Szkolenia, pokazy i rywalizacja ekip montażowych już we wrześniu na targach stolarki otworowej w Kielcach

Autor: Materiały prasowe organizatora/ Materiały prasowe

– Uczestnicy targów stolarki otworowej i szkła poznają światowe nowości rynkowe, i przede wszystkim zobaczą, jak można nimi pracować, wymienią doświadczenia i nawiążą wartościowe kontakty – podkreśla Katarzyna Wójcik, menadżer premierowych WinDoGlass Innovation w Targach Kielce.

Rywalizacja i emocje podczas Pagen Montaż Challenge

Jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń będzie Pagen Montaż Challenge. Ekipy montażowe z całej Polski zmierzą się w konkurencjach wymagających precyzji, doświadczenia i perfekcyjnej organizacji pracy.

To nie tylko konkurs z atrakcyjnymi nagrodami o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. To również możliwość porównania własnych umiejętności z najlepszymi fachowcami, promocji swojej firmy oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami branży. Zgłoszenia na pagen.pl. Organizator konkursu – Pagen – zaprezentuje również rozwiązania wspierające nowoczesny montaż stolarki oraz spotka się z ekipami wykonawczymi z całego kraju.

Autor: Materiały prasowe organizatora/ Materiały prasowe

Dobry montaż zaczyna się od wiedzy

Montażyści zgłaszać się też mogą do pierwszego ze szkoleń, które odbędzie się 24 września. Dzień przed targami ceniony ekspert branży Tadeusz Romański z Grupy MAGNUM poprowadzi specjalistyczne szkolenie „Prawidłowy Montaż Okien", skierowane do monterów, producentów, dystrybutorów oraz firm wykonawczych. Uczestnicy poznają najnowsze wymagania techniczne, rozwiązania montażowe i dobre praktyki, które można wykorzystać podczas codziennej pracy na budowie. Zgłoszenia na sklep.grupamagnum.eu/szkolenie. Na obydwa dni targów Grupa MAGNUM przygotowuje stoisko z prezentacją produktów.

Pokazy montażowe, konsultacje techniczne na stoisku SMS

W czasie targów centrum praktycznej wiedzy znajdzie się w strefie Stowarzyszenia Monterów Stolarki. Zaplanowano pokazy montażowe, konsultacje techniczne oraz prezentacje technologii wykorzystywanych przez profesjonalne ekipy wykonawcze. Firma WIŚNIOWSKI przygotuje nowości produktowe oraz strefę Wiśniowski Training Center, prezentując nowoczesne rozwiązania szkoleniowe oraz systemy automatyki budynkowej. Na stoisku SMS PORTA, GEZE, MACO oraz KLIMAS Wkręt-met pokażą produkty i rozwiązania wspierające codzienną pracę monterów.

Wiedza od liderów rynku stolarki otworowej

Na fachowców w czasie targów czekać będzie też Strefa Wiedzy i Inspiracji powered by Winkhaus. Eksperci firmy przedstawią najnowsze rozwiązania z zakresu okuć, automatyki, bezpieczeństwa oraz kierunków rozwoju nowoczesnej stolarki otworowej.

Z kolei o branżowych przepisach powiedzą eksperci firmy CERTBUD. Podczas szkolenia „Stolarka otworowa 2026 – wymagania rynku, bezpieczeństwo i nadchodzące zmiany" będzie mowa o jakości wyrobów budowlanych, oznakowaniu produktów, wymaganiach technicznym i efektywności energetycznej.

Program szkoleń targów wzbogaci panel Polskiego Stowarzyszenia Aluminium. W czasie prelekcji „Aluminium – materiał optymalny dla producentów stolarki otworowej" specjaliści omówią kierunki rozwoju systemów aluminiowych i ich rosnącą rolę w nowoczesnym budownictwie.

Na te szkolenia przyjść może każdy uczestnik targów.

Technologie, które warto zobaczyć w Kielcach

Na czas targów ekspozycje przygotowują producenci reprezentujący cały rynek stolarki otworowej – od okien i drzwi, przez szkło, systemy aluminiowe i okucia, aż po technologie montażowe.

Monterzy i wykonawcy, wszyscy zwiedzający, będą mogli zapoznać się z ofertą firm FAKRO, MS więcej niż OKNA, Sonarol, Gdańskiej Fabryki Okien, Wital Profile, VEYNA, Donimet z grupy ASSA ABLOY oraz Rodenberg Türsysteme AG. Z kolei rozwiązania z zakresu osłon okiennych i automatyki zaprezentują m.in. ALUTOR, Nice oraz Mobilus.

Nie zabraknie również światowych dostawców technologii i komponentów. Saint-Gobain Glass, Glassolutions, Vetrotech,

Swisspacer, Pilkington IGP, ISO-Chemie, Simonswerk, Renolit, Vitrintec, Effector oraz OTTIMO SYSTEMS pokażą rozwiązania, które wpływają na szczelność, trwałość, estetykę i bezpieczeństwo nowoczesnej stolarki. Kolejne miejsce zajmą również firmy z ofertą maszyn dla producentów stolarki otworowej. Na stoisku R&D Tech urządzenia pokażą możliwości w pracy na żywo.

Dwa dni wiedzy, która zostaje na budowie

- Do Kielc warto przyjechać po wartościową, użyteczną wiedzę, kontakty, dobre relacje i solidną porcję znakomitej energii – mówi Katarzyna Wójcik, menadżer targów. – Wystawcy WinDoGlass Innovation zapraszają na szkolenia, na pokazy, zapraszają, by poznać nowości rynkowe w przyjacielskiej, bardzo sprzyjającej atmosferze.

Międzynarodowe Targi Stolarki Otworowej i Szkła WinDoGlass Innovation odbędą się 25–26 września 2026 roku w Targach Kielce. Szczegółowy program wydarzenia, informacje o szkoleniach oraz bilety na windoglass.pl