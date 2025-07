Spis treści

Strategiczna umowa na przyszłość Portu Gdańsk

7 lipca 2025 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Korporacja Budowlana DORACO podpisały umowę na kompleksową przebudowę Nabrzeża Wiślanego. Inwestycja o wartości 351 milionów złotych brutto, której zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2028 roku, to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w Porcie Wewnętrznym.

Większe statki to większe możliwości

Głównym celem modernizacji Nabrzeża Wiślanego jest radykalne zwiększenie możliwości przeładunkowych portu. Dzięki tej inwestycji Port Wewnętrzny będzie mógł obsługiwać nowoczesne statki o nośności do 100 tysięcy ton i maksymalnym zanurzeniu 10,6 metra. To ogromny krok naprzód, który pozwoli Portowi Gdańsk konkurować z największymi portami w Europie i na świecie.

Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk, podkreśla strategiczny wymiar tej inwestycji.

Budujemy odporność Portu Gdańsk poprzez inwestycje. To nasza odpowiedź na dynamiczne otoczenie gospodarcze, zmieniające się potrzeby partnerów i konieczność przystosowania się do wymogów nowoczesnej logistyki. Modernizacja Nabrzeża Wiślanego to przykład inwestycji, która nie tylko zwiększa efektywność przeładunkową i efektywność logistyczną operacji portowych, ale także przygotowuje naszą infrastrukturę pod zastosowanie zielonych technologii - mówi Dorota Pyć.

Przemyślany plan działania, czyli trzy kluczowe elementy rozbudowy Nabrzeża Wiślanego

Projekt przebudowy Nabrzeża Wiślanego to kompleksowe przedsięwzięcie, podzielone na trzy kluczowe zadania, które zapewnią spójny rozwój infrastruktury portowej:

Rozbudowa Nabrzeża Wiślanego w Porcie Gdańsk

To serce całej inwestycji. Zadanie to obejmuje kompleksową rozbudowę konstrukcji nabrzeża o długości około 920 metrów. Po modernizacji nabrzeże będzie zdolne do obsługi dalekomorskich jednostek pływających o nośności 35 tys. i 100 tys. ton. Kluczowym elementem jest również pogłębienie dna przy nabrzeżu do głębokości technicznej 12,0 m. Nowa konstrukcja umożliwi swobodne poruszanie się nowoczesnego sprzętu portowego, w tym żurawi samojezdnych. DORACO wykona również nową nawierzchnię, oświetlenie, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, urządzenia odbojowe i cumownicze, szyny poddźwigowe oraz układ torów kolejowych. Co więcej, zadbano o przyszłość – powstaną gniazda do zasilania żurawi przeładunkowych, co otwiera drogę do wykorzystania bardziej ekologicznych rozwiązań.

To zadanie jest częścią większego projektu „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”, współfinansowanego w 85 proc. ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF 2). Projekt ten obejmuje modernizację niemal 2 km nabrzeży w Porcie Wewnętrznym, gdzie już trwają prace przy nabrzeżach Rudowym III, Bytomskim i Węglowym. Teraz przyszedł czas na kluczowe dla Portu Wewnętrznego Nabrzeże Wiślane, przy którym operują spółki takie jak Port Gdański Eksploatacja, Krajowa Grupa Spożywcza (Terminal Cukrowy) i Speed.

Terminal cukrowy i nie tylko: nowe oblicze logistyki

Przebudowa układu drogowo-kolejowego dla obiektów do magazynowania i konfekcjonowania cukru przy Nabrzeżu Wiślanym ul. Chodackiego w Porcie Gdańskim: to zadanie DORACO ma na celu usprawnienie obsługi transportu cukru. Realizacja uniwersalnego terminalu portowego umożliwi rozładunek specjalistycznych kontenerów z cukrem przywożonych na platformach kolejowych, efektywne magazynowanie i przeładunek cukru, a nawet jego pakowanie na terenie bazy. Co więcej, terminal będzie przygotowany do załadunku zarówno statków konwencjonalnych, jak i specjalistycznych jednostek typu BIBO (Bulk In/Bag Out), przeznaczonych do transportu cukru luzem i w workach. W ramach tego etapu powstaną również trafostacje zapewniające odpowiednie zasilanie oraz wagi portowe, które zagwarantują precyzyjne pomiary i efektywność procesów logistycznych. Nie zabraknie także nowego układu kolejowego z przejazdami i elementami sterowania ruchem, co znacząco usprawni logistykę kolejową w porcie.

Bezpieczeństwo i wydajność: poprawa infrastruktury drogowej i kolejowej

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową placu manewrowo-postojowego w rejonie skrzyżowania ulic: Chodackiego, Handlowej i Starowiślnej: ostatni, ale równie ważny etap skupia się na poprawie bezpieczeństwa i wydajności przeładunków poprzez dostosowanie parametrów ulic do wymagań technicznych i przewidywanych obciążeń. DORACO zbuduje również nową wartownię portową, przebuduje sieć gazową, a także opracuje i wdroży docelową organizację ruchu dla całego układu drogowo-kolejowego. To wszystko ma na celu zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom portu.

Port Gdańsk będzie działał, nawet podczas przebudowy

Jednym z kluczowych wyzwań tak dużej inwestycji jest zapewnienie ciągłości działania portu podczas modernizacji. DORACO zobowiązało się do sprawnej realizacji robót w podziale na etapy, gwarantując niezakłócony ciąg przeładunków oraz składowania materiałów na placach magazynowych w rejonie Nabrzeża Wiślanego.

Co więcej, firma podchodzi do projektu z pełną odpowiedzialnością środowiskową. Na etapie prac przygotowawczych teren zostanie dokładnie sprawdzony pod kątem występowania obiektów ferromagnetycznych, co pozwoli na bezpieczne usunięcie niewybuchów i niewypałów z czasów II wojny światowej. Całość inwestycji będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym oraz zgodnie z decyzją środowiskową i najwyższymi standardami ochrony środowiska.

Polska myśl inżynierska na morzu. Dlaczego to ważne dla nas wszystkich?

Angelika Cieślowska, prezes zarządu Korporacji Budowlanej DORACO podkreślała, że złożone na umowie podpisy potwierdzają, iż polski zespół ekspertów jest gotowy do realizacji tak złożonej inwestycji hydrotechnicznej, która tłoczyć będzie do polskiego krwioobiegu nowe możliwości handlowe i logistyczne, a także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo naszego kraju, w tym to żywnościowe.

Inwestycje hydrotechniczne w polskich portach są specjalnością DORACO, które od ponad 30 lat buduje swoje know-how w tym obszarze. Kontrakt na Nabrzeże Wiślane to kolejna szansa na podniesienie krajowego doświadczenia w sektorze morskim i zapewnienie pracy lokalnym podmiotom.

Modernizacja Nabrzeża Wiślanego to dowód na to, że Port Gdańsk nieustannie rozwija się i dostosowuje do globalnych wyzwań. To inwestycja, która wzmocni pozycję Polski jako kluczowego gracza na Morzu Bałtyckim i w Europie Środkowo-Wschodniej, przynosząc korzyści całej gospodarce i każdemu z nas. W końcu to właśnie przez porty przechodzi znaczna część towarów, które trafiają na nasze stoły i do naszych domów.

