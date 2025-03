Do 2028 roku powstanie droga do elektrowni jądrowej w Polsce. Wiadomo, kto ją zbuduje

15:02

Autor: GDDKiA

Do 2028 roku ma powstać pierwszy odcinek drogi krajowej do elektrowni atomowej w gminie Choczewo. Oczywiście sama elektrownia jeszcze nie istnieje, ale GDDKiA właśnie wybrała wykonawcę pierwszej części drogi dojazdowej do tego przyszłego obiektu. Przetarg dotyczący drugiego odcinka drogi jeszcze trwa.

Spis treści

Jest wykonawca pierwszego odcinka drogi do elektrowni jądrowej

Wiadomo kto zbuduje pierwszy fragment drogi krajowej do Elektrowni Jądrowej w gminie Choczewo. Walka o ten kontrakt była zacięta. Oferty złożyło 13 firm. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła zwycięzcę przetargu – zostało nim konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal. Konsorcjum zaprojektuje i wybuduje drogę za 177,9 mln zł. Najdroższa z ofert opiewała tymczasem na ponad 251 mln zł.

Czytaj też:

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje drogę do elektrowni

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Umowę planujemy podpisać w II kwartale 2025 r., tak by budowa mogła zakończyć się w II kwartale 2028 r. - poinformowała GDDKiA.

Drugi odcinek drogi między DW213 a węzłem Łęczyce na S6 jeszcze jest przetargu. Obecnie komisja przetargowa ocenia dokumenty złożone przez potencjalnych wykonawców. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w II kwartale br.

Pisaliśmy też:

Jedna droga do elektrowni jądrowej - podzielona na dwa odcinki

Budowa drogi do elektrowni jądrowej w Lubiatowie została podzielona na dwa odcinki:

od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km)

od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km).

Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce.

Droga o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć S6 z elektrownią.

Polecamy także:

Droga posłuży też turystom

Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Będzie miała również kluczowe znaczenie w sezonie turystycznym, stanowiąc alternatywę dojazdu nad Bałtyk.

Czytaj też:

Murowane starcie Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE