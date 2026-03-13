IKEA z nową strategią. Zamiast wielkich obiektów, kompaktowe sklepy w mniejszych miejscowościach

Grupa Ingka, największy detalista IKEA na świecie, rozpoczyna nowy, dynamiczny etap ekspansji. Po dekadach budowania swojej pozycji w oparciu o wielkopowierzchniowe sklepy na obrzeżach metropolii, firma przechodzi do ofensywy w mniejszych miastach i na przedmieściach.

Celem jest dotarcie do nowej grupy klientów i wkomponowanie się w ich codzienne życie. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy planowane jest otwarcie 20 nowych, kompaktowych placówek w Europie i Ameryce Północnej.

To strategiczny zwrot, który ma uczynić ofertę IKEA jeszcze bardziej dostępną i wygodną. Zamiast być celem weekendowych wypraw, marka chce stać się częścią codziennych zakupów. – czytamy w komunikacie prasowym.

IKEA w nowym stylu zawita również do Polski. Nowy sklep powstanie w Białymstoku

Sklep IKEA w nowym, mniejszym formacie ma powstać do końca 2026 roku w Białymstoku.

Nowy sklep to kontynuacja rozwoju formatu, który zadebiutował na polskim rynku w Bielsku-Białej w 2025 roku. [...] Punkt w Białymstoku pojawi się w należącej do Carrefour Polska Galerii Zielone Wzgórze. – czytamy na stronie IKEA.com

Więcej o tym polskim akcencie pisaliśmy tutaj: IKEA otwiera nowy sklep w Białymstoku. Kompaktowy format na miarę przyszłości?

Oprócz Polski, nowe formaty zadebiutują także we Francji, w miejscowości Limoges powstanie sklep o powierzchni 2 000 m² oraz w Portugalii, gdzie w mieście Coimbra otwarty zostanie obiekt liczący ponad 4 000 m².

Jak będą wyglądać nowe sklepy IKEA?

Nowy koncept to odpowiedź na zmieniające się nawyki konsumentów. Kompaktowe sklepy, o powierzchni od 2 000 do 5 000 m², będą znacznie szybsze i tańsze w budowie niż tradycyjne obiekty. Ich lokalizacja w miejscach, gdzie klienci już robią codzienne zakupy, ma zapewnić maksymalną wygodę.

Na miejscu klienci znajdą ponad 2 000 najpopularniejszych produktów i akcesoriów do domu. Pełna oferta będzie dostępna z opcją odbioru osobistego lub dostawy. W sklepach nie zabraknie też usług planowania wnętrz, wsparcia pracowników oraz wyselekcjonowanej oferty gastronomicznej.

Sklepy stacjonarne pozostają w centrum naszej strategii omnichannel. Nowe, mniejsze formaty są uzupełnieniem tradycyjnych sklepów i częścią naszego zobowiązania do optymalizacji przestrzeni handlowej oraz rozwoju usług – komentuje Juvencio Maeztu, CEO Grupy Ingka.

Jak wygląda nowy format w rzeczywistości? Zajrzyj do sklepu w Bielsku-Białej

13

Miliardowe inwestycje i przyszłość formatu

Ekspansja w segmencie mniejszych sklepów jest częścią ogromnego, trzyletniego programu inwestycyjnego Grupy Ingka o wartości 5 miliardów euro. Środki te zostaną przeznaczone zarówno na otwarcia nowych lokalizacji, jak i modernizację istniejących sklepów na 32 rynkach.

Firma będzie uważnie analizować wyniki nowego formatu. Po zakończeniu roku finansowego 2026 podjęta zostanie decyzja o dalszych krokach i ewentualnym przyspieszeniu globalnej ekspansji kompaktowych sklepów IKEA.

Źródło: www.ingka.com

Materiał powstał przy użyciu AI