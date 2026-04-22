Już 14 maja 2026 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się najważniejsze wydarzenie dla sektora stolarki budowlanej w Polsce. Organizowany przez Związek POiD Kongres Stolarki Polskiej od lat stanowi barometr nastrojów i impuls do strategicznych zmian w firmach. Tegoroczna edycja, pod hasłem "Fundamenty przyszłości", skupi się na trzech filarach, które zadecydują o kondycji rynku: globalnej polityce, strategiach wzrostu oraz walce o nowoczesnego klienta.

Globalna szachownica: Chiny, UE i polska branża

Pierwszy panel dyskusyjny udowodni, że wielka polityka ma bezpośrednie przełożenie na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Eksperci pochylą się nad wpływem napięć geopolitycznych na stabilność łańcuchów dostaw oraz ceny kluczowych surowców. Kluczowym pytaniem będzie ocena gotowości polskiego sektora na dalsze rynkowe turbulencje i opracowanie skutecznych strategii zarządzania ryzykiem.

W centrum uwagi znajdzie się rosnąca rola Chin na europejskim rynku. Uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć, czy azjatycki gigant pozostanie partnerem handlowym, czy też staje się coraz groźniejszym konkurentem dla krajowych producentów. Równie istotnym wątkiem będą regulacje Unii Europejskiej, które z jednej strony wymuszają innowacje i podnoszą efektywność energetyczną, a z drugiej mogą stanowić barierę konkurencyjną.

Strategie na trudne czasy. Konsolidacja czy samodzielny rozwój?

Drugi blok tematyczny to dogłębna analiza przyszłości branży w warunkach rynkowego spowolnienia. Dyskusja skoncentruje się na zmianach strukturalnych, w tym na rosnącej fali fuzji i przejęć. Paneliści zastanowią się, czy dla firm lepszą drogą jest samodzielny rozwój, czy może alians ze strategicznym partnerem.

Niezwykle ważnym zagadnieniem będzie także sukcesja w firmach rodzinnych, które stanowią trzon polskiej stolarki. Eksperci podpowiedzą, jak zapewnić im stabilność i ciągłość rozwoju po zmianie pokoleniowej. W tej części kongresu nie zabraknie również poszukiwania nowych przewag konkurencyjnych – od inwestycji w technologie, przez zacieśnianie współpracy wewnątrz branży, aż po dalszą ekspansję na rynki zagraniczne.

Bitwa o klienta w cyfrowej erze

Ostatnia część merytoryczna kongresu zostanie poświęcona najskuteczniejszym metodom zdobywania klientów w realiach nadpodaży i rosnącej siły globalnych marek. Dyskusja wyjdzie od fundamentalnej zmiany, jaką jest przejście od myślenia o produkcie do budowania całego ekosystemu sprzedaży i pozytywnych doświadczeń konsumenta.

Specjaliści od marketingu podpowiedzą, jak budować silną markę bez angażowania się w wyniszczające wojny cenowe. Analizie poddane zostaną także zmiany w kanałach dystrybucji, w tym rosnąca rola sprzedaży bezpośredniej (D2C) oraz ewolucja roli dealera. W dobie dezinformacji i powszechnego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI), kluczowym tematem stanie się również autentyczność w komunikacji i budowanie zaufania poprzez transparentny PR.

Wielki finał: Gala z okazji 30-lecia Związku POiD

Zwieńczeniem dnia pełnego merytorycznych dyskusji będzie uroczysta gala wieczorna. W tym roku będzie ona miała wyjątkowy charakter, ponieważ połączy się z obchodami 30-lecia istnienia Związku POiD. Podczas gali wręczone zostaną prestiżowe wyróżnienia – Orły 30-lecia POiD. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do networkingu i integracji branży przy muzyce na żywo.

