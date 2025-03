Logistyka na wysokim poziomie. Tak wagon kolejowy trafił do podziemi Muzeum Getta Warszawskiego

Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: Robert Wilczyński/Muzeum Getta Warszawskiego Tak wagon trafił do podziemi Muzeum Getta Warszawskiego

Budowa Muzeum Getta w Warszawskiego to ciągłe wyzwania, związane nie tylko z samą konstrukcja obiektu, który jest budowany w ścisłym centrum Warszawy i będzie miał aż trzy podziemne kondygnacje. Wyzwaniem okazuje się również umieszczenie wewnątrz niektórych eksponatów. Jednym z nich był wagon kolejowy, który trzeba było jeszcze na etapie budowy umieścić w podziemiach muzeum. To była skomplikowana operacja logistyczna.

Wagon kolejowy musiał trafić do podziemi

Oryginalny, zamknięty drewniany wagon kolejowy będzie jednym z eksponatów stałej wystawy w Muzeum Getta Warszawskiego. Będzie stał na kondygnacji -2, czyli pod ziemią. Jedyny sposób by odnowiony przez konserwatora pojazd mógł znaleźć się we wnętrzu Muzeum – to umieszczenie go tam na etapie budowy. Tylko tak obiekt mógł znaleźć się pod ziemią. Po zakończeniu budowy Muzeum Getta Warszawskiego, wagon zostanie poddany kolejnym zabiegom scenograficznym, już w zamkniętej przestrzeni budynku.

Tę niezwykłą operację logistyczną przeprowadzono w minioną sobotę. Wagon dostarczono na miejsce na specjalnej naczepie ciągnika siodłowego. Stamtąd dźwig przeniósł go na odpowiedni poziom budowanego obiektu. Wszystko poszło sprawnie zgodnie z zamierzeniami.

Wystawa stała Muzeum Getta Warszawskiego

Przygotowywana wystawa stała będzie podzielona na dziewięć galerii i rozpięta na siedem kondygnacji w rewitalizowanym dawnym Szpitalu Dziecięcym im. Bersohnów i Baumanów. Wagon znajdzie się w galerii Groβaktion Warschau 1942, przybliżającej historię szeroko zakrojonej akcji deportacyjnej Żydów do obozów zagłady. To właśnie w tego typu wagonach towarowych niemieccy naziści przywozili do nich ludzi.

Przypomnijmy. Muzeum Getta Warszawskiego - to inwestycja, która powstaje na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie.

Autorem projektu jest KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. Nowe muzeum to 3 400 m kw. powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej. Scenariusz tej wystawy stworzył profesor Daniel Blatman oraz zespół kuratorów Muzeum Getta Warszawskiego.

Budowa siedziby Muzeum Getta Warszawskiego w centrum stolicy

Generalnym wykonawcą Muzeum Getta Warszawskiego jest konsorcjum spółek Adamietz Warszawa sp. z o.o. oraz Adamietz sp. z o.o. Konsorcjum wykonuje zarówno prace budowlane, instalacyjne, jak i finalnie wystawę, która znajdzie się w obiekcie.

Szczególnie wymagająca okazuje się budowa części podziemnej muzeum. Trzy kondygnacje poniżej poziomu ziemi sięgają w głąb na 32 metry. W sytuacji, gdy obok stoją rzędy zabytkowych kamienic, budowa takiego podziemnego giganta nie należy do prostych.

Wykonawca ma dość trudne zadanie, także z innego względu, ponieważ zakres inwestycji obejmuje również adaptację budynków zabytkowych, budowę nowych kubatur naziemnych i podziemnych oraz realizację wystawy stałej. Dla inwestora, czyli Muzeum Getta Warszawskiego to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia realizacyjnego, jak i ekonomicznego. Tak przyjęty schemat realizacji inwestycji pozwala na lepszą współpracę między wykonawcą, projektantem, nadzorem inwestorskim oraz zamawiającym. Rozwiązywanie problemów jest przez to szybsze, co pozwala dynamicznie realizować inwestycję. Przy tak określonych założeniach inwestycyjnych wykonawca może bowiem wykonywać pewne prace związane z wystawą stałą jeszcze na etapie budowy obiektu.

Jak umieścić wagon kolejowy w podziemiach Muzeum?

Kilka tygodni temu, o wyzwaniach na placu budowy Getta Warszawskiego mówił nam inż. Karol Pluta, kierownik projektu z Adamietz Warszawa. Nie krył, że jednym z największych wyzwań na placu budowy w centrum miasta jest właśnie logistyka. Bo jak na przykład przetransportować w środku dnia na budowę cały zabytkowy wagon tramwaju?

Poważnym wyzwaniem jest transport elementów wielkogabarytowych, takich jak np. odrestaurowany wagon, do części podziemnej budynku. Ze względu na gabaryty oraz wagę tych elementów, precyzyjne zaplanowanie logistyczne i zastosowanie odpowiednich technologii transportowych jest kluczowe. Istotnym utrudnieniem jest ograniczona przestrzeń na terenie budowy, co wymaga szczególnego podejścia do organizacji transportu oraz odpowiedniego zabezpieczenia tych elementów podczas ich wprowadzania do budynku – podkreślał jeszcze kilka tygodni temu inż. Karol Pluta, kierownik projektu z Adamietz Warszawa,

Dziś już wiemy, że i ta operacja przebiegła zgodnie z planem.

Tak wygląda budowa Muzeum Getta Warszawskiego w stolicy - zobacz zdjęcia

Zobacz galerię 20 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Budowa Muzeum Getta Warszawskiego

