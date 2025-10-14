Wzniesiona w latach 70. XX w. kładka to ponad 600 m ciągów pieszych i schodów w dwóch połączonych ze sobą na końcach równoległych pasmach ułatwiająca przejście przez ruchliwe dwupasmowe aleje. Była już wielokrotnie remontowana i modernizowana - m.in poprzez montaż wind przy ciągach schodów na przystanki. Przechodzi do historii - w jej miejscu wyrośnie nowa i mniejsza a równie funkcjonalna i łatwiej dostępna.

Umowa na demontaż i budowę nowej kładki na Zaspie

Gdańsk podpisał 23 lipca 2025 r. umowę wartą ponad 25 mln złotych z firmą Primost Południe. Prace budowlane potrwają około dwóch lat. Ich realizacja zostanie podzielona na etapy, tak aby przez cały czas zapewnić mieszkańcom dostęp do przystanków tramwajowych i zminimalizować utrudnienia w ruchu. Na początek będzie rozbiórka części starej konstrukcji. Rozpocznie się już 25 października. Obecnie trwają prace przygotowawcze.

- Wraz z rozpoczęciem pierwszego etapu prac, 25 października wprowadzamy zmiany w organizacji ruchu w rejonie kładki nad al. Jana Pawła II. Ruch w kierunku Czarny Dwór zostanie przekierowany na sąsiednią jezdnię, a część relacji skrzyżowania – w tym skręt w lewo z ul. Rzeczypospolitej – będzie czasowo wyłączona – mówi Agata Lewandowska, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. – Objazdy zostaną wyznaczone na najbliższych skrzyżowaniach i odpowiednio oznakowane. Priorytetem jest utrzymanie ruchu pieszych i rowerzystów przez cały czas trwania prac, dlatego rozbiórka prowadzona będzie etapami. Sygnalizacje świetlne w obszarze inwestycji są zintegrowane z systemem TRISTAR, co pozwala nam na bieżąco reagować i dostosowywać je do aktualnych potrzeb.

Projekt zakłada także przebudowę sieci trakcyjnej oraz wykonanie nowej nawierzchni al. Rzeczypospolitej w bezpośrednim sąsiedztwie przejść. Odświeżony zostanie też sam wiadukt drogowy. Zakończenie budowy planowane jest w połowie 2027 r.

Nowoczesne osiedle Zaspa i kładka

Osiedle Zaspa zostało zbudowane w latach 70. na terenie starego portu lotniczego Gdańsk Wrzeszcz. Jedną z jego komunikacyjnych osi jest aleja Jana Pawła II , która została wytyczona w osi głównego pasa startowego lotniska. Część betonowej płyty zachowana jest na fragmencie ulicy do dzisiaj. To właśnie tutaj nad dawnym pasem startowym zaraz na początku budowy osiedla Zaspa powstała gigantyczna konstrukcja kładki dla pieszych, która była wówczas symbolem nowoczesności i jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów nowego Gdańska.

Samo osiedle również realizowane było wg nowatorskiej koncepcji. Jednym z założeń projektantów było, że mieszkańcy nie mogą zaglądać sobie do okien, stąd domy są ustawione względem siebie pod kątem 120°, a ich kompleksy tworzą sześcioboki, przypominające plastry miodu.

Dworcowa w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wyburzenie planowane od dawna

Budowę nowej przeprawy dla pieszych łączącej dwie części Zaspy, obecnie osobne osiedla Rozstaje i Młyniec, była planowana już przynajmniej od 2018 r. Stara kładka w coraz mniejszym stopniu odpowiadała potrzebom poruszających się po niej pieszych, przemieszczających się między dwiema alejami czy na usytuowane przy alei Rzeczypospolitej przystanki tramwajowe i autobusowe.

Po analizie ruchu pieszego i rowerowego na węźle, która wykazała, że spośród czterech możliwych wariantów najlepszym byłby ten z wyburzeniem starej kładki i budową nowej. Wstępna koncepcja zakładała budowę układu czworoboku z krótkich kładek pieszo-rowerowych na poziomie al. Rzeczypospolitej uzupełnionym przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną w rejonie przystanków tramwajowych na niższym poziomie. Kładki znajdujące się na poziomie chodnika zwiększają też komfort osób niepełnosprawnych i mających problemy z chodzeniem.

Jak będzie nowa kładka na Zaspie?

Zlikwidowany zostanie 3. poziom skrzyżowania, na którym jest dzisiaj kładka. W tym miejscu powstanie kładka na 2. poziomie, czyli alei Rzeczypospolitej, na którą będzie można wejść bez konieczności korzystania ze schodów lub wind. Nową kładkę będzie tworzyć pięć ciągów podestów. Dodatkowo wyremontowany zostanie wiadukt drogowo-tramwajowy.

Nie będzie schodów, którymi trzeba obecnie przemieszczać się w trakcie przechodzenia z jednej strony ulicy na drugą, a także na przystanki tramwajowe. Zastąpione zostaną kładkami w poziomie jezdni al. Rzeczypospolitej - cały ruch pieszo-rowerowy będzie odbywał się na tym samym poziomie, na którym jeżdżą obecnie tramwaje. Dojście do przystanków tramwajowych umożliwią przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Pięć kładek na tym samym poziomie umożliwi dostęp z każdego kwartału położonego na brzegach węzła bezpośrednio w rejon przystanku tramwajowego, dodatkowo pojawi się połączenie usprawniające ruch wzdłuż al. Rzeczpospolitej.

Zmniejszenie powierzchni pomostów obniża koszty budowy i ułatwia późniejsze utrzymanie.

Murowane starcie Garaż – w bryle czy oddzielny? MUROWANE STARCIE

Kładka Port Czerniakowski w Warszawie