na firmę karę - 13,2 mln zł - za wprowadzanie inwestorów w błąd. Latem pojawiła się informacja o restrukturyzacji. Michał S. potwierdził przygotowanie wniosku o restrukturyzację HREIT i propozycję układu częściowego dla udziałowców i pożyczkodawców, a także zaspokojenie wierzycieli w 100 proc. kapitału i odsetek, w odroczonych ratach. "Restrukturyzacja ma na celu ochronę interesów wierzycieli i utrzymanie działalności operacyjnej" - podkreślał.

Obecnie aktywne inwestycje na stronie firmy to osiedla w Oświęcimiu, Katowicach, Nowym Dworze, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Rumi, Wrocławiu i Rudzie Śląskiej.

"Sprawa HRE może stać się punktem zwrotnym w regulacjach dotyczących inwestycji deweloperskich"

Ignacy Michałowski, ekspert w zakresie ekonomii na portalu Legeartis rozważa, co to zatrzymanie oznacza dla klientów.

- Zatrzymanie Michała S. oraz toczące się śledztwo budzą ogromny niepokój wśród klientów HRE, zarówno inwestorów indywidualnych, jak i osób oczekujących na oddanie mieszkań - pisze. - 2 miliardy złotych obejmuje zarówno środki wpłacone na poczet inwestycji deweloperskich, jak i kapitał powierzony spółkom celowym. Zaufanie inwestorów do podobnych modeli finansowania zostało mocno nadwyrężone, a sprawa HRE może stać się punktem zwrotnym w regulacjach dotyczących inwestycji deweloperskich.

