Farmy wiatrowe bez wpływu na ceny gruntów. Nowa analiza 46 tys. transakcji obala mit

Wpływ lokalizacji turbin wiatrowych na wartość nieruchomości od lat pozostaje jednym z często podnoszonych tematów w debacie publicznej. W wielu społecznościach lokalnych inwestycje w energetykę wiatrową budzą obawy dotyczące potencjalnego spadku wartości gruntów oraz ograniczenia ich atrakcyjności inwestycyjnej. Tego typu argumenty są często wykorzystywane w działaniach dezinformacyjnych, które mają celowo zablokować te inwestycje. Tymczasem zgodnie z danymi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej szacowana wartość potencjału inwestycyjnego lądowej energetyki wiatrowej to nawet 214 mld zł. Dlatego tak istotne jest skuteczne obalanie „fake newsów” i pokazywanie twardych danych w debacie publicznej, aby ten potencjał nie został zmarnowany.

W odpowiedzi na te wyzwania inPlus oraz Cenatorium przygotowało kompleksową analizę wpływu lokalizacji turbin wiatrowych na wartość nieruchomości w Polsce. „Analiza wpływu lokalizacji turbin wiatrowych na wartość nieruchomości gruntowych w Polsce” została przygotowana przez wyspecjalizowane podmioty analityczne w oparciu o szeroki materiał empiryczny oraz zaawansowane metody analizy danych. Z obszernych wyliczeń wynika, że energetyka wiatrowa nie stanowi czynnika obniżającego wartość nieruchomości, a lokalne rynki gruntów w jej sąsiedztwie rozwijają się w sposób analogiczny do pozostałych części gmin.

- Technologie oparte na odnawialnych źródłach energii stają się coraz częściej elementem ataków zorganizowanej dezinformacji. Jednak dziś mając analizy w ręku możemy nazwać rzeczy po imieniu i oprzeć debatę na faktach. Ten raport daje narzędzie przede wszystkim polskim samorządom do lepszego planowania lokalnego, ale też silniejszego zaangażowania w transformację energetyczną i budowania przyszłości kraju na fundamencie czystej energii. Od tego zależy dobrostan całego kraju – przekonuje Urszula Zielińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

- Transformacja energetyczna musi opierać się na faktach, nie na strachu. Ten raport pokazuje, że jeden z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwko energetyce wiatrowej na lądzie – rzekomy spadek wartości gruntów nie znajduje potwierdzenia w danych rynkowych. Dla państwa, samorządów i mieszkańców to ważny sygnał: rozwój energetyki wiatrowej może i powinien iść w parze z rozwojem gmin, stabilnością lokalnych rynków nieruchomości i zwiększaniem udziału mocy OZE w miksie energetycznym – podkreśla Michał Jaros, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

– Nowe inwestycje w energetykę wiatrową budzą nie tylko zainteresowanie, ale też wielokrotnie zaniepokojenie potencjalnym negatywnym wpływem farmy wiatrowej na ich nieruchomości. Dane rynkowe są jednak bardzo uspokajające. Analiza tysięcy transakcji jasno wskazuje, że ceny gruntów w pobliżu turbin wiatrowych zachowują się tak samo jak w innych częściach gmin. Tam, gdzie inwestycje są dobrze przygotowane, społeczności lokalne często realnie korzystają na ich obecności – mówi Daniel Urbanowicz, autor raportu, ekspert ds. analiz przestrzennych i projektów z Cenatorium.

Wyniki badania pokazują jednoznacznie, że dynamika zmian cen gruntów w pobliżu turbin wiatrowych jest praktycznie taka sama jak w obszarach bez tej infrastruktury. Średnie tempo wzrostu cen gruntów rolnych w analizowanych lokalizacjach wyniosło około 7 proc. rocznie w obszarach z turbinami oraz 6,7 proc. w obszarach kontrolnych. W przypadku działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną średnie tempo wzrostu było również niemal identyczne i wyniosło około 8–9 proc. rocznie. Te przekonujące dane dowodzą, że sąsiedztwo farm wiatrowych nie wpływa negatywnie na dynamikę zmian cen nieruchomości.

Obserwację autorów potwierdza analiza statystyczna trendów cenowych. Ścieżki zmian cen w obszarach z turbinami i w obszarach kontrolnych są niemal identyczne, a współczynnik korelacji pomiędzy nimi przekracza 0,98. Tak wysoki poziom zgodności oznacza, że rynek nieruchomości reaguje w obu przypadkach w bardzo podobny sposób, a budowa turbin wiatrowych nie powoduje zaburzeń w dynamice cen gruntów.

Wartość gruntów – co wziąć pod uwagę

Zdaniem autorów raportu różnice w dynamice cen gruntów pomiędzy poszczególnymi gminami wynikają przede wszystkim z lokalnych uwarunkowań – takich jak rozwój infrastruktury, atrakcyjność lokalizacyjna czy tempo rozwoju gospodarczego. To właśnie te czynniki mają kluczowe znaczenie dla rynku nieruchomości, podczas gdy obecność infrastruktury energetycznej nie stanowi elementu determinującego wartość gruntów.

Wyniki analizy nie potwierdzają także występowania tzw. efektu „stygmatyzacji”, czyli spadku cen nieruchomości w momencie realizacji inwestycji infrastrukturalnej. Ścieżki wzrostu cen w obszarach z turbinami i w obszarach kontrolnych przebiegają równolegle, bez wyraźnego rozchodzenia się trendów po uruchomieniu instalacji. Oznacza to, że z punktu widzenia rynku nieruchomości bliskość farmy wiatrowej nie obniża atrakcyjności inwestycyjnej gruntów.

Tysiące przebadanych transakcji

Autorzy raportu porównali obszary znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie turbin wiatrowych z obszarami kontrolnymi w tych samych gminach, gdzie takich instalacji nie ma. Takie podejście pozwoliło oddzielić rzeczywisty wpływ inwestycji od innych czynników, które naturalnie kształtują ceny nieruchomości, takich jak rozwój infrastruktury, dostępność usług czy ogólna sytuacja gospodarcza danej gminy.

Na rzetelność i jakość dokumentu wpływa bardzo duża liczba uwzględnionych operacji rynkowych. Opracowanie opiera się na analizie ponad 46 tysięcy rynkowych transakcji gruntowych – zarówno gruntów rolnych, jak i działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Badanie objęło aż 29 jednostek ewidencyjnych w 26 gminach w różnych regionach Polski.

Rynek nieruchomości a wiatraki – o tym będzie dyskusja podczas Konferencji PSEW2026

Jak przełożyć wnioski z najnowszych analiz na rzeczywiste przyspieszenie inwestycji w lądową energetykę wiatrową? Jak budować zaufanie społeczne w oparciu o naukowe i eksperckie dane? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy Konferencji PSEW2026, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2026 r. w Świnoujściu. Ale to nie wszystko. Na agendzie znajdą się też inne kluczowe tematy: rola Polski w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, twarde realia inwestycji, a także fundamenty skutecznej transformacji — sieci, regulacje, finansowanie, przemysł i kompetencje. Tu nie będzie miejsca na ogólniki. Tu zapadną decyzje, które przełożą się na realną zmianę.