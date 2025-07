Najpierw remont mostu Grunwaldzkiego, potem rozbiórka

Most Grunwaldzki w Krakowie został zamknięty na ponad 7 miesięcy. W tym czasie ten znany w Małopolsce obiekt przejdzie gruntowny remont. Nie jest to jednak rozwiązanie docelowe, bo jak oceniają służby miejskie, obiekt jest już na graniczy śmierci technicznej. Potwierdziło się to po rozpoczęciu prac.

Teraz – po odsłonięciu płyty pomostowej – widać wyraźnie, że materiały użyte do budowy nie sprostały próbie czasu. Dziury i odsłonięte zbrojenie płyty pomostu są widocznym potwierdzeniem słuszności decyzji o remoncie. Dalsze zwlekanie z remontem mogłoby się zakończyć jak w Gdańsku, gdzie podobny most musiał został awaryjnie zamknięty, albo – co gorsza – jak w Dreźnie, gdzie podobna konstrukcja się zawaliła. 7-miesięczne zamknięcie mostu dla samochodów, a 5,5-miesięczne dla tramwajów pozwoli uniknąć tak dramatycznych scenariuszy – podaje Urząd Miasta.

Jednak remont jest konieczny, by obiekt przetrwał jeszcze kilkanaście lat, kiedy to planowane jest jego całkowite wyburzenie. Obecnie szacuje się, że nastąpi to w 2038 roku. W jego miejscu stanie zupełnie nowy, nowoczesny obiekt, spełniający obecne standardy komunikacyjne i który połączy Stare Miasto i Dębniki.

Trwają prace remontowe na Moście Grunwaldzkim

W sobotę 10 maja 2025 r. rozpoczęły się prace na moście Grunwaldzkim. Remont przeprawy potrwa 10 miesięcy, w tym przez 7 miesięcy nie będą mogły przejeżdżać po niej samochody, a przez 5,5 miesiąca tramwaje. Miasto przygotowało zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć tu.

Do końca czerwca płyta pomostowa przeprawy zostanie oczyszczona. W kanale ciepłowniczym od strony ronda Grunwaldzkiego swoje prace kontynuował także MPEC przy wymianie dwóch rur ciepłowniczych, każdej o średnicy 70 cm – podaje miasto. – Po zakończeniu tych prac zostanie ułożone nowe zbrojenie pod betonową podbudowę jezdni, torowiska i chodnika. Następnie zostanie zamontowana nowa izolacja przeciwwodna. Dzięki niej most będzie odporny na degradację powodowaną przez deszcz czy śnieg. Trwają także prace przy naprawie dylatacji.

Remont mostu Grunwaldzkiego w Krakowie – zakres prac

Remont mostu Grunwaldzkiego obejmie kluczowe elementy konstrukcji, w tym:

wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, co poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowania mostu

naprawę żelbetowej płyty mostu, która stanowi podstawę całej konstrukcji

przebudowę ciepłociągu, aby zmodernizować infrastrukturę techniczną biegnącą przez most.

Ogromne utrudnienia drogowe w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa jeszcze przed rozpoczęciem prac prognozował, że remont wymusi czasowe wyłączenie mostu z ruchu samochodowego na co najmniej 8 miesięcy. Przez około 6 miesięcy ruch tramwajowy również będzie wstrzymany. W tym czasie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Jak podkreśla ZDMK, priorytetem jest zapewnienie alternatywnych tras komunikacyjnych oraz minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców.

Dzięki opisanym powyżej działaniom będzie on mógł służyć krakowianom i przyjezdnym przez kolejne kilkanaście jak nie kilkadziesiąt lat. W tym czasie miasto będzie musiało się przygotować do budowy zupełnie nowej przeprawy – informuje miasto.

Most Grunwaldzki w Krakowie ma 53 lata

Most Grunwaldzki w Krakowie ma 153 metry długości i 31,40 metra szerokości. Jest podparty na dwóch filarach. Po moście biegną tory tramwajowe i dwupasmówka.

Obiekt wybudowano w latach 1968 – 1972. Jego projektantami byli: Stefan Filipiuk, Andrzej Topolewicz i Józef Malinowski z gdańskiego „Transprojektu”. Wykonawcą było Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. Most łączy Stare Miasto z Dębnikami.

