Na płatnej autostradzie A1 wielki remont. 80 km utrudnień dla kierowców

15:34

Autor: Getty Images Autostrada A1 Bursztynowa (Amber One)

Na płatnym odcinku autostrady A1 kolejne remonty. 24 marca 2025 roku ruszyły kolejne prace na Autostradzie Bursztynowej. Na remontowanym 80-kilometrowym, odcinku zamknięta będzie jedna jezdnia. To kontynuacja pięcioletniego remontu, który wystartował w 2024 r. Jego wartość to ponad pół miliarda złotych.

Spis treści

Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remont nawierzchni na autostradzie A1

Jak informują przedstawiciele Gdańsk Transport Company, spółki zarządzającej 152-km, płatnym odcinkiem autostrady, w 2025 roku na Amber One realizowane będą kolejne etapy prac remontowych, rozpoczętych w poprzednich latach. Tegoroczne remonty obejmą łącznie około 80 kilometrów jezdni.

Pomimo trwającego remontu nie ulegnie zmianie opłata za przejazd autostradą. Od kilku już lat wynosi ona 29,99 zł, za przejechanie całego 152-kilometrowego odcinka A1.

Co będzie się działo na tej szybkiej trasie nad morze?

Drogowcy wymienią warstwę ścieralną, nastąpi też częściowa wymiana warstwy wiążącej oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, aby mogła przenieść prognozowany ruch ciężki. Wyremontowana zostanie również nawierzchnia na łącznicach węzłów, a także nawierzchnia i wybrane budynki toalet na MOP.

Remonty drogowe, jak wiadomo, muszą odbywać się w odpowiednich warunkach pogodowych, dlatego ich przeprowadzenie możliwe jest jedynie w okresie od wiosny do jesieni. Tegoroczne prace będą trwały od końca marca do listopada, nie wyłączając okresu wakacji. Celem zminimalizowania ograniczeń w ruchu, remonty zostały podzielone na kilka etapów – informuje Anna Kordecka, rzeczniczka GTC S.A., zarządcy płatnej A1.

Utrudnienia podczas remontu na autostradzie A1

Prace będą prowadzone równocześnie na dwóch 6–9 km odcinkach, na których ruch będzie odbywał się jedną jezdnią. Czas trwania prac na każdym z odcinków wynosi od 5 do 7 tygodni. Terminowa realizacja prac zależna jest od warunków atmosferycznych.

Pierwszy etap prac rozpocznie się 24 marca, będzie to odcinek pomiędzy węzłami Swarożyn a Pelplin (km 30+000 – 35+889), na którym zamknięta będzie jezdnia w kierunku Łodzi, a ruch będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.

W tym samym czasie będzie mieć miejsce częściowe zamkniecie bramek w kierunku

Gdańska na PPO Rusocin.

W czasie prac remontowych pojawią się utrudnienia. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Czytaj też:

Autostrada A1 - Amber One

Przypomnijmy, Autostrada Bursztynowa czyli Amber One ma już prawie 19 lat. To 19 lat intensywnej eksploatacji. Dlatego w planach jest remont całej nawierzchni autostrady. Potrwa w sumie pięć lat. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą tego ogromnego remontu - firmą Budimex. Umowa Budimeksu z zarządcą Amber One, czyli Gdańsk Transport Company S.A. opiewa na 569,15 mln zł. Przez pięć lat będzie się odbywała systematyczna wymiana nawierzchni na odcinku pomiędzy Rusocinem a Czerniewicami. To prawie 152 km autostrady. Kontrakt z GTC zawiera wymianę warstwy ścieralnej i częściowo wiążącej w obu ‎kierunkach ‎oraz częściowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i prace ‎towarzyszące. Pierwszy rok prac już za nami.

Polecamy także:

Remontowane odcinki autostrady A1 - Amber One

W 2025 roku planowane są remonty następujących odcinków, o terminach

rozpoczęcia kolejnych etapów GTC będzie informować w oddzielnych komunikatach.

Odcinek km 81+300 – 90+000, (pomiędzy węzłami Warlubie a Nowe Marzy), na którym zamknięta będzie jezdnia w kierunku Gdańska. Dodatkowo zamknięty będzie węzeł Nowe Marzy w kierunku Gdańska.

Odcinek km 57+300 – 65+150 (pomiędzy węzłami Kopytkowo a Warlubie), na którym remontowana będzie jezdnia w kierunku Gdańska. Dodatkowo zamknięty będzie węzła Kopytkowo w kierunku Gdańska.

Odcinek km 35+889 – 43+350 (pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo), na którym zamknięta będzie jezdnia w kierunku Łodzi. Dodatkowo zamknięty będzie węzeł Pelplin w kierunku Łodzi oraz MOP Olsze w kierunku Łodzi.

Odcinek km 74+980 – 81+300 (pomiędzy węzłami Warlubie a Nowe Marzy), na którym zamknięta będzie jezdnia w kierunku Gdańska.

Odcinek w km 43+350 – 50+600 (pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo) remont jezdni w kierunku Łodzi. Odcinek km 81+300 – 90+000 (pomiędzy węzłami Warlubie a Nowe Marzy) remont jezdni w kierunku Łodzi z częściowym zamknięciem węzła Nowe Marzy.

odcinek km 26+652 – 35+889 (pomiędzy węzłami Swarożyn a Pelplin) remont jezdni w kierunku Gdańska.

Kolejne trzy odcinki: km 138+500 – 145+000 (pomiędzy węzłami Turzno a Lubicz) remont jezdni w kierunku Łodzi z częściowym zamknięciem węzła Lubicz, km 43+350 – 50+600 (pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo remont jezdni w kierunku Gdańska oraz odcinek km 145+000 – 151+900 (pomiędzy węzłami Lubicz a Nowa Wieś), gdzie remontowana będzie jezdnia w kierunku Łodzi.

Czytaj też:

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE