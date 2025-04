Ta dziura w centrum Łodzi, to plac budowy tunelu i podziemnego przystanku Śródmieście

Zobacz galerię 41 zdjęć Autor: UM Łódź/Łódź.pl Budowa tunelu kolejowego i przystanku Śródmieście w Łodzi (marzec 2025)

Centrum Łodzi to teraz ogromny plac budowy. To miasto gdzie trwa najwięcej kolejowych inwestycji w Polsce. I to nie byle jakich. Ogromna dziura w ziemi między ulicami Zieloną, Zachodnią i Kościuszki wskazuje np. miejsce, gdzie powstaje kolejowy przystanek Śródmieście. Podziemny obiekt będzie miał trzy poziomy. Obecnie jest budowany strop na poziomie 0, ale trwają prace na wszystkich poziomach. To część gigantycznej inwestycji związanej z budową tunelu średnicowego w Łodzi.

Budowa tunelu kolejowego w Łodzi

W Łodzi trwa drążenie liczącego 7,5 kilometra, kolejowego tunelu, przebiegającego pod centrum miasta. Ma on otworzyć aglomerację łódzką na nowe połączenia kolejowe i usprawnić lokalny, regionalny i krajowy transport pasażerski oraz transport towarowy.

W 2016 r. otwarto w Łodzi odcinek łączący Łódź Widzew z Łodzią Fabryczną. Trwająca obecnie dalsza część inwestycji pozwoli lepiej wykorzystać możliwości komunikacyjne tej ostatniej stacji, która ze stacji końcowej stanie się stacją przelotową. Dzięki temu przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jeździć pociągi lokalne, regionalne oraz dalekobieżne. Łódź zyska wygodne połączenie kolejowe na osi wschód–zachód (przez stacje Łódź Widzew, Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska) i na osi północ–południe (przez stacje Łódź Widzew, Łódź Fabryczna i Łódź Żabieniec). Przejazd pociągiem przez miasto pomiędzy stacjami będzie krótszy. Wzrośnie też liczba pociągów i częstotliwość ich kursowania.

Trzy podziemne przystanki kolejowe w Łodzi

W Łodzi powstaną trzy nowe podziemne przystanki kolejowe:

Śródmieście (u zbiegu ulic Zielonej/Zachodniej/Kościuszki),

(u zbiegu ulic Zielonej/Zachodniej/Kościuszki), Polesie (u zbiegu ulic Ogrodowej/Karskiego)

(u zbiegu ulic Ogrodowej/Karskiego) Koziny (u zbiegu Włókniarzy/Drewnowskiej) będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią poruszanie się po mieście.

Przystanek Śródmieście w Łodzi - jak będzie wyglądał?

Przystanek Śródmieście będzie miał trzy poziomy:

-1 antresola handlowo usługowa,

antresola handlowo usługowa, -2 poziom techniczny,

poziom techniczny, -3 poziom peronów, około 23 m poniżej ulicy.

Przewidziano trzy wejścia od strony ul. Piotrkowskiej, od strony ul. Zachodniej oraz od strony ul. Wólczańskiej. Będą 4 windy oraz wyjścia ewakuacyjne.

Wszystkie poziomy znajdują się w obszarze od ul. Wólczańskiej do terenu parkingu na Kościuszki 2 i przebiegają pod skrzyżowaniem Zielona/Zachodnia/Kościuszki.

Obecnie na placu budowy przystanku Śródmieście trwają prace na wszystkich podziemnych piętrach poszczególnych komór. Gotowe są ściany szczelinowe i powstaje strop na poziomie 0.

Trwają również prace przy budowie wielopoziomowych stacji Łódź Koziny, Polesie oraz Śródmieście, które są na różnym poziomie zaawansowania. Na budowie przystanków Koziny i Polesie to miejsca, prowadzone są prace związane ze zbrojeniem terenu i betonowaniem poszczególnych elementów czyli np. stropów i ścian, schodów i klatek schodowych.

Budowa tunelu kolejowego w Łodzi - powstanie kilka tuneli

Przypomnijmy. W ramach inwestycji związanej z budową tunelu w Łodzi powstanie:

tunel o długości – długość około 7,5 km . Będzie się składał z d wutorowego tunelu o długości ok. 3 km od stacji Łódź Fabryczna, przez przystanki Łódź Śródmieście i Łódź Polesie do rejonu ulicy Odolanowskiej oraz czterech tuneli jednotorowych o łącznej długości około 4,5 km , od komory rozjazdowej przy ulicy Włókniarzy do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska,

. Będzie się składał z d od stacji Łódź Fabryczna, przez przystanki Łódź Śródmieście i Łódź Polesie do rejonu ulicy Odolanowskiej , od komory rozjazdowej przy ulicy Włókniarzy do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska, trzy nowe, podziemne przystanki w centrum Łodzi : Łódź Śródmieście (u zbiegu ulic Zielonej/Zachodniej/Kościuszki), Łódź Polesie (u zbiegu ulic Ogrodowej/ Karskiego) i Koziny (u zbiegu Włókniarzy/Drewnowskiej),

: Łódź Śródmieście (u zbiegu ulic Zielonej/Zachodniej/Kościuszki), Łódź Polesie (u zbiegu ulic Ogrodowej/ Karskiego) i Koziny (u zbiegu Włókniarzy/Drewnowskiej), powstaną także niezbędne inwestycje drogowe , czyli przebudowa układu drogowego i infrastruktury w związku z budową tunelu i nowych przystanków,

, czyli przebudowa układu drogowego i infrastruktury w związku z budową tunelu i nowych przystanków, nowe lub zmodernizowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzenia przeznaczone do detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT), urządzenia przewodowej łączności alarmowej, system nagłośnienia, system sygnalizacji i gaszenia pożaru,

(srk), urządzenia przeznaczone do detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT), urządzenia przewodowej łączności alarmowej, system nagłośnienia, system sygnalizacji i gaszenia pożaru, nowa/rozbudowana sieć trakcyjna i układ zasilania sieci trakcyjnej,

i układ zasilania sieci trakcyjnej, obiekty inżynierskie niezbędne do wybudowania tunelu podziemnego wraz z włączeniem go do linii nr 15 Łódź Żabieniec – Łódź Kaliska (tunele, mosty, wyjścia awaryjne, mury oporowe, itp.).

Wykonawcą projektu i robót budowlanych jest konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (lider) oraz „ENERGOPOL – SZCZECIN” S.A.

Zawaliła się kamienica pod którą drążono tunel

Cztery tunele jednotorowe o łącznej długości około 4 km są drążone przez TBM Faustynę, która już zakończyła pracę. Duża tarcza TBM Katarzyna drąży tunel jednotorowy o długości około 3 km. Tu jest najwięcej problemów, bo trasa tunelu przebiega pod ścisłym centrum miasta, gdzie stoją stare, historyczne kamienice. Drgania związane z praca maszyny doprowadziły w ubiegłym roku do zawalenia się jednej z kamienic. Obecnie praca maszyny jest wstrzymana ze względu na prace związane z zabezpieczeniem kolejnych budynków na jej trasie. W czasie gdy maszyna wierci pod budynkami, ich lokatorzy są tymczasowo, ze względów bezpieczeństwa przenoszeni do hoteli.

