W tym roku dwie firmy zdominowały budowę dróg w Polsce. Mają najwięcej kontraktów

Za prawie 66 mld złotych powstaje obecnie w Polsce 1636 kilometrów nowych dróg. To wyliczenia GDDKiA na koniec pierwszego kwartału. Najwięcej dróg o najwyższej wartości w Polsce budują dwie firmy. To one zdominowały rynek infrastruktury w Polsce.

2025 rok - ponad 1600 km dróg "w realizacji"

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod koniec I kwartału w Polsce „w realizacji” znajduje się 1636 km nowych dróg. „Realizacja” to pojęcie dość szerokie, bo oznacza nie tylko faktyczną budowę , ale także etap przygotowawczy czy projektowy. To także inwestycje znajdujące w przetargu.

Jak wynika z danych GDDKiA obecnie realizowanych jest 105 zadań w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznej długości niemal 1447 km jak również 23 z Programu budowy obwodnic – o długości 188 km.

W sumie budowa wspomnianych dróg ma kosztować prawie 66 mld zł (dokładnie 65,9 mld zł). Jak się okazuje, infrastrukturalny rynek budowlany zdominowały w Polsce dwie firmy i to one stoją na podium budowlanego tortu drogowego.

Na etapie przetargu znajduje się 30 zadań o łącznej długości niespełna 310 km. Po wyłonieniu wykonawców, inwestycje te również przejdą w etap realizacji. W przygotowaniu są kolejne zadania o łącznej długości ponad 3 tys. km.

Dwie firmy w Polsce budują najwięcej dróg

Firmy, które budują najwięcej dróg i mają w swoich portfelach z tego tytułu największe zamówienia to spółki Budimex i Mirbud.

Liderem jest jednak Budimex. Ma najwięcej odcinków w realizacji oraz też odcinki liczące najwięcej kilometrów i kontrakty w sumie o najwyższej wartości.

Budimex realizuje 27 kontraktów, o łącznej długości 295,6 km i wartości ponad 11,3 mld zł.

Jest wśród nich m.in. sześć odcinków drogi ekspresowej S10 (Witankowo – Piła Północ w woj. wielkopolskim, a także Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, Stargard Wschód – Suchań i trzy odcinki między węzłami Cybowo i Wałcz w woj. zachodniopomorskim) o długości ponad 78 km.

Ten wykonawca realizuje także trzy odcinki S17 w woj. lubelskim (Krasnystaw Północ – Izbica, Zamość Wschód – Zamość Południe i Tomaszów Lubelski – Hrebenne) oraz dwa odcinki S7 (Chwaszczyno – Żukowo w woj. pomorskim oraz Modlin – Czosnów w woj. mazowieckim).

Budimex realizuje również osiem inwestycji z programu budowy 100 obwodnic (obwodnice Suchowoli, Sztabina, Srocka, Szczecinka, Szwecji, Rusinowa, Lipska i II etap obwodnicy Sanoka) o łącznej długości ponad 45 km.

Budimex jest też partnerem firmy Gülermak w konsorcjum realizującym odcinek S19 między Jawornikiem a Lutczą (woj. podkarpackie), o długości 5,2 km (z czego niemal 3 km to tunel) i wartości 1,9 mld zł.

Drugie miejsce na podium zajmuje Grupa Mirbud, która realizuje 19 odcinków, o łącznej długości niemal 279 km i wartości prawie 9,8 mld zł.

Wykonawca pracuje m.in. na czterech odcinkach drogi ekspresowej S11 (Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz II jezdnia obwodnicy Kępna w woj. wielkopolskim, a także dwa odcinki od węzła Siemianice do węzła Olesno w woj. opolskim).

Grupa Mirbud realizuje też dwa odcinki drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim (Dankowice – Suchy Potok, Przybędza – Milówka) oraz trzy odcinki S10 (Solec – Toruń Zachód w woj. kujawsko-pomorskim i dwa odcinki w woj. zachodniopomorskim między węzłami Suchań i Cybowo).

Trzecie miejsce nie jest jednoznaczne

Za wspomnianymi firmami lokującymi się na pierwszej i drugiej pozycji podium trzecie miejsce nie jest już jednoznaczne.

Pod względem liczby odcinków i ich długości, ostatnie miejsce na podium zajmuje firma Strabag, która realizuje 15 kontraktów, o łącznej długości prawie 179 km i wartości ponad 5,3 mld zł.

Spółka Intercor zajmuje natomiast trzecie miejsce, gdy weźmiemy pod uwagę wartość realizowanych kontraktów (11 odcinków o długości niemal 163 km i wartości ponad 7,1 mld zł).

Firmy spoza Unii Europejskiej także budują polskie drogi

GDDKiA informuje że większość firm budujących drogi w Polsce ma swoje siedziby w krajach Unii Europejskiej, co nie zmienia jednak faktu, że całkiem sporo to jednak firmy chińskie, czy tureckie.

Są to:

Stecol Corporation (z siedzibą w Tianjin, Chiny),

KOLİN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (z siedzibą w Ankarze, Turcja)

Gap İnşaat Yatirim Ve Dis Ticaret SA (z siedzibą w Stambule, Turcja).

Firmy te realizują łącznie 9 zadań o długości 179 km i wartości blisko 7,3 mld zł.

W przypadku firmy Gülermak, która realizuje odcinki S7 Widoma - Kraków i S19 Jawornik - Lutcza, liderem obu konsorcjów jest Gülermak (w zależności od kontraktu: Sp. z o.o. lub S.A.) z siedzibą w Warszawie.

