To będzie najdłuższy tunel w Polsce! Będzie miał pięć kilometrów długości i pobiegnie pod Odrą

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: GDDKiA Tunel na zachodniej obwodnicy Szczecina będzie miał 5 km długości

Ten tunel będzie miał 5 km długości. Przejdzie pod Odrą. Będzie rekordzistą w Polsce. Nie ma dłuższego. Mowa o tunelowym odcinku zachodniej obwodnicy Szczecina od Polic do Goleniowa. Wiemy też, kiedy będzie gotowa cała obwodnica, włącznie z tunelem. GDDKiA właśnie ogłosiła przetargi na budowę odcinków obwodnicy Szczecina, gdzie powstanie m.in. wspomniany tunel. Wojewoda wydał właśnie pozwolenia na budowę wszystkich trzech odcinków zachodniej obwodnicy Szczecina.

Zachodnia obwodnica Szczecina MAPA

Zachodnia obwodnica Szczecina to droga, na którą czeka wielu kierowców. Początkiem inwestycji od zachodu będzie połączenie z węzłem Szczecin Zachód na przecięciu z autostradą A6, natomiast końcem węzeł Goleniów Północ łączący drogi S3 i S6. Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość około 50 km, od północy i zachodu ominie aglomerację szczecińską. Będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa-wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Tyle teorii.

Autor: GDDKiA Zachodnia obwodnica Szczecina, planowany przebieg

Na jakim etapie jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina?

Dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina zakończyło się opracowywanie projektów budowlanych. W związku z tym, wyłonieni w przetargu wykonawcy inwestycji będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane. Dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police terminy realizacyjne będą takie, jak dla standardowych odcinków drogowych.

Dlatego tu zakończenie jest planowane w 2028 roku. Natomiast odcinek Police - Goleniów z tunelem pod Odrą, będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu o długości 5 km. Zakładamy, że kierowcy z tego odcinka skorzystają w 2032 roku.

GDDKiA właśnie ogłosiła, że wojewoda zachodniopomorski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wszystkich trzech odcinków zachodniej obwodnicy Szczecina, czyli drogi ekspresowej S6, o łącznej długości 49 km. Na podstawie tych decyzji przyszli wykonawcy, którzy zostaną wybrani w prowadzonych obecnie przetargach, będą mogli rozpocząć roboty budowlane. Mogą też ruszyć procedury odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.

Zachodnia Obwodnica Szczecina - to trzy odcinki S6

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, na istniejącej trasie tworzą się spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne.

Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km) Odcinek ten rozpocznie się na połączeniu z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Tu ZOS, poprzez nowy układ drogowy, włączy się do autostrady A6. Trasa przetnie następnie wiaduktem linię kolejową Berlin – Szczecin. Dalej droga będzie biegła w kierunku północnym, od wschodu omijając m. Będargowo. Za tą miejscowością będzie się znajdował węzeł drogowy Będargowo. Następnie S6 przetnie linię kolejową Szczecin – Stobno Szczecińskie (będzie tu estakada o długości 284 m – najdłuższy obiekt mostowy na całej ZOS). S6 między Dołujami i Skarbimierzycami przetnie obecną DK10. Węzeł drogowy Dołuje powstanie około 900 m na północ od DK10 i będzie łączył S6 z obwodnicą Mierzyna w ciągu DK10, która będzie budowana równolegle z ZOS przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Wzdłuż S6 powstanie też łącznik do obecnego przebiegu DK10 między Skarbimierzycami i Dołujami. Dalej S6 będzie od zachodu omijać Wołczkowo (w pobliżu tej miejscowości będzie kończył się pierwszy odcinek realizacyjny ZOS).

Na tym odcinku powstaną

dwa węzły drogowe,

18 obiektów mostowych,

w tym 8 przejść dla zwierząt,

powstanie również obwód utrzymania drogi przy węźle Siadło Górne.

Dołuje – Police (11,9 km) Odcinek ten rozpocznie się na zachód od m. Wołczkowo. Nowa trasa przetnie następnie drogę powiatową Wołczkowo – Dobra. Węzeł drogowy Dobra będzie zrealizowany w nowej lokalizacji. Połączy S6 od wschodu z obwodnicą Wołczkowa (przewidzianą do realizacji przez gminę Dobra), a od zachodu z ul. Dereszową i przez nią z istniejącą drogą powiatową. Dalej nowa S6 przejdzie między miejscowościami Sławoszewo i Bartoszewo. Na południe od tej pierwszej miejscowości będzie zlokalizowane Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Sławoszewo. Dalej nowa S6 skieruje się na wschód. Trasa będzie wchodziła w tereny leśne, gdzie przewidziano realizację aż czterech górnych przejść dla zwierząt. Droga ekspresowa S6 na południe od Tanowa przetnie drogę wojewódzką nr 115 (DW115), a następnie na wschód od tej miejscowości DW114. Na połączeniu z DW114 powstanie węzeł drogowy Tanowo. Potem droga ekspresowa będzie prowadziła na północ od m. Trzeszczyn. Tu też będzie się kończył drugi odcinek realizacyjny ZOS.

W ramach tego odcinka powstaną

dwa węzły drogowe,

14 obiektów mostowych,

w tym cztery górne przejścia dla zwierząt i pięć dolnych.



Police – Goleniów (23,4 km) Odcinek rozpocznie się około 1,5 km na zachód od węzła drogowego Police, który powstanie na połączeniu z ulicami Kuźnicką oraz Piotra i Pawła w Policach (prowadzącymi do Zakładów Chemicznych) oraz łącznikiem w kierunku DW114 i realizowaną obecnie przez gminę Police obwodnicą. Przy węźle będzie zlokalizowany obwód drogowy wraz z Centrum Zarządzania Tunelem. Tuż za węzłem rozpocznie się wlot do tunelu drogowego przechodzącego pod instalacjami Zakładów Chemicznych, liniami kolejowymi, DW114, terenami portu Police i nurtem Odry. Wylot zlokalizowany będzie około 500 m od wschodniego brzegu Odry. S6 po wyjściu na poziom terenu będzie biegła w kierunku m. Święta, omijając tą miejscowość od północy. Dalej droga będzie prowadziła w kierunku wschodnim, przechodząc na północ od m. Modrzewie, gdzie będzie zlokalizowany węzeł drogowy na skrzyżowaniu z DW111. Około 2,5 km na wschód od węzła drogowego Modrzewie powstanie MOP Bolesławice, na którym oprócz parkingów i toalet przewidziano rezerwę terenu pod budowę stacji paliw i restauracji. Trasa połączy się z istniejącymi drogami ekspresowymi S3 i S6 na węźle Goleniów Północ, który zostanie rozbudowany o relacje w kierunku nowej S6.

Inwestycja obejmie budowę

dwóch węzłów drogowych,

rozbudowę jednego,

budowę 22 obiektów mostowych,

w tym aż ośmiu nad ciekami wodnymi. Ich przyczółki będą rozstawione szerzej, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń wzdłuż cieku na przejście dla zwierząt. Powstaną również dwa duże górne przejścia dla zwierząt.

Tunel na obwodnicy Szczecina będzie miał 5 km długości

Jedną dziesiątą całej obwodnicy zachodniej Szczecina stanowi odcinek tunelowy Police – Goleniów. Pod Odrą zostanie wydrążony pięciokilometrowy tunel. Dłuższego w Polsce nie ma. Najdłuższy tunel, liczący nieco ponad 3 km, powstanie na Podkarpaciu, na drodze S19 (Lutcza - Jawornik). Właśnie wybrano wykonawcę dla tego odcinka. Więc też go jeszcze nie ma, ale powstanie szybciej od tunelu pod Odrą. Przynajmniej takie są plany.

Szczeciński tunel będzie dłuższy od niego o dwa kilometry. To ogromna inwestycja, nic więc dziwnego, że inwestor, czyli GDDKiA chce się do tego dobrze przygotować. Jak twierdzi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA, jest już szczegółowy projekt budowlany, nie tylko koncepcja tunelu.

To będzie tunel dwunawowy, czyli tak naprawdę powstaną dwa równoległe tunele dla dwóch nitek ekspresówki S6. W każdej z naw tunelu znajdzie się jezdnia z dwoma pasami ruchu w danym kierunku, plus oczywiście pas awaryjny. Tunel w Świnoujściu ma jedną nawę, w której mieści się jezdnia z ruchem w obu kierunkach.

Zachodnia Obwodnica Szczecina przetnie na północ od Polic rzekę Odrę, którą prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania terenowe i kwestie środowiskowe, S6 będzie przechodziła pod Odrą tunelem o długości 5 km.

Będzie to dwururowy obiekt drążony maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m,

grubość obudowy 60 cm,

zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych,

spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu,

natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m.

Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m.

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijający Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, tworzą się na nim spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Tu będą jakby dwa oddzielne tunele obok siebie. Oczywiście będą połączone przejściami ewakuacyjnymi. Taka jest konieczność – mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA w Szczecinie.

Kiedy zacznie się budowa zachodniej obwodnicy Szczecina i kiedy nią pojedziemy?

Jest to inwestycja, która została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 z perspektywą do roku 2033. Jest przewidziana do realizacji w ramach tego programu. Kiedy zacznie się budowa obwodnicy?

- Możemy mówić tu o perspektywie roku 2030-2031. Jeżeli chodzi o odcinek tunelowy, bo jego budowa będzie trwała dłużej niż pozostałe odcinki drogowe. Realizacja odcinków drogowych potrwa około dwa lata krócej – mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiej GDDKiA.

Możemy się więc spodziewać, że ekspresową S6 z Kołbaskowa do Polic pojedziemy w okolicach roku 2028 a tunelem między Goleniowem i Policami dopiero około 2032 roku.

