Warszawskie Targi Obronne otwierają się dla mieszkańców. Będą pokazy, warsztaty i szkolenia

Tematy związane z bezpieczeństwem coraz częściej interesują nie tylko specjalistów, ale także zwykłych mieszkańców. Wojna w Ukrainie, zagrożenia cybernetyczne czy sytuacje kryzysowe pokazują, że wiedza i przygotowanie mogą mieć ogromne znaczenie.

Właśnie dlatego organizatorzy Warszawskich Targów Obronnych postanowili otworzyć drugi dzień wydarzenia dla wszystkich zainteresowanych. W sobotę, 20 czerwca, Expo XXI stanie się miejscem spotkań ekspertów, wystawców i mieszkańców, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Nie tylko dla pasjonatów militariów

Na odwiedzających czekać będą prezentacje sprzętu wojskowego, nowoczesnych technologii i rozwiązań wykorzystywanych przez służby. Będzie można porozmawiać z ekspertami, poznać ofertę niemal stu wystawców oraz zobaczyć z bliska wyposażenie związane z obronnością i ratownictwem.

Organizatorzy podkreślają jednak, że wydarzenie nie jest adresowane wyłącznie do osób interesujących się wojskowością. Ważnym elementem programu będą zagadnienia dotyczące codziennego bezpieczeństwa i przygotowania na sytuacje kryzysowe.

Praktyczne szkolenia dla każdego

Podczas dnia otwartego Fundacja Gotowi.org przygotuje cykl warsztatów poświęconych samoobronie, pierwszej pomocy oraz budowaniu odporności na zagrożenia.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak reagować w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, masywnego krwotoku czy zadławienia. Eksperci pokażą również podstawowe zasady samoobrony i opowiedzą o działaniach, które warto podjąć jeszcze przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

Bezpieczne strzelanie dla początkujących

Jedną z atrakcji będzie także mobilna strzelnica laserowa przygotowana przez firmę Laser Target i Fundację Gotowi.org. Dzięki wykorzystaniu replik broni oraz elektronicznych tarcz uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w strzelaniu bez użycia ostrej amunicji.

To propozycja zarówno dla osób, które mają już doświadczenie, jak i dla tych, którzy po raz pierwszy zetkną się z tego typu aktywnością.

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca w Expo XXI. Organizatorzy przygotowali również udogodnienia dla mieszkańców stolicy – bezpłatny wstęp przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Dzięki temu wydarzenie ma szansę stać się nie tylko branżowym spotkaniem ekspertów, ale także miejscem popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie wśród mieszkańców.

Partnerzy strategiczni Warszawskich Targów Obronnych: ORLEN i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Partnerzy wydarzenia: Aresspace, GE Aerospace, WB Electronics, ICEYE, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Radiotechnika Marketing, Teldat, Miasto Stołeczne Warszawa, Works 11.