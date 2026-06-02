Window-Tech Expo 2026: Trzy dni, które zdefiniowały kierunki nowoczesnego budownictwa

Od profilu po robotykę

Tegoroczna edycja wydarzenia udowodniła, że stolarka otworowa to obecnie kompletny ekosystem, w którym produkt końcowy jest tak dobry, jak technologie wspierające jego powstanie. Na ekspozycji zaprezentowano pełen przekrój rynku: okna, drzwi, systemy fasadowe oraz zaawansowaną automatykę.Uwagę przyciągały stoiska liderów i innowatorów, takich jak Luxstal, Aluforma czy Polski Klaster Budowlany. Szczególny nacisk położono na technologię wspierającą produkcję i logistykę.

Obecność takich marek jak Cobbo Robotics (robotyka procesowa) oraz Combilift (rozwiązania transportowe) pokazała, że branża dąży do maksymalnej optymalizacji procesów, co bezpośrednio przekłada się na jakość i trwałość oferowanych komponentów.

Trendy, które kształtują rynek - energooszczędność i trwałość

Obserwacja wystawców pozwoliła na wyodrębnienie kluczowych trendów, które stają się obligatoryjne w nowoczesnym projektowaniu. Na pierwszym planie znalazła się energooszczędność - nie jako modne hasło, ale realna odpowiedź na rosnące wymagania przepisów budowlanych.

Równie istotne okazały się:

inteligentne systemy otwierania i zarządzania fasadami,

poszukiwanie komponentów odpornych na skrajne warunki atmosferyczne,

optymalizacja procesów od etapu produkcji po precyzyjny montaż

wiedza ekspercka - Window Technology Conference.

Nieodłącznym elementem Window-Tech Expo była warstwa merytoryczna. Podczas Window Technology Conference eksperci skupili się na wyzwaniach, z jakimi mierzą się dziś wykonawcy i architekci. Debaty dotyczyły nie tylko innowacyjnych produktów, ale przede wszystkim jakości montażu, który jest krytycznym ogniwem w zachowaniu parametrów izolacyjnych nowoczesnych okien i drzwi.Dzięki połączeniu praktycznych prezentacji z wiedzą teoretyczną, uczestnicy mogli zrozumieć, że przyszłość rynku należy do firm potrafiących łączyć wysoką jakość z elastycznym podejściem do indywidualnych potrzeb klienta.

Biznesowe fundamenty pod przyszłe inwestycje

Window-Tech Expo 2026 stało się miejscem, gdzie technologia spotkała się z realną potrzebą rynkową. Bezpośrednie rozmowy z dostawcami pozwoliły inwestorom i handlowcom na porównanie ofert i wybór rozwiązań najlepiej pasujących do ich specyfiki działalności. Wydarzenie to pokazało, że polska branża stolarki otworowej jest gotowa na dalsze innowacje i śmiałe partnerstwa biznesowe.Zakończona edycja to jednak nie koniec, a jedynie zapowiedź dalszego rozwoju. Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału w kolejnej odsłonie Window-Tech Expo, zachęcając firmy do dołączenia do grona wystawców. To właśnie tam tworzy się przyszłość nowoczesnego budownictwa – w miejscu, gdzie innowacja staje się standardem.