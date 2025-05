Pod Łodzią powstaje podziemne miasto - to jego największy przystanek

Pod Łodzią powstaje podziemne miasto. To tunele kolejowe z przystankami. Największy z nich to przystanek Łódź Koziny

19:00

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: PKP PLK Trwa budowa tunelu średnicowego w Łodzi. Na zdjęciach budowa przystanku Łódź Koziny

Pod Łodzią tworzy się podziemny świat. Maszyna TBM Faustyna wydrążyła tu tunele, które wkrótce staną się kręgosłupem nowej, kolejowej Łodzi. Oczami wyobraźni już można zobaczyć pociągi sunące pod miastem, do których można będzie wsiąść m.in. na największym podziemnym przystanku Łódź Koziny. To inwestycja za ponad 2 miliardy złotych, która ma ma zintegrować Łódź z siecią połączeń aglomeracyjnych i dalekobieżnych.

Spis treści

Tunel średnicowy w Łodzi

Podziemny tunel w Łodzi, kluczowy element nowej trasy kolejowej, nabiera kształtów. Prace wykończeniowe i instalacyjne w tunelach jednotorowych postępują, a na przystanku Łódź Koziny rosną perony.

Tunele jednotorowe, stanowiące część podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec, są już wydrążone i gotowe do rozpoczęcia prac wykończeniowych i instalacyjnych. Wydrążyła je maszyna TBM (tunelownica) o nazwie Faustyna.

Budowa tunelu w Łodzi, która zrewolucjonizuje połączenia aglomeracyjne i dalekobieżne w regionie i kraju, wkracza już w kolejną fazę. Największy z trzech przystanków na tej trasie, Łódź Koziny, gdzie ruch pociągów będzie prowadzony na dwóch poziomach, zyskuje perony. Strategiczna budowa tunelu w Łodzi, realizowana ze środków FEnIKS, pochłonie ponad 2 mld zł.

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa tunelu kolejowego w Łodzi - przystanek Koziny

W wydrążonych przez maszynę TBM Faustyna tunelach, w większości ułożono już warstwy betonu pod budowę torów. Następnie przygotowane zostanie podtorze, wybudowane perony techniczne i zamontowane zostaną niezbędne instalacje. Prace te przybliżają nas do ukończenia tunelu kolejowego w Łodzi.

Budowa tunelu w Łodzi, a konkretnie tunelu średnicowego, to projekt, który ma na celu zmianę oblicza transportu kolejowego w centrum Polski. Na trasie podziemnego połączenia pod centrum miasta znajdą się trzy nowoczesne przystanki – Łódź Śródmieście, Łódź Polesie oraz największy z nich, Łódź Koziny. Każdy z nich będzie składał się z trzech podziemnych kondygnacji.

W odróżnieniu od pozostałych dwóch przystanków, na przystanku Łódź Koziny pociągi będą zatrzymywać się na dwóch poziomach -2 i -3. Poziom -1 to hol komunikacyjny, który ułatwi podróżnym przesiadki. Wygodne przemieszczanie się między poziomami zapewnią windy oraz schody stałe i ruchome.

Największy podziemny przestanek kolejowy to Łódź Koziny

Na przystanku Łódź Koziny, na najniższym poziomie, rozpoczęła się właśnie intensywna budowa peronów – ich konstrukcje są zbrojone i zalewane betonem. Jednocześnie trwają prace nad wylewaniem stropów nad poziomami -2 i -1. Przystanek Łódź Koziny będzie imponujący – będzie miał ponad 260 m długości i około 75 m szerokości. Taka powierzchnia wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych. Strop nad najniższym poziomem -3 wsparty jest na 75 słupach, natomiast nad poziomem -2 strop wspiera 40 słupów.

Przystanek mieści się na głębokości niemal 30 metrów, a to oznacza, że w jego wnętrzu zmieściłby się dziesięciopiętrowy wieżowiec. Do budowy przystanku wykorzystanych zostanie aż 50 tys. m³ betonu, a dziennie na placu budowy zużywa się go około 115 m³.

Zobacz galerię 41 zdjęć Autor: UM Łódź/Łódź.pl Budowa tunelu kolejowego i przystanku Śródmieście w Łodzi (marzec 2025)

Tunel średnicowy w Łodzi zmieni dworzec Łódź Fabryczna

Projekt tunelu w Łodzi jest kontynuacją budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Dzięki temu przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jeździć pociągi regionalne i dalekobieżne. Przejazd koleją przez miasto pomiędzy obecnymi stacjami będzie znacznie krótszy. Wzrośnie liczba pociągów i częstotliwość ich kursowania. Trzy podziemne przystanki ułatwią poruszanie się po mieście, gdyż będą zintegrowane z komunikacją miejską.

Inwestycja PLK SA o wartości ponad 2 mld zł ubiega się o dofinansowanie prac realizowanych po 2023 r. ze środków budżetu UE na lata 2021-2027 w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Głównym wykonawcą prac jest PBDiM z Mińska Mazowieckiego. Realizacja tunelu w Łodzi to ogromne przedsięwzięcie, które przyniesie korzyści mieszkańcom i podróżnym.

Murowane starcie Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE