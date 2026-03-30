Trzy dni pełne inspiracji podczas Glass-Tech Poland 2026

W dniach 26–28 maja 2026 w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą odbędą się targi Glass-Tech Poland 2026. Osoby chętne do udziału w wydarzeniu otrzymają bezpłatny bilet po rejestracji online.

W jednym miejscu zgromadzą się producenci szkła, dostawcy technologii, producenci maszyn, architekci oraz specjaliści z branży budowlanej i przemysłowej. Zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania dla przemysłu szklarskiego.

Targi prezentują rozwiązania odpowiadające na rosnące potrzeby rynku w zakresie technologii i obróbki szkła. W ostatnich latach obserwujemy bowiem dynamiczny rozwój nowoczesnej architektury, budownictwa energooszczędnego oraz przemysłowych zastosowań szkła.

Polecamy: Szkło – bohater tła. Jak współczesne fasady łączą formę z technologią

Autor: Glass-Tech Poland / Ptak Warsaw Expo/ Materiały prasowe

Szkło w praktyce – technologie, materiały i know-how

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z technologiami związanymi z produkcją, przetwarzaniem i zastosowaniem szkła, w tym:

nowoczesnymi liniami technologicznymi do produkcji szkła,

maszynami do cięcia, hartowania i laminowania szkła,

technologiami powlekania,

rozwiązaniami wspierającymi automatyzację procesów produkcyjnych.

Ciekawą częścią ekspozycji są również materiały i systemy wykorzystywane w architekturze, takie jak szkło fasadowe, konstrukcyjne oraz energooszczędne.

Wydarzenie jest również okazją do rozmów o przyszłości branży szklarskiej i wymiany doświadczeń. Poruszane będą tematy związane z technologiami zwiększającymi efektywność energetyczną, rozwiązaniami wspierającymi recykling szkła oraz materiałami dostosowanymi do potrzeb nowoczesnego budownictwa i przemysłu. Obecność producentów, integratorów technologii oraz ekspertów rynku umożliwia budowanie relacji biznesowych i poznawanie najnowszych trendów w branży.

Polecamy: Szkło budowlane i jego funkcje w architekturze

Konferencja i ekspercka wiedza na Glass-Tech Poland

Zaplanowano również konferencję branżową Technical Glass Conference, podczas której eksperci, naukowcy i przedstawiciele firm zaprezentują najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz przeanalizują kierunki rozwoju sektora. Program konferencji obejmuje prezentacje, panele dyskusyjne oraz case studies dotyczące innowacyjnych rozwiązań w produkcji i zastosowaniu szkła.

Glass-Tech Poland są skierowane do producentów szkła i komponentów, dostawców technologii, firm budowlanych, architektów, projektantów oraz specjalistów zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych materiałów w przemyśle. Odwiedzający będą mogli korzystać z bezpłatnego parkingu w Ptak Warsaw Expo, największym centrum targowo-wystawienniczym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie potrwa trzy dni, w godzinach 10:00–17:00.

Rejestracja: www.glasstechpoland.com/rejestracja

Polecamy: Szklana ścianka działowa: sposób na podział przestrzeni z klasą. Jakie szkło na ścianę?

