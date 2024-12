Gigantyczna tarcza TBM waży 600 ton. Będzie drążyć tunel w Limanowej

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: PKP PLK Mniejsza maszyna TBM o średnicy 4,8 m wydrąży tunel kolejowy koło Limanowej

Do portu w Gdyni dopłynęła pierwsza z dwóch tarcz TBM (Tunnel Boring Machine), które będą wykorzystywane do drążenia tuneli w ramach modernizacji linii kolejowej nr 104 na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany. To jeden z kluczowych etapów prac realizowanych przez konsorcjum Budimex (lider) i Gülermak. Prawie 5-metrowa, ważąca 600 ton tarcza przeszła testy sprawności w Chinach. Druga, większa tarcza maszyny TBM, która będzie pracowała na tej samej budowie, jeszcze nie zjechała z linii produkcyjnej.

Tarcza TBM w porcie w Gdyni

Do portu w Gdyni 23.12 dopłynęła pierwsza z dwóch tarcz TBM (Tunnel Boring Machine), które będą wykorzystywane do drążenia tuneli w ramach modernizacji linii kolejowej nr 104 na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany. Tarcza będzie drążyła tunel kolejowy na odcinku Limanowa – Klęczany. To inwestycja związana z przebudową na linii ‎kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany.

W Męcinie i Mordarce ciężki sprzęt budowalny przygotowuje miejsca, w których będą zaczynać się i kończyć nowe tunele kolejowe. Przekopy pomiędzy tymi dwiema miejscowościami wydrążą ogromne tarcze TBM. Większa będzie pracować przy budowie tunelu właściwego, którym w 2027 roku pojadą pociągi. Mniejsza zrealizuje tunel ewakuacyjny.

Sprawny transport to filar nowoczesnej gospodarki. Linia kolejowa „Podłęże-Piekiełko” połączy nie tylko Kraków z Nowym Sączem i Zakopanem, ale również Polskę ze Słowacją - mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Odbiór maszyny TBM w Chinach, testy zdane pozytywnie

We wrześniu w Changsha w Chinach rozpoczął się odbiór techniczny maszyny drążącej TBMS typu EPB o średnicy 4,8 m. Maszyna waży 600 ton. W trakcie trzydniowych testów weryfikowano maszynę pod względem geometrycznym, mechanicznym, hydraulicznym i elektrycznym.

W odbiorze brało udział 11 osób, w tym 3 osoby z Budimex i 2 osoby z PKP PLK SA. Dodatkowo, ze względu na wymogi bezpieczeństwa podczas drążenia, maszyna została przygotowana do certyfikacji ATEX (z fr. ATmosphere EXplosible), którą podczas testów FAT mają potwierdzić przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa. Odbiór zakończył się 4 września, po czym maszyna została zdemontowana i odesłana do portu w Szanghaju, a później drogą morską jest transportowana do Polski. Resztę podróży do Męciny odbędzie w 30 ciężarówkach. Obecnie wykonawcy kończą uzgadnianie trasy przewozu maszyny z zarządcami dróg. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły logistyki nie będą podawane do publicznej wiadomości. Po przybyciu na miejsce tunelownica zostanie złożona i będzie mogła rozpocząć prace. Kolejna (dużo większa) maszyna jest obecnie przygotowywana do transportu w Chinach. W Polsce pojawi się na przełomie lutego i marca.

Tarcza będzie drążyć tunel pod Limanową 10 miesięcy

Tarcza powinna być tak naprawdę lada dzień w porcie w Gdyni, gdzie ma zacumować statek, który transportuje ją z Chin. Ładunek składa się z 36 części z czego najcięższy jego element waży 87 ton. Sama głowica tnąca (cutterhead) o średnicy 4,8m waży 41 ton.

TBM będzie drążyła tunel około 10 miesięcy. To mniejsza z dwóch maszyn wykorzystywanych na tej budowie. Wykonawcy zamówili dwie takie maszyny. Jedną o średnicy 4,8 metra i drugą 10,6 metra. Druga z maszyn dopiero jest przygotowywana do transportu morskiego.

Wykonawca tunelu kolejowego w Limanowej

Wykonawcą przebudowy linii 104 i tuneli jest tu konsorcjum firm Budimex (lider konsorcjum z udziałem 50 proc.) i ‎Gülermak Air ‎Sanayi Inşaat ve ‎Taahhüt (udział 25 proc.) oraz Gülermak ‎(udział 25 ‎proc.).

Prace w województwie małopolskim obejmują modernizację linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, a jej najdłuższą i najdroższą częścią jest odcinek między Limanową a bocznicą Klęczany. To właśnie tam powstanie prawie 4-kilometrowej długości tunel kolejowy. Modyfikacja tej trasy ma kluczowe znaczenie dla połączenia planowanej linii Podłęże-Piekiełko z Zakopanem i Nowym Sączem. Projekt ‎wart 1,93 mld zł netto ma zostać zrealizowany do końca 2026 r.

To będzie jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce

Drążenie pod Pisarzową potrwa w sumie kilkanaście miesięcy. Po zakończeniu prac, powstanie jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce. Obiekt o długości 3750 metrów skróci podróże pomiędzy Limanową a Nowym Sączem. Docelowo pojadą nim pociągi, które połączą Sądecczyznę z resztą Małopolski – Gdowem, Zakopanem i Krakowem. W sumie w ramach projektu „Podłęże-Piekiełko” powstanie 13 tuneli kolejowych różnej wielkości. Ten pomiędzy Męciną a Mordarką będzie drugim pod względem długości, bo o kilkadziesiąt metrów wyprzedzi go tunel, który powstanie w sąsiedztwie Stróży koło Dobrej i będzie częścią nowej linii kolejowej na odcinku Szczyrzyc - Tymbark.

Jak powiedział Maciej Olek, członek zarządu i dyrektor budownictwa kolejowego w Budimeksie, firma już od ponad pół roku prowadzi prace na LK nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica Klęczany. Pod względem wartości, to niewątpliwie, obok Warszawy Zachodniej, jeden ‎z najważniejszych projektów kolejowych ostatnich lat.

- W związku z tym zainwestowaliśmy wspólnie z Gülermak w nową maszynę drążącą. Planujemy dalszy rozwój kompetencji w tym zakresie i samodzielną realizację prac na kolejnych kontraktach – mówi Maciej Olek, członek zarządu i dyrektor pionu budownictwa kolejowego Budimex S.A.

