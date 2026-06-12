Warszawskie Targi Obronne Portal Obronny wręczy Złote Gardy

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19-20 czerwca na terenie Expo XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14). Dlaczego to tak ważne wydarzenie?

Polska obronność wymaga więcej troski niż kiedykolwiek w okresie powojennym. Wojna w Ukrainie, konflikty na Bliskim Wschodzie, wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem – sytuacja geopolityczna stwarza ogromne zagrożenie. Mało tego, Polska musi się mierzyć z zupełnie nowymi rodzajami zagrożeń. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, cyberatakami, terroryzmem. Kluczowe jest nie tylko zaangażowanie i poświęcenie ludzi, ale też nowe technologie i innowacyjność oraz – jak pokazuje przykład ukraiński – nieustanna kreatywność i rozwój.

Dlatego redakcja Portalu Obronnego Przyzna swoje prestiżowe nagrody Złote Gardy.

Złote Gardy - prestiżowe wyróżnienie

Redakcja Portalu Obronnego Przyzna uhonoruje Złotymi Gardami wojskowych i cywilów, osoby, firmy oraz instytucje – słowem wszystkich tych, którzy mają szczególne zasługi dla obronności naszego kraju i Wojska Polskiego, a także przyczynili się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Doceni również tych, którzy podczas swojej służby i pracy wykazują się odwagą, patriotyczną postawą oraz gotowością bojową, zmieniając naszą rzeczywistość na lepszą i bezpieczniejszą.

Złote Gardy to także wyróżnienie dla osób i spółek działających w branży obronnej i militarnej, dzięki którym Polska stawiana jest za wzór nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, promujących polską obronność poza granicami kraju.

To również nagroda pozwalająca docenić żołnierzy i cywilów, którzy wykazali się bohaterstwem i ponadprzeciętną odwagą, kierują się honorem, a ich immanentną cechą jest męstwo w boju oraz gotowość do największego poświęcenia – ratowania innych w sytuacji zagrożenia, a nawet oddania życia za drugiego człowieka.

– Oczywiście nie mogę zdradzić, kto otrzyma statuetki. Zapewniam jednak, że będą to, bez wyjątku, wybitne postaci i instytucje – mówi Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu” i dyrektor generalny Warszawskich Targów Obronnych. – Nasze nagrody odpowiadają na potrzebę publicznego uhonorowania tych, którzy swoją pracą, wizją i odwagą w znaczący sposób przyczyniają się do wzmacniania naszego bezpieczeństwa. Czasem ich działania pozostają niewidoczne dla opinii publicznej, a jednak mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa i ochrony jego obywateli – podkreśla Grzegorz Zasępa.

Przyjdź, zobacz, skorzystaj z wiedzy!

Odwiedzający Warszawskie Targi Obronne 20 czerwca będą mieli okazję zobaczyć prezentacje sprzętu i wyposażenia z obszaru bezpieczeństwa i obronności, a także poznać rozwiązania technologiczne wykorzystywane zarówno przez służby, jak i cywilów. Będzie to również doskonała okazja do bezpośrednich rozmów z ekspertami i praktykami, oraz posłuchania ciekawych pogadanek.

Sprzedaż biletów na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych prowadzona jest online na stronie www.warszawskietargiobronne.pl. Cena biletów od 35 zł.

Organizatorzy przewidzieli specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Możliwe jest wygenerowanie bezpłatnego biletu bezpośrednio na miejscu targów – bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.

Partnerzy strategiczni Warszawskich Targów Obronnych: ORLEN i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Partnerzy wydarzenia: Aresspace, GE Aerospace, WB Electronics, ICEYE, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Radiotechnika Marketing, Teldat, Miasto Stołeczne Warszawa, Works 11.