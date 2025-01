Most Grunwaldzki w Krakowie: najpierw reanimacja, potem rozbiórka

Most Grunwaldzki w Krakowie czeka ośmiomiesięczna reanimacja. Remont to jednak rozwiązanie tylko tymczasowe, bo obiekt jest nie do uratowania i za kilkanaście lat zostanie po prostu wyburzony. Ma 153 metry długości i stoi na dwóch filarach nad Wisłą. Powstał w latach 1968–1972.

Najpierw remont mostu Grunwaldzkiego, potem rozbiórka

Jeszcze w tym roku most Grunwaldzki w Krakowie zostanie zamknięty na około 8 miesięcy. W tym czasie, ten znany w Małopolsce obiekt przejdzie gruntowny remont. Nie jest to jednak rozwiązanie docelowe, bo jak oceniają służby miejskie obiekt jest już na graniczy śmierci technicznej. Jednak remont jest konieczny, by obiekt przetrwał jeszcze kilkanaście lat, kiedy to planowane jest jego całkowite wyburzenie. Obecnie szacuje się, że nastąpi to w 2038 roku. W jego miejscu stanie zupełnie nowy, nowoczesny obiekt, spełniający obecne standardy komunikacyjne i który połączy Stare Miasto i Dębniki.

Przygotowują projekt remontu mostu Grunwaldzkiego

Na razie jednak miasto przygotowuje się do ogłoszenia w II kwartale 2025 roku przetargu na remont obiektu. Do marca trwają jeszcze prace nad dokumentacją projektową remontu. Tymczasem na moście obowiązuje ograniczenie tonażu do 7,5 tony, a skrajny pas jezdni od strony Wawelu został wyłączony z ruchu samochodowego i przeznaczony na ścieżkę rowerową.

Remont mostu Grunwaldzkiego w Krakowie – zakres prac

Remont mostu Grunwaldzkiego obejmie kluczowe elementy konstrukcji, w tym:

wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, co poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowania mostu

naprawę żelbetowej płyty mostu, która stanowi podstawę całej konstrukcji

przebudowę ciepłociągu, aby zmodernizować infrastrukturę techniczną biegnącą przez most.

Jak informuje miasto, dokładny zakres prac zostanie określony po zakończeniu prac projektowych.

Będą ogromne utrudnienia drogowe w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przewiduje, że remont wymusi czasowe wyłączenie mostu z ruchu samochodowego na co najmniej 8 miesięcy. Przez około 6 miesięcy ruch tramwajowy również będzie wstrzymany. W tym czasie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, której szczegóły są obecnie ustalane. Jak podkreśla ZDMK, priorytetem jest zapewnienie alternatywnych tras komunikacyjnych oraz minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców.

Most Grunwaldzki w Krakowie ma 53 lata

Most Grunwaldzki w Krakowie ma 153 metry długości i 31,40 metra szerokości. Jest podparty na dwóch filarach. Po moście biegną tory tramwajowe i dwupasmówka.

Obiekt wybudowano w latach 1968 – 1972. Jego projektantami byli: Stefan Filipiuk, Andrzej Topolewicz i Józef Malinowski z gdańskiego „Transprojektu”. Wykonawcą było Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. Most łączy Stare Miasto z Dębnikami.

