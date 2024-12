Północna obwodnica Krakowa już otwarta! Kierowcy pojechali nową drogą wokół Krakowa i do Warszawy

Zobacz galerię 51 zdjęć Autor: GDDKiA Tak na najnowszych zdjęciach prezentuje się północna obwodnica Krakowa S52

Ruszyła północna obwodnica Krakowa. To 12,5 kilometra usianej wiaduktami mostami i tunelami nowej drogi ekspresowej S52 rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych miasta, bo pozwoli kierowcom komfortowo ominąć centrum Krakowa. Kierowcy już mogą go używać, choć trwają jeszcze prace. To ostatni odcinek, który domknie tzw. ring obwodnic wokół Krakowa.

Północna obwodnica Krakowa oddana do ruchu!

Dzisiaj przed południem pierwsze samochody pojechały północną obwodnicą Krakowa. Mieszkańcy stolicy Małopolski czekali na ten moment z niecierpliwością. Droga S52 zyskała też tymczasowe połączenie z drogą S7 w kierunku Warszawy. To jednak nie koniec prac, które rozpoczęły się w 2018 roku, podpisaniem umowy GDDKiA z konsorcjum, którego liderem test turecka firma Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt A, a partnerami Mosty Łódź S.A. i Gűlermak Sp. z o.o.

Północna obwodnica Krakowa otwarta, ale prace trwają

Termin otwarcia drogi S52, zwanej północną obwodnicą Krakowa ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury 23 listopada.

– Dzisiaj oddajemy do użytkowania kierowców najważniejszą inwestycję drogową w tym roku w Polsce. Otwieraliśmy już kilka ważnych dróg ekspresowych, jak i nowe odcinki autostrady A2, natomiast żadna z nich nie miała tak ważnego znaczenia dla komunikacji, transportu i funkcjonowania w aglomeracji, jak obwodnica i brakujący odcinek drogi S7 – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak na uroczystym otwarciu inwestycji.

Kierowcy pojadą nową drogą na zasadzie "przejezdności" co oznacza, że prace związane z jej budową będą cały czas trwały. Co potrwa jeszcze około dwóch, trzech miesięcy.

Otwarte połączenie S52 z drogą S7 w kierunku Warszawy

W dniu 23.12.2024 udostępniony dla ruchu został ostanie odcinek drogi ekspresowej na odcinku S7 Węzeł Widoma do połączenia z drogą ekspresową S52 z wykorzystaniem łącznicy L04 Węzła Mistrzejowice.

Na odcinku ok. 12 km drogi S7 ruch odbywać się będzie dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. W rejonie estakady nad ul. Gustawa Morcinka, aż do włączenia do trasy S52, ruch będzie odbywać się po jednym pasie w każdym kierunku z ograniczeniami prędkości do 60 km/h i na całej łącznicy L04 do 40 km/h.

Węzeł Łuczyce nie będzie funkcjonować. Węzeł Raciborowice będzie otwarty w dwóch relacjach: możliwy będzie zjazd z jezdni w kierunku Krakowa na węzeł oraz z węzła będzie możliwy wjazd na jezdnię w kierunku Warszawy.

Węzeł Mistrzejowice poza łącznicą S52/S7 jest aktualnie niedostępny. Musiał został przeprojektowany i jest obecnie przebudowywany. Jego otwarcie planowane jest w 2026 r. i to dopiero wówczas będzie można mówić o zakończeniu prac drogowych na obwodnicy Krakowa i jej połączeniu z drogą S7.

Północna obwodnica Krakowa jest usiana mostami, wiaduktami i tunelami

To 12,5 kilometra dwupasmowej drogi ekspresowej. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną, czyli asfaltową. To bardzo ważna dla Krakowa trasa i jego północna obwodnica, która usprawni tranzyt na kierunku wschód - zachód.

To też dobry kierunek dla tych wszystkich, którzy codziennie dojeżdżają do Krakowa z okolicznych gmin.

Jakie obiekty powstały na północnej obwodnicy Krakowa?

Na północnej obwodnicy Krakowa jest w sumie 27 obiektów mostowych (wiadukty, mosty, przepusty). To nie wszystko, zostaną tu wybudowane dwa tunele o długości 496 i 653 m. W budowie jest w sumie około czterech kilometrów murów oporowych i cztery węzły drogowe (jeden jest tylko rozbudowywany). To w sumie 30 obiektów inżynierskich. 7 wiaduktów, 1 most, 2 tunele, 12 wiaduktów nad S52, 3 wiadukty nad Trasą Wolbromską, 1 wiadukt nad ścieżką pieszo-rowerową (węzeł Zielonki) i 3 mosty na drogach dojazdowych.

Autor: GDDKiA Północna obwodnica Krakowa, wizualizacja węzła Zielonki

Tunel pod Zielonkami na północnej obwodnicy Krakowa przebity. Nie drążyła go maszyna TBM

Przebieg północnej obwodnicy Krakowa

12,5 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S52, czyli północna obwodnica Krakowa przebiega przez powiaty krakowski, gminy Wielka Wieś, Zielonki oraz miasto Kraków i stanowi ostatni fragment drogi ekspresowej S52 Cieszyn – Bielsko Biała – Kraków. Odcinek zaczyna się na węźle Modlnica. Kończy się przed węzłem Kraków Mistrzejowice.

Jakie węzły powstaną na północnej obwodnicy Krakowa?

Węzeł Modlnica

Węzeł Zielonki

Węzeł Węgrzce

Węzeł Batowice

Północna obwodnica Krakowa będzie się łączyć na węźle Zielonki z tzw. trasą wolbromską. Na razie powstaje pierwsza część tej trasy. To wspólna inwestycja miasta Krakowa i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzięki temu powstanie alternatywna wobec ul. Jasnogórskiej, Łokietka i al. 29 Listopada trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej. Zgodnie z planem nowa droga ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Autor: GDDKiA Przebieg północnej obwodnicy Krakowa, mapa Link: Powiększ mapę

Północna obwodnica Krakowa ułatwi komunikację

Inwestycja zapewni komfortowe połączenie samochodowe na kierunku: wschód - zachód po północnej stronie Krakowa. Ma się to przełożyć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w tym miejscu, a przede wszystkim, poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców np. gminy Zielonki, przez którą obecnie odbywa się zwiększony ruch.

Trasa odciąży III obwodnicę Krakowa z ruchu zewnętrznego jak i ruchu wewnętrznego, co w perspektywie poprawi przepustowość układu drogowego Krakowa.

Północna obwodnica Krakowa połączy się z drogą ekspresową S7 (odcinek Widoma - Kraków) na węźle Mistrzejowice. Tym samym został domknięty tzw. ring obwodnic miasta Krakowa, choć sam węzeł Mistrzejowice zostanie oddany dopiero w 2026 roku.

Zobacz wcześniejsze etapy budowy północnej obwodnicy Krakowa

